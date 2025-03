Pronostic Pays-Bas Espagne - Ligue des Nations 20/03/2025 : La Roja va s'imposer !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Pays-Bas Espagne, quart de finale aller de la Ligue des Nations, ce jeudi à 20h45.

Pronostic Pays-Bas Espagne : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas Espagne

Victoire de l'Espagne à la cote de 2,23 sur Unibet, soit une probabilité de 44% que la Roja l'emporte.

que la Roja l'emporte. Plus de 0,5 but en seconde mi-temps par l'Espagne à la cote de 1,62 sur Unibet, soit une probabilité de 61% que les Espagnols marquent au moins un but après la pause.

que les Espagnols marquent au moins un but après la pause. Plus de buts en seconde mi-temps à la cote de 1,95 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que la seconde période soit la plus prolifique.

🔮 L'Espagne est attendue pour gagner 1-2 contre les Pays-Bas.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Ce match est crucial dans la Ligue des Nations remaniée, avec le vainqueur de cette rencontre pour atteindre la finale en juin. Dans ce quart de finale, le gagnant atteindra au traditionnel affrontement estival à quatre équipes, et un géant européen sera éliminé.

Les Pays-Bas ont atteint ce stade de manière peu convaincante, terminant loin derrière l'Allemagne en tant que deuxièmes du groupe A3. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs cinq derniers matchs de groupe et ont concédé sept buts, le troisième plus haut parmi ceux qui ont avancé.

En revanche, les champions d'Europe, l'Espagne, ont dominé le groupe A4, remportant cinq de leurs six matchs. Ils ont gagné leurs cinq derniers matchs d'affilée et ont impressionné en revendiquant la victoire dans 14 de leurs 15 derniers matchs internationaux alors qu'ils tentent de défendre leur titre de la Ligue des Nations.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Pays-Bas Espagne

Composition attendue des Pays-Bas :

Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Hato, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Gakpo, Brobbey, Simons

Composition attendue de l'Espagne :

Simon, Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Ruiz, Lamal, Williams, Torres

Les meilleurs paris à prendre pour Pays-Bas Espagne

Pronostic 1 Pays-Bas vs Espagne : Victoire de l'Espagne - cote de 2,23 sur Unibet

Aucune équipe de football international n'a été aussi redoutable que l'Espagne ces deux dernières années. Depuis leur défaite 2-0 contre l'Écosse en mars 2023, l'Espagne n'a perdu qu'un seul de ses 25 derniers matchs internationaux, en remportant 22.

Ils ont soulevé le titre de l'Euro 2024 pendant cette période et ont été une force presque inarrêtable. Leur seule défaite est survenue lors d'un match amical contre la Colombie, lorsqu'une équipe largement remaniée a été alignée.

Ils n'ont rencontré aucun problème lors de leurs déplacements en Ligue des Nations, restant invaincus lors de neuf voyages en compétition. Ils ont en fait remporté huit de leurs neuf derniers matchs de Ligue des Nations et sont les champions en titre de cette compétition.

Ils abordent cette confrontation comme l'équipe ayant accumulé le plus grand nombre de points (16) de toute équipe de la Ligue A de la Ligue des Nations. Les Pays-Bas n'en ont obtenu que neuf, ce qui montre un fossé de qualité clair entre ces équipes.

⭐ Gagnez 245€ en pariant que la sélection espagnole l'emporte avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 2 Pays-Bas vs Espagne : Plus de 0,5 but en seconde mi-temps par l'Espagne - cote de 1,62 sur Unibet

L'attaque espagnole déborde de puissance de feu et ils ont de nombreuses options sur le banc. Luis de la Fuente a convoqué 10 attaquants dans son équipe pour ces deux matchs contre les Pays-Bas.

Au fur et à mesure que le match entre dans sa phase avancée, il pourra faire appel à son banc pour faire entrer des joueurs frais contre une défense néerlandaise fatiguée.

C'est quelque chose qu'ils ont fait avec beaucoup d'efficacité, car huit de leurs 11 derniers buts en Ligue des Nations sont venus après la mi-temps. Ces huit buts ont été marqués en quatre matchs, leur donnant une moyenne de deux buts en seconde mi-temps par match.

Pour ceux prêts à prendre un risque, vous pouvez parier sur plus de 1,5 but en seconde mi-temps pour l'Espagne à une cote intéressante de 3,60 sur Unibet, mais plus de 0,5 reste un pari beaucoup plus sûr. C'est principalement parce que l'Espagne a marqué après la pause dans huit de ses 10 derniers matchs internationaux.

⭐ Gagnez 178€ en pariant que la Roja trouve la faille après la mi-temps avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 3 Pays-Bas vs Espagne : Plus de buts en seconde mi-temps - cote de 1,95 sur Unibet

C'est certainement l'un des affrontements phares des quarts de finale de la Ligue des Nations, mais les spectateurs devront peut-être être patients pour profiter du spectacle. Les quatre derniers matchs de Ligue des Nations de l'Espagne ont tous vu la seconde mi-temps être la plus prolifique.

Un des deux autres était un match nul sans but, mais même celui-là a vu l'Espagne accumuler 1,24 xG après la mi-temps. Cela représentait 83 % de leur total pour le match, ce qui montre qu'ils ont tendance à accélérer après la pause.

Le seul autre match de leur phase de groupes a également vu deux buts en seconde mi-temps, donc une action tardive semble probable. La dernière rencontre compétitive entre ces équipes a vu la seconde mi-temps surpasser la première de quatre buts à deux.

⭐ Gagnez 214€ en pariant que la seconde période soit la plus riche en buts avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !