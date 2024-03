Pronostic Liverpool Brighton - Premier League - 31/03/2024 : Les Reds vainqueurs et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Liverpool Brighton, comptant pour la 30e journée de Premier League, ce dimanche.

Pronostic Liverpool Brighton : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Liverpool Brighton

Liverpool vainqueur – ⭐à 1,33 en pariant sur Betsson, soit 75 % de chances de voir les Reds s’imposer.

de voir les Reds s’imposer. Plus de 2,5 buts – ⭐ à 1,31 en pariant sur Betsson, soit 76 % de chances de voir des buts dimanche à Anfield.

de voir des buts dimanche à Anfield. Les deux équipes marquent - ⭐ à 1,50 en pariant sur Betsson, soit 67 % de chances de voir les deux formations trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le sprint final est lancé en Angleterre. Plus que 8 journées de championnat, avec le coup d’envoi de la 30e journée ce week-end, pour un match qui promet du spectacle : Liverpool accueille Brighton à Anfield, dans une rencontre qui a souvent donné lieu à des matches disputés et riches en buts entre les deux formations guidées par des entraîneurs aux principes de jeux forts.

Liverpool continue à batailler avec Arsenal et Manchester City pour le titre en fin de saison. Deuxièmes à égalité de points avec le leader, Arsenal, les hommes de Jürgen Klopp comptent 64 points, pour un bilan de 19 victoires, 7 nuls et 2 défaites, avec 65 buts inscrits et 26 encaissés cette saison. Après une élimination dans un match fou en FA Cup avant la trêve internationale, les Reds voudront se relancer de la meilleure des manières, en prenant les 3 points pour continuer à rêver d’un titre qui ponctuerait de la meilleure des manières la dernière saison de l’entraîneur allemand.

Après un début de saison sur les chapeaux de roues, avec 5 victoires en 6 rencontres, les joueurs de Roberto De Zerbi connaissent une deuxième partie de saison plus difficile. Ils sont 8es au classement, avec déjà 11 points de retard sur les places européennes, et tout autre résultat qu’une victoire à Anfield pourrait définitivement effacer leurs espoirs d’Europe la saison prochaine. Avec 11 victoires, 9 nuls et 8 défaites cette saison, il faut regarder du côté de la défense des coéquipiers d’Ansu Fati pour déceler un point faible : déjà 44 buts encaissés, pour 50 inscrits en 28 rencontres. Dimanche à Anfield, ils pourraient se casser les dents face à une équipe des Reds qui semble mieux armée pour s’imposer.

Les compos probables pour Liverpool Brighton

La composition probable de Liverpool en 4-3-3 :

Kelleher - Bradley, Quansah, Van Dijk, Gomez - Szoboszlai, Endo, Mac Allister - Elliot, Núñez, Díaz.

La composition probable de Brighton en 4-2-3-1 :

Verbruggen - Lamptey, Van Hecke, Dunk, Estupiñán - Groß, Gilmour - Enciso, Lallana, Simon - Welbeck.

Liverpool vs Brighton Pari 1 : Liverpool vainqueur @ 1,33 avec Betsson

Bien que Liverpool n’ait remporté que 3 des 6 dernières confrontations face à Brighton à Anfield, les Reds semblent un niveau au-dessus dans cette rencontre. Ils ont remporté 8 des 10 dernières rencontres, avec seulement une défaite et un nul contre des concurrents directs, Arsenal et Manchester City. Les joueurs de Jürgen Klopp n’ont jamais perdu à domicile cette saison, avec un bilan de 11 victoires pour 3 nuls. À l’inverse, Brighton présente des difficultés en déplacement, avec une moyenne de 1,07 point pris par rencontre en 14 matches. Dimanche, malgré une belle confrontation entre deux techniciens de renom, les Reds devraient réussir à s’imposer pour continuer à se battre dans la course au titre.

Liverpool vs Brighton Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 1,31 avec Betsson

Les confrontations entre Liverpool et Brighton, ou plus particulièrement entre Klopp et De Zerbi, sont souvent synonymes de spectacle. Les 4 dernières rencontres entre les deux formations se sont conclues par plus de 2,5 buts inscrits : 7 des 9 derniers matches de Liverpool en Premier League ont vu plus de 3,5 buts inscrits, et 5 des 7 dernières rencontres de Brighton plus de 2,5 buts. Alors à Anfield, les défenses auront du fil à retordre pour maintenir les cages inviolées.

Liverpool vs Brighton Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 1,50 avec Betsson

Avec deux équipes particulièrement portées sur l’attaque, il va être difficile de conserver un clean sheet pour l’une des deux formations. 3 des 4 derniers matches entre Liverpool et Brighton ont vu les deux équipes marquer. Un cas de figure qui se retrouve lors de 6 des 7 derniers matches de championnat de Liverpool, et de 3 des 6 dernières rencontres de Brighton. Dimanche après-midi, Verbruggen et Kelleher auront fort à faire dans les cages, et il est plus que probable que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

