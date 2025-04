Pronostic PSG Aston Villa - Ligue des Champions 09/04/2025 : Le PSG ne perd pas dans tous les cas et Dembélé marque !

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour PSG Aston Villa, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Aston Villa : pari, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Aston Villa

Victoire du PSG ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,57 sur Unibet, soit une probabilité de 63% que les Parisiens ne perdent pas dans tous les cas et que les deux clubs trouvent la faille.

que les Parisiens ne perdent pas dans tous les cas et que les deux clubs trouvent la faille. Ousmane Dembélé buteur ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que l'international français marque.

que l'international français marque. Deuxième mi-temps la plus prolifique ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que les 45 dernières minutes voient plus de buts que les 45 premières.

🔮 Nous prédisons une victoire 2-1 pour le PSG contre Aston Villa au Parc des Princes.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Paris Saint-Germain aborde ce match après avoir récemment été couronné champion de Ligue 1 pour la 13e fois. Luis Enrique a guidé les Parisiens vers une forme forte, la défaite face à Liverpool étant le seul match parmi les 17 derniers qu'ils n'ont pas remporté. Ils débordent de confiance, et leurs attaquants sont en grande forme.

Mars a été un excellent mois pour Aston Villa, et ils ont continué sur leur lancée en avril. Les hommes d'Unai Emery ont remporté leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, gardant cinq fois leur cage inviolée en cours de route. Cependant, ce sera certainement leur test le plus difficile depuis un moment.

👥 Les effectifs probables pour PSG Aston Villa

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Joao Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.

Composition attendue d'Aston Villa :

Martinez, Disasi, Konsa, Mings, Digne, Tielemens, Onana, Rashford, Asensio, Rogers, Watkins.

Les meilleurs paris à prendre pour PSG Aston Villa

🏠 L'avantage du terrain comptera pour le PSG

Le Paris Saint-Germain a prouvé qu'il peut rivaliser avec les meilleurs cette saison. Non seulement ils ont encore une fois dominé la Ligue 1, mais ils ont aussi été impressionnants en Europe. Ils ont eu besoin des tirs au but pour écarter Liverpool, mais ils ont créé suffisamment de chances pour gagner dans le temps réglementaire.

La récente forme de Villa est fantastique, et ils ont eux-mêmes récemment marqué deux buts contre Liverpool. Cependant, ils ont eu du mal à l'extérieur jusqu'à récemment, donc le PSG voit une chance de capitaliser sur ce premier match. Les Parisiens ont remporté 16 des 21 matchs disputés au Parc des Princes cette saison et n'ont perdu que deux fois.

Les deux équipes ont montré qu'elles pouvaient marquer, les hôtes ayant participé à 10 matchs avec plus de 2,5 buts lors de leurs 14 derniers. Villa, quant à elle, a marqué trois buts lors de ses six derniers matchs et n'a aucune nouvelle inquiétude de blessure. Cela a le potentiel d'être un match passionnant.

Pronostic 1 PSG vs Aston Villa : Victoire ou match nul du PSG et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,57 sur Unibet

⚽ Dembélé parmi les meilleurs du monde en ce moment

Il faut remonter jusqu'en novembre pour trouver la dernière fois qu'Ousmane Dembélé a commencé un match de championnat sans marquer. Il compte 32 buts en 40 matchs toutes compétitions confondues en 2024/25, et il a également délivré sept passes décisives. Il est difficile de dire qu'il n'est pas parmi les meilleurs au monde en ce moment.

Le PSG a évidemment d'autres atouts. Désiré Doué compte quatre buts lors de ses trois derniers matchs, et Bradley Barcola et Gonçalo Ramos en ont 22 entre eux cette saison. Pourtant, c'est l'ancien joueur de Barcelone qui mène la danse.

Dembélé a marqué l'égalisation cruciale contre les Reds, et a ajouté quatre autres depuis. Les Villans ont de quoi s'inquiéter lors de leur déplacement en France, le numéro 10 du PSG est au centre de toutes les attentions.

Pronostic 2 PSG vs Aston Villa : Ousmane Dembélé buteur - cote de 1,93 sur Unibet

✨ Attendez-vous à des étincelles en deuxième mi-temps

La récente forme de Villa les a vus marquer 18 buts lors de leurs huit derniers matchs, dont 15 ont été inscrits en deuxième mi-temps. Ils ont concédé six buts pendant la même période, dont quatre en deuxième période également.

Le PSG a également tendance à s'améliorer au fil des matchs - ils ont marqué 13 buts en deuxième mi-temps lors de leurs six derniers matchs. Avec la richesse des talents sur le banc, ils peuvent sceller des matchs tard dans la partie.

Ce sera fascinant de voir comment Marco Asensio se débrouille contre son club d'origine, et puis il y a aussi le renouveau de Marcus Rashford. Ce match aura un impact énorme sur l'ensemble du duel.

Pronostic 3 PSG vs Aston Villa : Deuxième mi-temps la plus prolifique - cote de 1,93 sur Unibet

