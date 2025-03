Pronostic Manchester United Arsenal - Premier League 09/03/2025 : Match nul à la mi-temps !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Manchester United Arsenal, pour la 28e journée de Premier League, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Manchester United Arsenal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester United Arsenal

Arsenal vainqueur et les deux équipes ne marquent pas ⭐ à la cote de 2,32 avec Unibet, soit une probabilité de 43% que les Gunners l'emportent avec une seule équipe qui trouve la faille.

que les Gunners l'emportent avec une seule équipe qui trouve la faille. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,55 avec Unibet, soit une probabilité de 64% que le match compte 2 buts maximum.

que le match compte 2 buts maximum. Score correct 0-0 en première mi-temps ⭐ à la cote de 2,55 avec Unibet, soit une probabilité de 39% que les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge au terme de la première période.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'heure est venue pour l'une des plus grandes rivalités de Premier League de faire son retour ce week-end alors qu'Arsenal se rend à Manchester United ce dimanche après-midi. Les deux équipes ont connu des fortunes très contrastées jusqu'à présent cette saison, avec Arsenal défiant Liverpool pour le titre et United coincé dans la deuxième moitié du tableau.

Les Red Devils ont 11 points de moins qu'à la même période la saison dernière. C'est aussi le plus faible nombre de buts qu'ils ont marqués dans une saison de Premier League. Le manager de United, Ruben Amorim, fait toujours face à des difficultés pour modeler l'équipe selon son système et son style de jeu. Les blessures de joueurs comme Amad Diallo, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Mason Mount et Luke Shaw ont rendu la vie encore plus difficile pour le coach portugais.

Arsenal a récolté sept points de moins par rapport à la même période la saison dernière, ce qui laisse leur manager Mikel Arteta déçu. Si les Gunners avaient égalé le nombre de points de la saison dernière, ils ne seraient qu'à six points de Liverpool au lieu de 13. Les blessures de joueurs clés comme Bukayo Saka, Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli ont entravé les progrès d'Arsenal ces derniers mois. Pendant ce temps, une récente blessure de fin de saison pour Kai Havertz a ajouté à leurs problèmes dans le dernier tiers. Des joueurs comme Mikel Merino et Ethan Nwaneri s'efforcent de s'affirmer en tant que remplaçants compétents.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Manchester United Arsenal

Composition attendue de Manchester United :

Onana; de Ligt, Yoro, Maguire, Mazraoui, Dalot, Ugarte, Fernandes, Zirkzee, Garnacho, Hojlund

Composition attendue d'Arsenal :

Raya; Timber, Lewis-Skelly, Saliba, Gabriel, Odegaard, Partey, Rice, Nwaneri, Trossard, Merino

Les meilleurs paris à prendre pour Man U Arsenal

Pronostic 1 Manchester United vs Arsenal : Arsenal vainqueur et les deux équipes ne marquent pas - cote de 2,32 avec Unibet

L'Arsenal de Mikel Arteta savent que seuls trois points suffiront dans leur quête pour réduire l'avance de 13 points de Liverpool en tête de la Premier League. Suite à leur victoire emphatique 7-1 en huitième de finale de LDC au PSV Eindhoven, les Gunners se rendront chez un Manchester United en difficulté avec confiance.

✔️ Manchester United n'a pas réussi de clean sheet lors de ses cinq dernières rencontres compétitives avec Arsenal, et cette statistique ne devrait pas se terminer ce dimanche.

✔️ Arsenal a remporté trois de ses quatre dernières confrontations en Premier League avec United.

Le patron des Red Devils, Ruben Amorim, retrouve progressivement des joueurs de retour de blessure, mais l'absence d'Amad Diallo se fait toujours fortement ressentir.

✔️ United n'a marqué que 33 buts en 27 matchs de Premier League.

✔️ Étant donné qu'Arsenal a la meilleure défense de la ligue, ayant concédé seulement 23 buts en 27 matchs, Arsenal pour sortir un clean sheet est une valeur sûre.

⭐ Gagnez 255€ en pariant que les Gunners l'emportent avec une seule équipe qui marque avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 2 Manchester United vs Arsenal : Moins de 2,5 buts dans le match - cote de 1,55 avec Unibet

Avec une moyenne de seulement 1,43 buts marqués par match à domicile pour United et Arsenal concédant seulement 0,86 buts par match à l'extérieur, un match à faible score est attendu. Arsenal a ses propres problèmes offensifs, les blessures forçant Arteta à utiliser Mikel Merino en tant que faux neuf pour occuper les défenses.

Merino s'est avéré efficace à Eindhoven en milieu de semaine, marquant un but et en assistant un autre dans un thriller de huit buts. Cependant, nous nous attendons à ce que ce soit une rencontre plus tendue, les ambitions de titre des Gunners dépendant de l'issue de ce match.

Seulement 29% des matchs d'Arsenal à l'extérieur cette saison ont comporté trois buts ou plus. Compte tenu des difficultés de United devant le but et de la défense étanche d'Arsenal, il est probable que les Gunners sortent un clean sheet. Cependant, on ne s'attend pas à ce qu'Arsenal marque trois buts ou plus ici. C'est pourquoi nous prenons le prix des Moins de 2,5 Buts pour le deuxième de nos trois pronostics pour Manchester United vs Arsenal.

⭐ Gagnez 170€ en pariant que le match compte 2 buts maximum avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 3 Manchester United vs Arsenal : Score correct 0-0 en première mi-temps - cote de 2,55 avec Unibet

Loin de l'Emirates, Arsenal est beaucoup plus réservé en première mi-temps.

✔️ Seulement 50% de leurs matchs à l'extérieur ont eu un but cette saison, contre 77% de leurs matchs à domicile.

✔️ 50% des matchs d'Arsenal à l'extérieur ont été sans but à la mi-temps cette saison. Leur premier but lors des matchs à l'extérieur cette saison est venu autour de la 47e minute.

Avec cela à l'esprit, parier sur un score de 0-0 à la mi-temps offre une bonne valeur. Nous devons aussi prendre en compte que les Gunners et United ont des actions européennes en milieu de semaine, ce qui pourrait avoir un impact sur leur performance ce week-end.

⭐ Gagnez 280€ en pariant que les deux équipes se neutralisent sur un score nul et vierge à la pause avec le bonus de bienvenue de 110€ !