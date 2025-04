Pronostic Liverpool Tottenham Premier League 27/04/2025 : Les Reds sécurisent le titre à Anfield !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la 34e journée de Premier League entre Liverpool et Tottenham ce dimanche à 17h30.

Pronostic Liverpool Tottenham : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Tottenham

Liverpool et moins de 3,5 buts dans le match ⭐ à 2,37 sur Unibet, soit une probabilité de 42% que les Reds l'emportent dans un match avec 3 buts max.

que les Reds l'emportent dans un match avec 3 buts max. Liverpool gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 ⭐ à 3,48 sur Unibet, soit une probabilité de 28% que le club de la Mersey gagne sur l'un de ces scores.

que le club de la Mersey gagne sur l'un de ces scores. Deuxième mi-temps avec le plus de buts ⭐ à 1,86 sur Unibet, soit une probabilité de 53% que les 45 dernières minutes soient les plus prolifiques.

🔮 Nous attendons une victoire 2-1 pour Liverpool contre Tottenham.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool attend depuis cinq ans pour décrocher à nouveau le titre de Premier League. Maintenant, ils peuvent le faire sur leur sol à Anfield, avec tout entre leurs mains. Six victoires consécutives à domicile en championnat leur donnent la forme parfaite pour ce match, et ils n'ont pas perdu à domicile depuis septembre.

En plus de cela, la forme de Tottenham a chuté. Leur progression en Ligue Europa maintient l'enjeu de leur saison, mais leur campagne en championnat sera probablement vite oubliée. La défaite contre Nottingham Forest a porté à cinq le nombre de défaites en sept matchs, et ils sont prêts pour leur plus mauvais classement en trois décennies.

👥 Les effectifs probables pour Liverpool Tottenham

Composition attendue de Liverpool :

Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Jota.

Composition attendue de Tottenham :

Vicario, Porro, Romero, van de Vin, Udogie, Bergvall, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel, Solanke.

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool Tottenham

⭐ Liverpool va en faire juste assez

Liverpool n'a pas vraiment écrasé ses adversaires dernièrement, puisqu'ils ont remporté sept de leurs huit derniers matchs en ne marquant qu'un but à chaque fois. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à un résultat similaire dans ce match décisif pour le titre car ils ont souvent fait juste ce qu'il fallait cette saison.

Le match nul d'Arsenal contre Crystal Palace signifie qu'un point suffit aux Reds pour remporter le championnat, et ils peuvent le faire à domicile. Ils ne voudraient pas manquer cette opportunité. Avec 12 victoires sur 14 à domicile en Premier League, ils peuvent conclure le travail.

Les hôtes sont de clairs favoris à domicile, mais il n'y a eu plus de 3,5 buts que dans deux de leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues. Liverpool a perdu trois fois contre les Spurs en 23 matchs au cours de la dernière décennie, et pour aggraver les choses, Son Heung-min va probablement manquer.

1️⃣ Pronostic 1 : Liverpool et moins de 3,5 buts dans le match - cote à 2,37 sur Unibet

⭐ Les Spurs trouvent souvent le chemin des filets

L'équipe d'Ange Postecoglou traverse une période difficile en ce moment. Sur la base de leur forme actuelle, ils s'apprêtent à avoir leur pire saison en championnat depuis la saison 1993/94. Il est difficile d'imaginer que cela soit différent à Anfield pour un si grand match.

Cependant, les Spurs peuvent marquer des buts. Bien qu'ils n'aient gagné que trois de leurs 10 derniers matchs à domicile et à l'extérieur, ils ont marqué dans sept d'entre eux. En fait, 61% de leurs matchs de Premier League cette saison ont vu les deux équipes marquer.

Cela dit, la seule chose qui peut sauver leur saison maintenant est la demi-finale de la Ligue Europa à l'horizon. Par conséquent, ils pourraient ne pas tout donner contre Liverpool. Nos pronostics pour Liverpool vs Tottenham suggèrent que l'équipe d'Arne Slot va essayer de capitaliser là-dessus.

2️⃣ Pronostic 2 : Liverpool gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 - cote à 3,48 sur Unibet

⭐ Les Reds pour finir en beauté

Liverpool a marqué plus de buts en deuxième mi-temps que toute autre équipe en Angleterre. Non seulement les Reds ont trouvé le chemin des filets 42 fois après la pause en 2024/25, neuf fois de plus que leur plus proche concurrent, mais ils ont également concédé le moins de buts (15).

Pendant ce temps, Tottenham a marqué plus (17) dans les 15 dernières minutes que durant n'importe quelle autre période de 15 minutes des matchs. Vous vous attendiez à ce que les visiteurs londoniens soient plus prudents à l'extérieur. Cependant, l'équipe de Slot devrait trouver une voie, même si cela prend du temps.

Si seules les premières mi-temps étaient prises en compte, Liverpool serait troisième, à neuf points derrière Arsenal. En deuxièmes mi-temps, ils seraient 19 points devant la deuxième place. Attendez-vous à ce que les Reds finissent fort car le trophée est en jeu.

3️⃣ Pronostic 3 : Deuxième mi-temps avec le plus de buts - cote à 1,86 sur Unibet

