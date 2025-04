Pronostic Liverpool West Ham Premier League 13/04/2025 : Les Reds gagnent avec Salah buteur !

Liverpool vs West Ham

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool West Ham, pour la 32e journée de Premier League, ce dimanche à 15h.

Pronostic Liverpool West Ham : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool West Ham

Liverpool gagne et les deux équipes ne marquent ⭐ pas à la cote de 2,00 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que les Reds l'emportent en gardant leur cage inviolée.

que les Reds l'emportent en gardant leur cage inviolée. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,25 sur Unibet, soit une probabilité de 44% que 2 buts soient marqué au maximum.

que 2 buts soient marqué au maximum. Mo Salah buteur ⭐ à la cote de 1,59 sur Unibet, soit une probabilité de 62% que l'attaquant égyptien marque.

🔮 Nous envisageons que Liverpool remporte une victoire confortable 2-0 contre West Ham.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool revient à Anfield ce week-end pour accueillir une équipe de West Ham qui cumule en moyenne seulement 1,13 point par match cette saison.

Les Reds ont subi une défaite surprise 3-2 chez Fulham, une équipe dans la première moitié du classement, le week-end dernier, avec une défense inhabituellement ouverte. Cela a été une période mouvementée pour Liverpool. Beaucoup de leurs joueurs ont joué deux fois pour leurs pays respectifs avant d'affronter Everton et Fulham en l'espace de cinq jours.

Il y a peu de répit cette semaine pour les hommes de Slot alors qu'ils reçoivent le West Ham de Graham Potter dimanche après-midi. Les Reds ont remporté leurs 13 derniers matchs à domicile et gardé une feuille propre lors de trois de leurs quatre dernières rencontres à Anfield.

La saison de West Ham a été amèrement décevante. L'arrivée de Potter au début de l'année a donné un peu d'espoir aux supporters des Hammers, mais cet optimisme initial s'est rapidement estompé.

United est actuellement à la 16e place et risque d'être dépassé par un Wolves en pleine résurgence. Ils ont du mal à marquer des buts et ont une moyenne de seulement 1,00 but marqué par match à l'extérieur. C'est bien en dessous de la moyenne de la ligue de 1,45.

👥 Les effectifs probables pour Liverpool West Ham

Composition attendue de Liverpool :

Alisson; Jones, Robertson, Konate, van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Diaz, Salah, Jota.

Composition attendue de West Ham :

Areola; Wan-Bissaka, Scarles, Kilman, Todibo, Ward-Prowse, Alvarez, Paqueta, Soucek, Kudus, Bowen.

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool West Ham

🔒 Les Reds vers une victoire avec clean sheet

Liverpool est pratiquement imbattable à Anfield depuis septembre, lorsqu'ils ont subi leur seule défaite à domicile face à Nottingham Forest. West Ham n'est pas en forme pour mettre fin à la série de 13 victoires consécutives des Reds à domicile.

Seul Arsenal a un meilleur record défensif que Liverpool cette saison. Ils n'ont concédé que 30 buts en 31 matchs. Leur moyenne de 0,73 but concédé par match à domicile est encore plus impressionnante.

Les deux équipes ont marqué lors de cinq de leurs six dernières confrontations compétitives. Malgré cela, nos pronostics pour Liverpool vs West Ham sont centrés sur une victoire de Liverpool, les Reds étant attendus pour contenir Jarrod Bowen et Mohammed Kudus.

Pronostic 1 Liverpool vs West Ham : Liverpool gagne et les deux équipes ne marquent pas - cote de 2,00 sur Unibet

⚽ La faiblesse offensive de West Ham rend improbable un match prolifique en buts

West Ham a marqué seulement huit buts lors de ses neuf derniers matchs à l'extérieur cette saison. En revanche, Liverpool a gardé sa cage inviolée dans 40 % de ses matchs à Anfield. Ils concèdent actuellement seulement 0,73 but par match à domicile.

Pendant ce temps, West Ham concède 1,47 but par match à l'extérieur cette saison, ce qui est en fait mieux que la moyenne de la ligue (1,50). Cela suggère que l'équipe de Potter est peu susceptible de s'effondrer rapidement et pourrait offrir une résistance solide.

Néanmoins, nous ne voyons qu'un seul résultat à la fin - mais ce ne sera peut-être pas un match de bout en bout. Le mauvais record de West Ham en matière de buts signifie qu'ils adopteront presque certainement une mentalité de prudence ce week-end.

Pronostic 2 Liverpool vs West Ham : Moins de 2,5 buts dans le match - cote de 2,25 sur Unibet

⚽ Salah brille contre les Hammers

Bien que les cotes de Salah en tant que buteur à tout moment puissent sembler courtes, son historique contre West Ham explique pourquoi.

L'attaquant égyptien a marqué 11 buts en 15 apparitions en Premier League contre West Ham. Il a marqué un but et fourni deux passes décisives lors de leur match à l'extérieur à West Ham plus tôt dans la saison. Il a également marqué lors de la victoire 3-1 des Reds à domicile contre les Hammers la saison dernière.

Avec l'avenir à long terme du joueur de 32 ans toujours incertain, Salah sera désespéré de terminer la saison en beauté. Il n'est qu'à cinq buts de sa meilleure saison à Liverpool (2017/18). Un match à domicile contre un West Ham en difficulté est une excellente opportunité pour lui de se rapprocher de cet objectif.

Pronostic 3 Liverpool vs West Ham : Mo Salah buteur - cote de 1,59 sur Unibet

