Pronostic OM PSG 31/03/2024 : Le PSG vainqueur et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour OM PSG, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic OM - PSG : paris, contexte et compos

L’OM retrouve le PSG au Vélodrome pour la reprise la Ligue 1, avec un Classico déséquilibré sur le papier, mais des plus importants pour la saison des deux équipes. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Marseille - Paris SG, avec une victoire de Paris (2,00 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Marseille - Paris SG

Victoire de Paris ⭐ à 2,00 soit 50% de chances que le PSG l'emporte.

que le PSG l'emporte. Score exact 1-3 ⭐ à 15.00 soit 6% de chances que les Parisiens gagnent le match sur ce score.

que les Parisiens gagnent le match sur ce score. Kylian Mbappé buteur ⭐ à 1,65 soit 60% de chances que l'international français marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille reçoit son rival parisien pour la reprise de la Ligue 1, avec une septième place défavorable. Avec trois points de retard sur Lens (6ème), l’OM est largement défavorisé avant de recevoir Paris, leader qui compte vingt points de plus que l’OM et douze sur son dauphin brestois. Mais cette rencontre lance une série de matchs décisifs pour Paris, qui recevra Rennes en demi-finale de Coupe de France, puis Clermont en Ligue 1, avant deux matchs d'affilée contre Barcelone en quarts de finale de Ligue des champions.

L’OM revit sous Jean-Louis Gasset, après une période de crise hivernale. L’ex sélectionneur de la Côte d’Ivoire a conduit l’OM à sept victoires en dix matchs, passant deux tours de Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk et Villarreal, ramenant l’OM a son premier quart de finale européen depuis 2018. Si ce Classico aura donc peu d’impact sur le classement final de l’OM en Ligue 1, il doit être un point d’ancrage dans le renouveau de la saison phocéenne, avant d’affronter Benfica mi-avril.

Paris a aussi frappé fort sur la scène européenne, en sortant la Real Sociedad en huitièmes de finale de Ligue des champions, au terme de deux prestations solides offensivement et collectivement. Les Parisiens ont concédé quelques nuls en Ligue 1 (Rennes 1-1, Monaco 0-0, Reims 2-2) et encore deux buts contre Montpellier avant la trêve (6-2).

Les compos probables pour OM PSG

Marseile : Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Kondogbia, Veretout, Ounahi - N’diaye, Aubameyang, Moumbagna.

Paris SG : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Beraldo, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Kolo Muani - Ramos - Mbappé.

Pari 1. Victoire du PSG à 2,00 avec Betsson

On voit Paris revenir sur de bonnes bases au Vélodrome, pour lancer son printemps fou. Sur une bonne série et sérieux dans les dernières grandes échéances, le PSG a les armes pour faire la différence et conforter son statut de leader chez le septième de Ligue 1.

Pari 2. Score exact 1-3 à 15 avec Betsson

Avec six buts contre Montpellier avant la trêve, Paris est en jambes offensivement. Diminués défensivement, on les voit concéder un but mais s’en sortir avec deux buts d’écart.

Pari 3. Kylian Mbappé buteur à 1,65 avec Betsson

Muet avec les Bleus pendant la trêve, Kylian Mbappé avait signé un triplé à Montpellier. Face à l'une de ses victimes favorites, on le voit lui aussi se remettre en jambes et préparer idéalement le printemps (et l’été) fou qui attendent le capitaine des Bleus.

