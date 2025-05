Pronostic PSG Arsenal Ligue des Champions 07/05/2025 : Les Parisiens l'emportent à domicile avec Kvaratskhelia qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, ce mercredi à 21h.

Pronostic PSG Arsenal : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Arsenal

Victoire du PSG à une cote de 2.10 sur Winamax

PSG moins de 1.5 buts à une cote de 1.74 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia buteur à une cote de 3.25 sur Winamax

Le PSG est attendu pour battre Arsenal 1-0.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG et Arsenal en ont fini avec leurs championnats nationaux. Le PSG a déjà remporté le titre de la Ligue 1, tandis qu'Arsenal finira presque certainement dans le top cinq. Cependant, leur forme en championnat a chuté.

Le PSG mène 1-0 après le match aller et est susceptible d'atteindre la finale de la Ligue des champions pour seulement la deuxième fois de leur histoire. Cependant, ils ont été battus 2-1 par Strasbourg le week-end dernier et ont perdu leurs deux derniers matchs en Ligue 1 après avoir remporté le titre.

Arsenal devra gagner contre un adversaire coriace s'ils veulent atteindre leur première finale de la Ligue des champions depuis 2006. Arsenal aborde cette confrontation sans victoire lors de leurs trois derniers matchs, ayant subi une défaite 2-1 face à Bournemouth.

Les compositions probables pour PSG Arsenal :

Composition attendue du PSG : Donnarumma, Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Barcola, Doue, Kvaratskhelia

Composition attendue d'Arsenal : Raya, White, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Trossard, Martinelli

Le PSG atteint la finale en beauté

Le PSG n'a pas été à son meilleur niveau récemment. Cela est peut-être dû à leur concentration sur cette compétition. Les parieurs ne devraient pas s'inquiéter de leurs deux récentes défaites en championnat car ils ont utilisé une équipe fortement remaniée samedi dernier.

Ils utiliseront leurs meilleurs joueurs pour ce match, et ils semblent bien placés pour gagner. À domicile, le PSG a été très fort, remportant neuf de ses 12 matchs en 2023.

En Ligue des champions, ils ont également gagné trois de leurs derniers matchs à domicile. Par conséquent, Arsenal devra être agressif contre le PSG pour être capable de renverser leur déficit. Cependant, cela pourrait ne pas arriver immédiatement et pourrait mener à un match au rythme lent.

Le PSG a joué un match similaire contre Liverpool plus tôt dans le tournoi, où les deux matchs étaient peu productifs. Grâce à leur solide bilan à domicile, le PSG pourrait remporter un autre match serré ici.

Pari 1 PSG vs Arsenal : Victoire du PSG à une cote de 2.10 sur Winamax

Match à haut score attendu

Bien que le PSG marque souvent en Ligue des champions, ce ne sera peut-être pas le cas ici. Arsenal sait qu'il leur sera difficile de gagner ce match s'ils concèdent deux buts. Par conséquent, on s'attend à ce qu'ils adoptent une approche conservatrice pour rester en course le plus longtemps possible. Peut-être s'ouvriront-ils davantage dans les dernières étapes.

Les Gunners n'ont pas concédé plus d'une fois lors d'un match à l'extérieur en Ligue des champions depuis octobre 2023. Ils ont joué 10 matchs depuis lors et n'ont concédé qu'une fois dans neuf de ces dix matchs.

Ousmane Dembele est une préoccupation majeure pour ce match, et avec 33 buts à son actif cette saison, son probable forfait pourrait laisser un vide important dans l'attaque du PSG.

Pari 2 pour PSG vs Arsenal : PSG moins de 1.5 buts à une cote de 1.74 sur Winamax

Kvaratskhelia pour prendre le relais pour le PSG

Avec Dembele probablement absent pour ce match, le PSG aura besoin de quelqu'un pour prendre le relais en son absence. Khvicha Kvaratskhelia pourrait être cet homme alors qu'il s'est distingué en Ligue des champions. En fait, beaucoup des bonnes actions du PSG sont passées par lui.

Il y aura peut-être une pression supplémentaire sur ses épaules pour ce match. Il est certainement une menace dans le dernier tiers, ayant effectué plus de trois tirs lors des cinq derniers matchs du PSG en Ligue des champions. Il a également eu plus de cinq tirs dans deux d'entre eux, ce qui montre qu'il se place dans de bonnes positions pour marquer.

Avec Jurrien Timber incertain, il pourrait affronter Ben White sur la gauche. White n'a débuté que quatre matchs depuis la mi-novembre 2024 et a joué presque tout un match samedi. Il ne sera pas habitué à commencer des matchs consécutifs, et Kvaratskhelia pourrait en profiter. Il semble généreusement coté pour marquer ici.

Pari 3 PSG vs Arsenal : Khvicha Kvaratskhelia buteur à une cote de 3.25 sur Winamax