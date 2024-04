Pronostic Marseille (OM) Benfica - Ligue Europa 18/04/2024 : L'OM vainqueur en marquant plus de 1,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille (OM) Benfica, comptant pour les 1/4 de finale retour de Ligue Europa.

Pronostic Marseille (OM) Benfica : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Marseille Benfica

Victoire pour Marseille :étoile: avec des cotes de 2.35 sur Betsson, c'est-à-dire une chance de 43% que le club français l'emporte à domicile à l'Orange Vélodrome.

que le club français l'emporte à domicile à l'Orange Vélodrome. Total de buts de Marseille : Plus de 1.5 :étoile: dans le match avec des cotes de 2.05 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 49% que les Marseillais marquent au moins deux fois dans le match retour.

que les Marseillais marquent au moins deux fois dans le match retour. Total de buts en 1re Mi-temps : Plus de 1.5 :étoile: avec des cotes de 2.71 sur Betsson, offrant une chance de 37% pour qu'au moins deux buts soient marqués avant la mi-temps de ce quart de final retour de Ligue Europa.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nous assistons à un autre affrontement palpitant entre deux équipes visant à recréer leur gloire passée en Europe. Le match est parfaitement équilibré après le but de Pierre-Emerick Aubameyang pour Marseille, ce qui signifie qu'ils doivent récupérer un déficit d'un seul but, après le match aller à Lisbonne.

La défaite à l'Estádio da Luz était la cinquième consécutive pour Marseille. Cela a marqué véritablement leur pire période de forme jusqu'à présent cette saison. Cependant, quatre de ces défaites sont survenues à l'extérieur, où leurs résultats ont été constamment médiocres tout au long de la campagne. La défaite à domicile était compréhensible car elle est survenue aux mains du PSG et reste leur seul revers au Stade Vélodrome cette saison.

Benfica a battu confortablement Moreirense dimanche soir en Liga Nos. Cette victoire maintient leurs faibles espoirs de conserver leur titre de Liga Nos. Ils restent à quatre points du Sporting Portugal, ayant joué un match de plus. Les Aigles ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions lors des deux dernières saisons. Ils savent que simplement éviter la défaite ici mettra fin à cette série dans la compétition européenne.

Les compos probables pour Marseille Benfica

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Ndiaye; Kondogbia, Veretout, Harit; Ounahi, Henrique, Aubameyang.

La composition probable de Benfica en 4-2-3-1 :

Trubin; Bah, A Silva, Otamendi, Aursnes; Neves, Florentino; R Silva, Neres, Di Maria; Tengstedt.

Pronostic 1 : Victoire pour Marseille @ 2.35 avec Betsson

Marseille semble être terriblement hors de forme, perdant cinq matchs successifs. Cependant, quatre de ces défaites ont eu lieu à l'extérieur, où ils ont eu du mal toute la saison. À domicile, ils n'ont subi qu'une seule défaite en 20 matchs toutes compétitions confondues, remportant cinq de leurs six matchs à domicile en compétition européenne. Ils sont donc très solide à l'Orange Vélodrome.

Benfica a montré des faiblesses à l'extérieur dans le cadre d'une campagne incohérente pour eux. Ils n'ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs à l'extérieur, perdant trois de leurs cinq derniers. L'équipe portugaise a dû jouer dimanche soir, bien qu'avec une équipe remaniée et à peine transpirer lors d'une victoire à domicile 3-0 contre Moreirense. Pendant ce temps, Marseille a eu une semaine pour se préparer à ce match, leur campagne de Ligue 1 étant suspendue. Cela pourrait s'avérer crucial à ce stade de la saison, les deux clubs ayant beaucoup à jouer et les jambes commencent à être lourdes.

Pronostic 2 : Total de buts pour Marseille : Plus de 1.5 @ 2.05 avec Betsson

Une chose que Marseille a certainement est un buteur en excellente forme. Lorsque Pierre-Emerick Aubameyang a filé seul au but lors du premier match, il n'y avait qu'un seul résultat probable. Il a habilement envoyé le ballon au-delà d'Anatoliy Trubin et dans le coin lointain, réduisant ainsi le déficit et donnant à son équipe un précieux point d'appui dans le match.

C'était le 25e but de la saison pour le Gabonais en 42 apparitions pour Marseille. C'était son 10e but dans cette compétition, le plaçant trois buts devant son rival le plus proche, Romelu Lukaku. Avec une si forte forme à domicile et le fait que les Phocéens auront besoin d'au moins deux buts pour atteindre les demi-finales, j'aime les cotes sur le fait qu'ils touchent le fond du filet au moins deux fois. Ils ont marqué en moyenne trois buts par match en compétition européenne cette saison, marquant au moins deux buts dans tous leurs six matchs et contre une opposition de qualité. Parmi ceux-ci : Panathinaïkos, Brighton, AEK Athènes, Ajax, Shakhtar Donetsk et Villarreal.

Pronostic 3 : Total de buts en 1re mi-temps : Plus de 1.5 @ 2.71 avec Betsson

Poursuivant sur le thème des buts, les deux équipes peuvent se montrer efficaces. Benfica a pris un excellent départ lors du premier match, marquant après 16 minutes, et on peut s'attendre à ce que Marseille en fasse de même jeudi.

Les Marseillais visent à égaliser rapidement au score du match aller, ce qui les exposera aux contre-attaques de Benfica. Le meilleur buteur, Rafa Silva, et Ángel Di María sont prêts à exploiter tout espace dans le dos de la défense.

Marseille a vu 14 buts marqués lors des premières mi-temps de leurs six matchs européens à domicile. Il n'y a eu qu'une seule instance où le filet n'a pas été touché au moins deux fois. Pendant ce temps, il y a eu quatre buts dans la première mi-temps de leur match passionnant de la phase de groupes à sept buts contre l'Ajax.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !