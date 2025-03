Pronostic Liverpool Newcastle - Premier League 16/03/2025 : Les Reds gagnent et les 2 équipes marquent !

Liverpool vs Newcastle

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool Newcastle, comptant pour la finale de la League Cup, ce dimanche à 17h30.

Pronostic Liverpool Newcastle : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Newcastle

Liverpool gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,70 sur Unibet, soit une probabilité de 37% que les Reds l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille en finale.

que les Reds l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille en finale. Plus de 0,5 but pour Newcastle en première mi-temps ⭐ à la cote de 2,20 sur Unibet, soit une probabilité de 45% que les Magpies marquent au moins une fois avant la pause.

que les Magpies marquent au moins une fois avant la pause. Mo Salah buteur ⭐ à la cote de 1,77 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que l'attaquant égyptien marque en finale.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le premier trophée de la saison anglaise est en jeu à Wembley dans cette finale de la Carabao Cup.

Liverpool a été presque imbattable cette saison sur le plan national, mais Newcastle est motivé par la possibilité de remporter son premier grand trophée depuis 1955.

Les Reds ont eu un chemin difficile jusqu'à la finale, battant des équipes de Premier League à chaque tour. Ils arrivent à ce match après duel exigeant de Ligue des Champions contre le PSG en milieu de semaine, qui n'a pas tourné en leur faveur, et cherchent maintenant à conserver leur couronne de Carabao Cup. Liverpool n'a pas remporté de finales consécutives de la League Cup depuis le début des années 1990.

Newcastle a également éliminé des adversaires de Premier League lors des trois derniers tours, dont Arsenal en demi-finales. Les hommes d'Eddie Howe ont gagné dans la capitale contre West Ham lundi soir. Ils ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs à l'extérieur de St. James' Park.

👥 Les effectifs probables pour Liverpool Newcastle

Composition attendue de Liverpool :

Alisson, Quansah, Konate, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Nunez, Diaz

Composition attendue de Newcastle :

Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Isak, Barnes

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool Newcastle

Pronostic 1 Liverpool vs Newcastle : Liverpool gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,70 sur Unibet

Encore sous le choc de leur élimination de la Ligue des Champions en milieu de semaine, Liverpool voudra répondre ici.

Liverpool a eu l'avantage sur Newcastle ces dernières années, évitant la défaite lors de leurs 17 dernières confrontations. Douze se sont soldés par une victoire pour les Reds, et sept de ces matchs ont également vu les deux équipes marquer. Après une bataille de 120 minutes épuisante contre le PSG en milieu de semaine, la fatigue pourrait jouer un rôle et entraîner Liverpool à concéder au moins un but ici.

Ils n'ont réussi qu'un seul clean sheet lors de leurs quatre rencontres qui ont immédiatement suivi un match de Ligue des Champions. Aucune équipe n'a remporté cette compétition plus souvent que Liverpool, qui l'a fait 10 fois. Ils ont également battu Newcastle il y a un peu moins d'un mois et ont remporté trois de leurs quatre dernières apparitions en finale de la League Cup.

Pronostic 2 Liverpool vs Newcastle : Plus de 0,5 but pour Newcastle en première mi-temps - cote de 2,20 sur Unibet

Bien que Newcastle n'ait pas marqué lorsque ces deux équipes se sont rencontrées à Anfield il y a quelques semaines, ce n'est qu'une partie de l'histoire. À cette occasion, Callum Wilson a manqué deux occasions magnifiques de marquer en première mi-temps, et Newcastle est connu pour bien démarrer.

Lors de leurs six matchs de la Carabao Cup cette saison, Newcastle a marqué au moins une fois avant la mi-temps. Ils figurent également parmi les meilleurs attaques en première mi-temps de la Premier League cette saison.

De plus, ils ont trouvé le chemin des filets avant la pause lors de trois des quatre dernières confrontations avec Liverpool. Bien que l'une d'elles ait été annulée par le VAR, ils ont historiquement connu un succès précoce contre les Reds.

Pronostic 3 Liverpool vs Newcastle : Mo Salah buteur - cote de 1,77 sur Unibet

Beaucoup d'argent sur le marché des buteurs à tout moment est misé sur Mo Salah, et il est facile de voir pourquoi. Newcastle est sans son arrière gauche titulaire Lewis Hall, avec le droitier Tino Livramento susceptible de le remplacer. Salah est prêt à en profiter. Remarquablement, il n'a pas tenté moins de deux tirs par match cette saison lors d'une sortie nationale.

Il a marqué deux fois contre Newcastle plus tôt dans la saison mais n'a pas beaucoup joué dans cette compétition. Cependant, il a une moyenne de 1,9 tir cadré par match en Premier League. L'Égyptien a également eu une moyenne de deux tirs cadrés par match lors de leur demi-finale aller-retour contre Spurs.

