Pronostic Newcastle Manchester United Premier League 13/04/2025 : Les Magpies ne perdent pas avec Isak buteur !

Newcastle vs Manchester United

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Newcastle Man U, comptant pour la 32e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Newcastle Manchester United : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle Man Utd

Newcastle ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,83 sur Unibet, soit une probabilité de 54% que les Magpies ne perdent pas dans un match avec au moins 3 buts.

que les Magpies ne perdent pas dans un match avec au moins 3 buts. Alexander Isak buteur ⭐ à la cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que l'attaquant suédois marque.

que l'attaquant suédois marque. Newcastle gagne la première mi-temps ⭐ à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que les Magpies mènent à la pause.

🔮 Nous prévoyons une victoire 2-1 à domicile pour Newcastle United face à Manchester United.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Newcastle aborde ce match avec confiance, après quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues. Leur victoire la plus marquante a été à l'extérieur contre Liverpool en Coupe de la Ligue, mais globalement, 2025 a été très positif pour les Magpies. Ils n'ont perdu qu'un de leurs cinq derniers matchs de Premier League et ont une superstar en attaque avec Alexander Isak.

Pour Manchester United, l'année n'a pas été aussi bonne. Un match nul contre Manchester City était respectable, mais seulement trois victoires en 10 matchs, c'est loin d'être impressionnant. En championnat, ils n'ont remporté que trois matchs en 2025, ce qui est une source majeure de préoccupation.

Les effectifs probables pour Newcastle Man Utd

Composition attendue de Newcastle :

Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Barnes, Isak.

Composition attendue de Man Utd :

Onana, Dalot, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Fernandes, Hojlund.

Les meilleurs paris à prendre pour Newcastle Man U

🟠 Les matchs de Newcastle sont riches en buts

En examinant les derniers mois, l'équipe d'Eddie Howe a certainement été appréciée des spectateurs neutres. Plus de 2,5 buts ont été marqués dans 12 de leurs 17 matchs toutes compétitions confondues - y compris tous leurs trois derniers. C'est préoccupant pour une équipe de Man Utd qui n'a pas battu une équipe relégable de la Premier League depuis janvier.

Newcastle a marqué 3+ buts dans quatre de ses sept derniers matchs de championnat à domicile. Mis à part des défaites quelque peu surprenantes contre Bournemouth et Fulham, ils ont été impressionnants. Il y a eu plus de 2,5 buts marqués dans 64 % de leurs matchs à St. James Park en première division en 2024/25.

Les Red Devils, quant à eux, sont faibles à l'extérieur. Ils n'ont remporté que six matchs à l'extérieur en Premier League cette saison et n'ont réussi que quatre fois à garder leur cage inviolée. Les Magpies en pleine forme seront impatients de tirer parti de cela.

Pronostic 1 Newcastle vs Man Utd : Newcastle ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,83 sur Unibet

⚽ Isak mène la charge

Les éloges pour le super Suédois ne manquent pas. Il a déjà atteint la barre des 20 buts en PL, et a retrouvé le chemin des filets contre Brentford après une blessure mineure. Le joueur de 25 ans ciblera l'équipe de Ruben Amorim pour ce match.

Les hôtes comptent sur Jacob Murphy en excellente forme, et la manière dont ils ont géré l'absence d'Anthony Gordon a été impressionnante. L'international anglais reste incertain pour le week-end, tandis que Joe Willock sera absent. Cependant, tant qu'Isak mène la ligne, Howe sera confiant.

Seuls Erling Haaland (21) et Mohamed Salah (27) ont marqué plus de buts en Premier League que lui cette saison. Il reste une menace constante.

Pronostic 2 Newcastle vs Man Utd : Alexander Isak buteur - cote de 1,70 sur Unibet

⏳ Newcastle frappe tôt

Aucune équipe en Premier League n'est plus létale dans les 15 dernières minutes des premières mi-temps que Newcastle. Ils ont marqué 14 fois entre la 31e et la 45e minute, et leur moyenne de temps pour marquer en 2024/25 est à la 43e minute.

L'équipe d'Amorim, cependant, lutte dans les 45 premières minutes. Ils ont encaissé 19 fois en première mi-temps des matchs cette saison et n'ont marqué que 13. Ils ont également encaissé plus de buts entre la 31e et la 45e minute (9) que durant n'importe quelle autre période de 15 minutes.

En plus de leurs difficultés en première mi-temps, ils ont de nombreuses préoccupations de blessure à gérer. Des joueurs comme Matthijs de Ligt et Kobbie Mainoo sont parmi les incertains, tandis que Lisandro Martinez et Amad Diallo sont tous deux absents. Luke Shaw pourrait être de retour après quatre mois d'absence, et Harry Maguire devrait être en forme.

Avec tout cela à l'esprit, nos pronostics pour Newcastle vs Man Utd suggèrent que les hôtes commenceront fort. Les visiteurs pourront-ils faire face ?

Pronostic 3 Newcastle vs Man Utd : Newcastle gagne la première mi-temps - cote de 2,00 sur Unibet

