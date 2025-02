Pronostic Monaco Reims - Ligue 1 28/02/2025 : L'ASM gagne avec Biereth buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Reims, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, ce vendredi à 20h45.

Pronostic Monaco Reims : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco Reims

• Monaco vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,62 sur Unibet, soit une probabilité de 61% que les Monégasques l'emportent dans un match comptant au moins 3 buts.

• Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,75 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins 3 reprises.

• Mika Biereth buteur ⭐ cote à 2,02 sur Unibet, soit une probabilité de 49% que l'attaquant marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco a traversé quelques semaines difficiles, mais ses plus grandes déceptions sont venues en Ligue des Champions plutôt qu'à domicile. Avec seulement deux victoires lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, ce n'est guère encourageant, mais ils seront confiants de retour au Stade Louis-II cette semaine. Ils ont marqué sept buts lors de leur dernier match à domicile.

Reims, de son côté, est en difficulté. Ils n'ont pas gagné un match de championnat depuis novembre et n'ont marqué que deux fois en Ligue 1 à l'extérieur au cours des 11 dernières semaines. Même si Les Monégasques ne sont pas exactement à leur meilleur niveau ces derniers temps, Les Rouges et Blancs font face à un défi de taille.

Les effectifs probables pour Monaco Reims

Composition prévue de Monaco :

Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Ben Seghir, Biereth

Composition prévue de Reims :

Diouf, Sekine, Okumu, Gbane, Sangui, Atangana, Patrick, Ito, Teuma, Nakamura, Diakite

Les meilleurs paris à prendre pour ASM Reims

Pronostic 1 Monaco vs Reims : Monaco vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match - à 1,62 sur Unibet

Monaco a été une force dominante à domicile en Ligue 1. Au cours des 12 derniers mois, seuls deux clubs français ont pu les battre sur leur propre terrain, et l'un d'eux était le puissant Paris Saint-Germain. Lors de leurs trois derniers matchs de championnat au Stade Louis-II, ils ont marqué 14 buts, et ils ont également marqué 2+ lors des six derniers.

Aucune équipe de l'élite française cette saison n'a été impliquée dans plus de matchs avec plus de 2,5 buts que l'équipe d'Adi Hütter (70 % d'entre eux). Ils sont également troisièmes dans le classement BTTS, avec ce résultat se produisant dans 70 % de leurs matchs - 67 % spécifiquement à domicile.

La préoccupation serait la forme extérieure de Reims, car ils n'ont pas gagné en 90 minutes depuis décembre. Cependant, ils seront confiants de marquer un but contre Monaco, surtout compte tenu de leurs récentes faiblesses défensives. Ils n'ont gardé qu'une seule feuille propre en Ligue 1 en 15 matchs depuis le 0-0 avec Reims en décembre.

Pronostic 2 Monaco vs Reims : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match - à 1,75 sur Unibet

Comme mentionné précédemment, marquer des buts à domicile n'a pas été un problème pour Monaco - mais empêcher leurs adversaires de faire de même a été difficile. Ils sont à 1,40 pour gagner ce match, ce qui est peu surprenant étant donné la forme de leurs adversaires, mais le marché des buts mérite d'être envisagé. Les hôtes sont à 2,62 pour gagner sans encaisser, ce qui en dit probablement long sur leur situation actuelle.

Reims, quant à lui, a vu les deux équipes marquer dans 61 % de leurs matchs au cours de la saison jusqu'à présent. Ils espèrent retrouver leur forme de buteurs alors qu'ils cherchent un exploit sur la Côte d'Azur, mais ce ne sera pas facile. Avec une chance de victoire de 14 % selon Betway, on peut dire qu'ils sont les grands outsiders ici.

Pronostic 3 Monaco vs Reims : Mika Biereth buteur - à 2,02 sur Unibet

Si vous ne suivez pas le football français, vous pourriez regarder les sept buts de Mika Biereth pour Monaco cette saison et penser que ce n'est pas exceptionnel. Cependant, remarquez ensuite que Biereth n'a rejoint l'équipe qu'en janvier et qu'il n'a joué que six fois pour eux. Comme l'indiquent nos pronostics pour Monaco vs Reims, il a bien commencé.

D'autres joueurs représentent également une menace, avec Breel Embolo et Eliesse Ben Seghir tous deux cotés à 2,40 par exemple. Pourtant, c'est Biereth que Reims redoutera le plus. Le Danois n'est pas resté plus de deux matchs sans marquer depuis novembre, et après avoir échoué à marquer contre Lille et Benfica, il est dû pour un but.

