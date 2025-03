Pronostic Lille Dortmund - Ligue des Champions 12/03/2025 : Le LOSC ne perd pas et David marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Dortmund, comptant pour les 8e de finale retour, ce mercredi à 18h45.

Pronostic Lille Dortmund : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille Borussia Dortmund

Lille ou match nul et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,82 sur Unibet, soit une probabilité 35% que le LOSC ne perd pas dans un match avec au moins 3 buts.

que le LOSC ne perd pas dans un match avec au moins 3 buts. Deuxième mi-temps avec le plus de buts ⭐ à la cote de 1,93 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que plus de buts soient marqués après la pause.

que plus de buts soient marqués après la pause. Jonathan David buteur ⭐ à la cote de 2,68 sur Unibet, soit une probabilité de 37% que l'avant-centre canadien marque.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le huitième de finale de la Ligue des Champions entre Lille et le Borussia Dortmund reste très ouvert après un nul 1-1 lors du match aller en Allemagne. Dortmund semblait avoir pris l'initiative, mais Hakon Arnar Haraldsson a égalisé pour les Français avec leur seul tir cadré.

Lille s'est bien préparé pour le match retour à domicile avec une victoire 1-0 en Ligue 1 contre Montpellier. L'attaquant canadien, Jonathan David, a une nouvelle fois été le buteur de Lille.

Ils n'auraient pas pu demander un match de préparation plus facile pour mercredi soir, dominant la possession avec 77% contre le club sudiste en bas du classement de Ligue 1. La victoire a permis à Lille de se rapprocher à cinq points de Marseille, deuxième.

Pour Dortmund, la préparation du déplacement à Lille ne pouvait guère être pire. Le BVB a concédé une défaite à domicile 1-0 aux mains d'Augsbourg, une équipe de milieu de tableau, avec seulement un tir cadré, malgré 72% de possession.

Leur forme a été régulièrement déplorable après les matchs de LDC en Bundesliga cette saison, ce qui explique leur pitoyable dixième place.

👥 Les effectifs probables pour Lille Dortmund

Composition attendue de Lille :

Chevalier; Meunier, Bekker, Alexsandro, Diakite, Andre, Bouaddi, Haraldsson, Mbappe, Mukau, David

Composition attendue du Borussia Dortmund :

Kobel; Ryerson, Svensson, Can, Schlotterbeck, Sabitzer, Groß, Adeyemi, Gittens, Brandt, Guirassy

Les meilleurs paris à prendre pour LOSC BVB

Pronostic 1 Lille vs Borussia Dortmund : Lille ou match nul et plus de 2,5 buts - cote de 2,82 sur Unibet

Lille a non seulement terminé dans les huit premiers de la phase de groupe de LDC cette saison, mais ils réalisent également une solide saison en Ligue 1. Le LOSC est en bonne position pour décrocher une qualification en LDC pour 2025/26, peu importe comment se déroule leur campagne à élimination directe dans les semaines à venir.

Quant au Borussia Dortmund, ils ont dû se qualifier pour les phases à élimination directe par les barrages. Le BVB a également traversé une période difficile en Bundesliga et ils ont actuellement 12 points de retard par rapport à leur position à ce stade de la saison dernière.

L'inconstance de Dortmund a été leur piège, avec un nombre égal de victoires et de défaites en Bundesliga. Pour cette raison seule, nous ne sommes pas enclins à soutenir le BVB pour sceller la victoire dans le temps réglementaire. Nous misons sur une prolongation du match ou une victoire de Lille, avec le match comportant trois buts ou plus. Dortmund était la deuxième équipe la plus prolifique en phase de groupe, tandis que Lille a marqué en moyenne plus de deux buts par match.

Pronostic 2 Lille vs Borussia Dortmund : Deuxième mi-temps avec le plus de buts - cote de 1,93 sur Unibet

Dortmund n'a concédé de buts que dans 8% de ses matchs à l'extérieur en LDC en première mi-temps. Et ils n'ont marqué que 46% de leurs buts à l'extérieur au cours des 45 premières minutes.

Plus des trois cinquièmes (61%) des buts marqués à domicile par Lille en LDC cette saison sont également arrivés en deuxième mi-temps. Tout cela suggère qu'il y a plus de 50% de chances que la deuxième mi-temps produise plus de buts que la première période.

La première mi-temps est susceptible d'être une affaire prudente de toute façon. Avec le score à 1-1, aucune des deux équipes ne voudra faire d'erreurs précoces qui pourraient définir le ton pour le reste du match.

Pronostic 3 Lille vs Borussia Dortmund : Jonathan David buteur - cote de 2,68 sur Unibet

L'attaquant de 25 ans de Lille, Jonathan David, a été une acquisition incroyable depuis son arrivée du club belge de La Gantoise en 2020. Le Canadien a marqué 14 buts en 23 apparitions en Ligue 1 cette saison.

La forme de David en Ligue des Champions 2024/25 a été encore plus impressionnante, avec six buts en neuf apparitions, soit un taux de réussite de 66,67%.

Malgré cela, David est coté à 2,68 pour marquer à tout moment dans le match retour. Cela lui donne une probabilité de seulement 40% de marquer, ce qui est bien en deçà de son taux de réussite en LDC cette saison – et même de son rendement en Ligue 1. Ce choix de valeur est notre meilleur des trois pronostics pour Lille vs Borussia Dortmund listés.

