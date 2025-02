Pronostic PSG Lille - Ligue 1 01/03/2025 : Les Parisiens l'emportent avec Dembélé qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Lille, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, ce samedi à 21h05.

Pronostic PSG Lille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Lille

• Le PSG vainqueur et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,31 avec Unibet, soit une probabilité de 43% que les Parisiens l'emportent et les deux clubs trouvent le chemin des filets.

• Ousmane Dembélé buteur ⭐ avec une cote de 1,96 avec Unibet, soit une probabilité de 51% que l'attaquant français marque.

• PSG marque dans les deux mi-temps ⭐ avec une cote de 1,81 avec Unibet, soit une probabilité de 55% que le club parisien trouve le chemin des filets avant et après la pause.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

PSG accueille Lille LOSC ce week-end avec l'intention de réaliser une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique sont en tête de la Ligue 1 avec une avance de 13 points, rendant difficile pour des équipes comme Marseille et Nice de les rattraper.

PSG a écrasé son homologue de Ligue 1, Brest, dans son match de huitième de finale de la Ligue des Champions et a affiché une forme exceptionnelle depuis le début de la nouvelle année.

En effet, le PSG a marqué 18 buts en 7 matchs de Ligue 1. Un des principaux bénéficiaires de cette série de buts est l'attaquant français, Ousmane Dembélé, qui semble actuellement inarrêtable.

Lille garde toujours la quatrième place du classement et n'a qu'un point d'avance sur l'AS Monaco, cinquième. Ils possèdent la deuxième meilleure défense de la division, mais le rendement offensif le plus faible du top six.

L'attaquant canadien Jonathan David est un élément central de leur attaque. Il a cumulé presque un tiers des buts de Lille cette saison en Ligue 1. La victoire de Lille contre l'AS Monaco la semaine dernière a boosté leur moral et renforcé leurs espoirs de se qualifier pour la Ligue des Champions 2025/26.

Les effectifs probables pour PSG Lille

Composition prévue du PSG :

Donnarumma ; Hakimi, Mendes, Marquinhos, Beraldo, Doue, Neves, Vitinha, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé

Composition prévue de Lille :

Chevalier ; Meunier, Gudmundsson, Diakite, Alexsandro, Mukau, Haraldsson, Bouaddi, André, David, Akpom

Les meilleurs paris à prendre pour PSG LOSC

Pronostic 1 PSG vs Lille : PSG vainqueur et les deux équipes marquent - cote de 2,31 avec Unibet

La récente demande de Lille de reporter leur match contre le PSG ce week-end a été rejetée par les leaders du championnat. Lille avait fait appel à la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour demander un report pour avoir plus de temps pour préparer leur match de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund.

Cependant, le PSG a fermement refusé la proposition, insistant sur le fait que cela entraînerait une plus grande congestion de leur calendrier de matchs plus tard dans la saison. Avec Lille préoccupé par la fatigue, il semble que les visiteurs devront envisager de faire tourner leur effectif pour le déplacement au Parc des Princes avant le match contre Dortmund.

Dans ce contexte, nous ne parions pas contre les hôtes dans nos pronostics PSG vs Lille. Nous les soutenons pour gagner, bien que nous nous attendions à ce que Lille marque. Les deux équipes ont marqué lors de chacune de leurs sept dernières rencontres compétitives, et le PSG n'a pas gardé une feuille propre lors de ses neuf derniers affrontements avec Lille.

Pronostic 2 PSG vs Lille : Ousmane Dembélé buteur - cote de 1,96 avec Unibet

Avec 17 buts en 21 apparitions en Ligue 1 cette saison, il est évident qu'Ousmane Dembélé est en pleine forme : l'international français a cadré plus de tirs (37) cette saison que lors de n'importe laquelle de ses saisons précédentes avec Rennes, Dortmund et Barcelone - et il reste encore un tiers de la saison.

Plus de la moitié (55,2 %) de ses 67 tentatives de but ont été cadrées cette saison : c'est bien au-dessus du chiffre de la saison dernière de 32,6 % pour le PSG, ce qui suggère qu'il a trouvé sa touche de finition.

Avec une probabilité de 52,63 % de marquer à n'importe quel moment ce week-end : nous pensons que cela est considérablement sous-évalué, étant donné qu'il a marqué 15 buts lors de ses 10 derniers matchs compétitifs.

Pronostic 3 PSG vs Lille : Le PSG marque dans les deux mi-temps - cote de 1,81 avec Unibet

Avec 62 buts en 23 matchs, le PSG est confortablement le club qui trouve le plus souvent la faille en Ligue 1. Leurs plus proches concurrents pour ce titre sont Marseille, deuxième, qui ont marqué 50 fois en autant de matchs.

Il ne vous surprendra pas qu'à peu près deux tiers (64 %) des matchs à domicile du PSG ont vu l'équipe de Luis Enrique marquer dans les deux mi-temps. Ils ont également réussi à marquer dans 91 % des premières mi-temps au Parc des Princes cette saison. Si le PSG prend l'avantage dans les 45 premières minutes, il est difficile de les voir perdre leur emprise sur le match.

Le PSG marque en moyenne 2,82 buts par match à domicile, donc il y a un potentiel évident ici. Bien que Lille encaisse seulement 0,73 but par match à l'extérieur, le fossé en termes de qualité et de mentalité entre le PSG et le LOSC est plus large que jamais.

