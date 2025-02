Pronostic Manchester United Leicester - FA Cup 07/02/2025 : Les Red Devils gagnent avec Bruno Fernandes qui marque !

Manchester United vs Leicester

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester United Leicester, pour le 4e tour de la Cup, ce vendredi à 21h.

Pronostic Manchester United Leicester City : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United Leicester City

Bruno Fernandes buteur ⭐ avec une cote de 2,41 sur Unibet, soit une probabilité de 41% que le milieu portugais marque.

que le milieu portugais marque. Victoire de Manchester United et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,58 sur Unibet, soit une probabilité de 58% que les Red Devils l'emportent dans un match avec au moins 3 buts.

que les Red Devils l'emportent dans un match avec au moins 3 buts. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de 1,73 sur Unibet, soit une probabilité de 57% que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins 3 reprises.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rúben Amorim est toujours en période d’adaptation à Manchester United. Ses déclarations laissent entendre que la tâche est difficile, et les résultats le confirment.

Les Red Devils connaissent des difficultés en Premier League et abordent ce match après une défaite surprise à domicile contre Crystal Palace, qui les a laissés coincés à la 13ᵉ place du classement. Ils n’ont perdu que deux de leurs huit derniers matchs, mais ces revers contre Brighton et Palace ont montré leurs limites.

Côté Leicester, l’objectif sera de rebondir après une lourde défaite contre Everton ce week-end. Les hommes de Ruud van Nistelrooy ont subi huit défaites lors de leurs dix derniers matchs. Pire encore, ils n’ont pas gardé leur cage inviolée depuis quatre mois dans toutes les compétitions.

Les effectifs probables pour Manchester United Leicester City

Le XI probable de Manchester United :

Onana ; Yoro, Maguire, De Ligt, Mazraoui ; Ugarte, Mainoo ; Dorgu, Diallo, Fernandes ; Højlund.

Le XI probable de Leicester City :

Hermansen ; Kristiansen, Vestergaard, Faes, Justin ; Winks, Soumaré ; Ayew, El Khannouss, De Cordova-Reid ; Vardy.

Les meilleurs paris à prendre pour Man U Leicester

📌 Pari 1 : Bruno Fernandes buteur – Cote 2,41 sur Unibet

Bruno Fernandes ne fait peut-être pas l’unanimité, mais son importance pour United est indiscutable. Avec 9 buts et 11 passes décisives cette saison, il est le joueur le plus décisif des Red Devils. Il a aussi l’habitude de marquer dans les moments clés.

En tant que tireur attitré des penaltys, il représente une option solide comme buteur à tout moment. Il a d’ailleurs marqué lors des deux derniers matchs de FA Cup, sauvant même United dans le temps additionnel contre les Rangers.

📌 Pari 2 : Victoire de Manchester United et plus de 2,5 buts dans le match – Cote 1,58 sur Unibet

Sur le papier, Manchester United est favori, surtout face à une équipe de Leicester en crise. Mais ce ne sera pas une formalité, surtout avec Ruud van Nistelrooy de retour à Old Trafford. 8 des 10 derniers matchs à Old Trafford ont vu plus de 2,5 buts. Les 7 derniers matchs à l’extérieur de Leicester ont connu le même scénario. Aucune des deux équipes n’a brillé défensivement récemment.

📌 Pari 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts – Cote 1,73 sur Unibet

Van Nistelrooy connaît parfaitement les faiblesses défensives de Manchester United, et la situation s’est encore aggravée avec la blessure de Lisandro Martínez. Son absence pose un vrai casse-tête à Amorim.

Quelques statistiques inquiétantes pour United : Seulement 2 clean sheets sur leurs 16 derniers matchs (et un seul en championnat). Leur défense est en pleine restructuration avec Martínez blessé et Dorgu nouvellement arrivé. Historiquement, Manchester United a remporté les quatre dernières confrontations avec Leicester, dont trois clean sheets. Mais Leicester espère s’inspirer de sa victoire récente contre Tottenham à l’extérieur pour créer la surprise.

