Pronostic Liverpool Newcastle - Premier League 26/02/2025 : Les Reds gagnent et les 2 équipes marquent !

Liverpool vs Newcastle

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool Newcastle, pour la 27e journée de Premier League, ce mercredi à 21h15.

Pronostic Liverpool Newcastle : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Newcastle

Liverpool gagne & les deux équipes marquent ⭐ Cote 2,33 avec Unibet, soit une probabilité de 42% que les Reds gagnent et les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les Reds gagnent et les deux clubs trouvent le chemin des filets. Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts dans le match ⭐ Cote 1,59 avec Unibet, soit une probabilité de 62% que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins trois reprises.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins trois reprises. Mo Salah premier buteur & victoire de Liverpool ⭐ Cote 4,90 avec Unibet, soit une probabilité de 20% que l'attaquant égyptien marque et son équipe gagne.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool en route vers le titre ? Invaincus depuis septembre en Premier League avec seulement quatre matchs sans victoire sur les dix derniers, les Reds ont 11 points d’avance sur Arsenal, deuxième du classement.

Newcastle est en bonne forme mais reste irrégulier. Troisième équipe la plus performante sur les dix derniers matchs (21 points), seuls Arsenal et Liverpool ont pris plus de points. Deuxième meilleure attaque derrière Manchester City mais leur forme récente est en dents de scie.

Les effectifs probables pour Liverpool Newcastle

Liverpool (XI probable) :

Becker – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Jota

Newcastle United (XI probable) :

Dubravka – Livramento, Schär, Burn, Hall – Guimarães, Tonali, Longstaff – Murphy, Gordon, Isak

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool Newcastle

📌 Pari 1 : Liverpool gagne & les deux équipes marquent – Cote 2,33 avec Unibet

🏟️ Liverpool à domicile : un pari sûr ?

✔️ Cinq victoires consécutives à Anfield.

✔️ 16 buts marqués sur cette période.

✔️ Aucune défaite à domicile depuis mi-septembre, toutes compétitions confondues.

✔️ Seulement deux matchs sans victoire depuis la défaite surprise contre Nottingham Forest.

Mais Liverpool encaisse des buts aucun clean sheet lors de leurs cinq derniers matchs à Anfield. Les deux équipes ont marqué dans sept de leurs dix derniers matchs. Newcastle a marqué dans tous ses déplacements sauf deux en 2024/25.

📌 Pari 2 : Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts dans le match – Cote 1,59 avec Unibet

⚽ Des statistiques qui annoncent des buts !

✔️ Liverpool a vu plus de 1,5 buts dans chacun de ses 15 derniers matchs de championnat.

✔️ Huit des neuf derniers matchs de Newcastle ont vu trois buts ou plus.

✔️ 67% des matchs de Liverpool à domicile ont dépassé 2,5 buts.

✔️ 69% des matchs de Newcastle à l'extérieur ont dépassé 2,5 buts.

Deux équipes en pleine confiance offensivement ! Liverpool sort d’une victoire 2-0 contre Manchester City et Newcastle a écrasé Nottingham Forest 4-0 le week-end dernier. Nous avons la présence de deux des attaquants les plus en forme du championnat.

📌 Pari 3 : Mo Salah premier buteur & victoire de Liverpool – Cote 4,90 avec Unibet

🚀 Mo Salah, un homme en feu !

✔️ Neuf buts sur ses huit derniers matchs, dont un contre City.

✔️ 51 buts et passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

✔️ À trois buts de dépasser Sergio Agüero en Premier League (184 buts).

📊 Comparaison avec d’autres buteurs probables :

✔️ Salah : Cote 1,86 en tant que buteur à tout moment.

✔️ Diogo Jota : Cote 2,60 pour marquer.

✔️ Alexander Isak : Cote 2,75 (déjà 19 buts cette saison).

