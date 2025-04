Pronostic Manchester United Lyon - Ligue Europa 17/04/2025 : L'OL gagne à Old Trafford et élimine Man U !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester United Lyon, pour les quarts de finale de Ligue Europa, ce jeudi à 21h.

Pronostic Manchester United Lyon : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United Lyon

Victoire de Lyon ⭐ à la cote de 4,25 sur Unibet, soit une probabilité de 23% que les Gones l'emportent à Old Trafford.

que les Gones l'emportent à Old Trafford. Les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65% que les deux clubs trouvent la faille.

que les deux clubs trouvent la faille. Deuxième mi-temps avec le plus de buts ⭐ à la cote de 1,90 sur Unibet, soit une probabilité de 52% que la seconde période soit la plus prolifique des deux mi-temps.

🔮 Un Olympique Lyonnais en forme va gagner 2-1 à Old Trafford pour passer en demi-finales.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United a courageusement remonté deux buts pour égaliser lors du premier match de Ligue Europa contre Lyon la semaine dernière. Cela prépare une deuxième manche passionnante à Old Trafford, où les hommes de Ruben Amorim ont une chance d'atteindre les demi-finales.

Les préparatifs de United pour le match retour n'auraient pas pu être pires. Ils ont été battus 4-1 à Newcastle dimanche, avec le gardien remplaçant, Altay Bayindir, qui a commis une grosse erreur sur le quatrième but des Magpies. Bayindir a remplacé Andre Onana, qui a été écarté après sa performance remplie d'erreurs lors du premier match à Lyon.

Amorim a maintenant une grande décision à prendre concernant son gardien pour le match retour. United est sans victoire depuis trois matchs de Premier League et pourrait encore finir à la quatrième place en partant du bas, avec West Ham, 17e, à seulement trois points derrière eux.

Les préparatifs du match retour pour le Lyon de Paolo Fonseca sont tout à fait différents, avec l'OL qui a gagné 3-1 à Auxerre lors de leur dernier match de Ligue 1. Cette victoire les a rapprochés à deux points de l'AS Monaco, deuxième.

Lyon n'a perdu qu'une fois en Ligue Europa cette saison et a gagné sept de ses neuf derniers matchs de Ligue 1. Cette forme permet à l'OL de revenir dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine, même s'ils ne remportent pas cette Ligue Europa.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Manchester United Lyon

Composition Attendue de Manchester United :

Onana; Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Dorgu, Ugarte, Casemiro, Garnacho, Fernandes, Hojlund.

Composition attendue de Lyon :

Perri; Maitland-Niles, Tagliafico, Niakhite, Mata, Veretout, Akouokou, Tolisso, Almada, Mikautadze, Cherki.

Les meilleurs paris à prendre pour Man U OL

🔴 United éliminé à domicile ?

Étant donné comment le premier match s'est déroulé, il est étonnant de voir les cotes des paris donner seulement 23% de chance à Lyon de gagner la deuxième manche.

Lyon menait de deux buts et était largement en contrôle du premier match, avant un retour tardif de United. La forme de United en championnat doit sûrement affecter leur moral avant cette rencontre. Les joueurs et les fans savent que gagner la Ligue Europa est leur seule chance de jouer à nouveau en compétition européenne la saison prochaine.

Cette pression a pesé lourdement sur l'équipe de United pendant la majeure partie du premier match, et elle pèsera encore plus devant leurs propres fans. United n'a gagné que six de ses 16 matchs de championnat à domicile cette saison, donc Old Trafford n'est plus la forteresse qu'il était autrefois. Soutenir Lyon pour gagner en 90 minutes à ces cotes semble être le pari le plus intéressant de notre trio de pronostics Manchester United vs Lyon.

Pronostic 1 Manchester United vs Lyon : Victoire de Lyon - cote de 4,25 sur Unibet

⚽ Les Red Devils trouveront le chemin des filets

L'équipe de Ruben Amorim à United a de nombreux défauts, mais elle ne peine pas à marquer en Ligue Europa. En fait, ils n'ont pas échoué à marquer dans aucun de leurs matchs de Ligue Europa cette saison.

Lyon n'a échoué à marquer que dans deux de ses 11 matchs de Ligue Europa. Pendant ce temps, dans 82 % des matchs de United en compétition, les deux équipes ont marqué. United a même concédé des buts aux équipes comme Viktoria Plzen et Glasgow Rangers, deux équipes sûrement inférieures à Lyon.

Pronostic 2 Manchester United vs Lyon : Les deux équipes marquent - cote de 1,53 sur Unibet

⏳Des buts attendus en deuxième mi-temps

En regardant les données des campagnes de Ligue Europa 24/25 de Lyon et de United, 64 % des buts marqués par Lyon sont arrivés en deuxième mi-temps. Pendant ce temps, 65 % des buts marqués par United sont également survenus en seconde période.

Lyon n'a concédé que trois de ses 11 buts en Ligue Europa pendant les 45 premières minutes. Tout cela indique que les hommes de Fonseca ont tendance à entrer progressivement dans les matchs avant de prendre le contrôle en deuxième mi-temps. Avec le match serré, la première mi-temps à Old Trafford sera sûrement tendue. En combinant cela avec les données ci-dessus, il y a sûrement plus de 50 % de chances que nous voyions plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première.

Pronostic 3 Manchester United vs Lyon : Deuxième mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,90 sur Unibet

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !