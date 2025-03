Pronostic PSG Marseille - Ligue 1 16/03/2025 : Le PSG gagne avec Dembélé buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Marseille, comptant pour la 26e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic PSG Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG OM

Le PSG gagne et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 2,58 sur Unibet, soit une probabilité de 38% que les Parisiens l'emportent en ne concédant pas de but.

que les Parisiens l'emportent en ne concédant pas de but. Ousmane Dembélé buteur ⭐ à la cote de 1,94 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que l'international français marque.

que l'international français marque. PSG mène à la mi-temps ⭐ à la cote de 1,74 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que le club francilien est devant à la pause.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG a déjà sécurisé le titre de Ligue 1. Une victoire contre Marseille, deuxième du classement, dimanche créerait une avance de 19 points, avec seulement 24 points restant à jouer.

L'équipe invaincue de Luis Enrique a été sans surprise dominante pendant la grande partie de la saison 2024/25 de Ligue 1. Ils ont marqué 70 buts en 25 matchs, avec une moyenne de 2,92 buts marqués au Parc des Princes cette année.

Le PSG a véritablement atteint un autre niveau de régularité cette saison. Leur total de points actuel à ce stade de la saison est le deuxième meilleur des 15 dernières années (seulement surpassé en 2018/19 et 2015/16). Ils ont actuellement neuf points de mieux qu'à ce stade la saison dernière.

Leurs challengers les plus proches pour le titre de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, réalisent pourtant une excellente saison. Sous la direction du nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, Marseille est devenu plus clinique devant le but, avec une moyenne de plus de deux buts marqués par match cette année.

La forme de Marseille à l'extérieur a été nettement meilleure que leur forme à domicile. Ils ont une moyenne de 2,25 points par match à l'extérieur, contre seulement 1,69 point par match à domicile. Cependant, ils affrontent une équipe du PSG qui évolue simplement à un autre niveau par rapport à tout le monde en Ligue 1.

👥 Les effectifs probables pour PSG Marseille

Composition attendue du PSG :

Donnarumma; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Ruiz, Vitinha, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé

Composition attendue de Marseille :

Rulli; Murillo, Cornelius, Balerdi, Henrique, Merlin, Bennacer, Hojbjerg, Rabiot, Greenwood, Gouiri

Les meilleurs paris à prendre pour PSG OM

Pronostic 1 PSG vs Marseille : Le PSG gagne mais les 2 équipes ne marquent pas - cote de 2,58 sur Unibet

Le PSG concède en moyenne seulement 0,83 but par match au Parc des Princes. En observant les statistiques récentes des confrontations directes entre le PSG et Marseille, l'équipe à domicile a sorti des clean sheets lors de leurs quatre dernières rencontres compétitives contre Marseille.

De plus, la victoire du PSG en milieu de semaine en LDC à Liverpool, où ils ont réussi à contenir les leaders de Premier League, a prouvé la résilience de l'équipe de Luis Enrique cette saison.

C'est pourquoi nous soutenons les Parisiens non seulement pour gagner le match de dimanche, mais pour le faire avec un clean sheet. Marseille est conscient que le titre de Ligue 1 est hors d'atteinte, et ce match pourrait se transformer en une victoire simple pour l'équipe d'Enrique.

Pronostic 2 PSG vs Marseille : Ousmane Dembélé buteur - cote de 1,94 sur Unibet

L'attaquant vedette du PSG, Ousmane Dembélé, connaît sa meilleure saison. Après des années d'attente, le joueur de 27 ans vit enfin son année de révélation, et la saison 2024/25 s'avère être exactement cela pour l'ancien ailier de Dortmund et Barcelone.

Dembélé a marqué 20 buts en 23 apparitions en Ligue 1 cette saison. Il a également inscrit sept buts en dix apparitions en LDC 24/25, y compris l'égalisation décisive lors du match contre Liverpool, que le PSG a finalement remporté aux tirs au but.

Les cotes d'Unibet de seulement 51 % pour qu'il marque contre Marseille semblent bien en dessous de son taux de réussite actuel. Son taux de réussite en Ligue 1 cette saison est plus proche de 87 %. Cela rend le fait de le soutenir pour marquer à tout moment ce week-end très prometteur.

Pronostic 3 PSG vs Marseille : PSG gagnant à la mi-temps - cote de 1,74 sur Unibet

Nous avons trouvé une autre statistique intéressante à partir des données de confrontations directes pour nos pronostics PSG vs Marseille. Le PSG a été le premier à marquer dans neuf de ses 10 derniers matchs de Ligue 1, gagnant la première mi-temps dans quatre de ses cinq derniers matchs de championnat.

Ils ont également été les gagnants de la première mi-temps lors de cinq de leurs sept dernières rencontres compétitives avec Marseille. De plus, 92 % des matchs à domicile du PSG cette saison ont comporté au moins un but.

Huit des 17 buts marqués en première mi-temps par le PSG à domicile cette saison ont été inscrits dans les 15 premières minutes. Tout cela indique que les hommes de Luis Enrique visent à prendre le contrôle tôt contre leurs adversaires, et nous nous attendons à ce qu'il en soit de même dimanche.

