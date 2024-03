Pronostic Lazio Rome Juventus Turin 30/03/2024 : Match nul et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lazio Rome Juventus Turin, comptant pour la 30e journée de Serie A, ce samedi.

Pronostic Lazio Rome - Juventus : paris, contexte et compos

La Lazio Rome reçoit la Juventus au Stadio Olimpico, pour la reprise et la 30eme journée de Serie A. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lazio Rome - Juventus, avec un match nul (2,84 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Lazio Rome - Juventus

Match nul ⭐ à 2,84 soit 35% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,23 soit 44% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Valentin Castellanos buteur ⭐ à 3,85 soit 25% de chances que l'attaquant argentin marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Serie A reprend ce week-end avec son sprint final, et cette opposition samedi entre la Lazio Rome et la Juventus Turin (18h). Neuvième et fraichement éliminée en huitièmes de finale de Ligue des champions, la Lazio espère accrocher la septième place qualificative pour l’Europe, et doit rattraper Naples qui compte 45 points, soit deux de plus que la Lazio. La Juventus truste la troisième place de Serie A, avec trois points de retard sur l’AC Milan et cinq d’avance sur Bologne.

La Lazio est donc sortie de la scène européenne malgré un match aller gagné à domicile contre le Bayern Munich (1-0), après être tombée 3-0 à l'Allianz Arena. La Lazio compte quatre défaites sur ses sept derniers matchs de Serie A, contre Bologne (1-2), l’AC Milan (0-1) et l’Udinese (1-2) à domicile, et sur le terrain de la Fiorentina (1-2).

De son côté, la Juve reste sur trois matchs sans victoire, avec une défaite à Naples (1-2) et deux matchs nuls à domicile contre l’Atalanta (2-2) et le Genoa (0-0). La Vieille Dame ne compte qu’une victoire (3-2 contre Frosinone fin février) sur ses huit derniers matchs, avec des défaites contre le leader interiste (0-1) et à domicile contre Udinese (0-1). La Vieille Dame doit repartir du bon pied dans ce sprint final, pour protéger son statut sur la scène nationale et garantir son retour au plus haut niveau l’an prochain.

Les compos probables pour Lazio Juve

Lazio Rome : Mandas - Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini - Guendouzi, Cataldi, Alberto - Anderson, Immobile, Zaccagni.

Juventus : Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic - Weah, Chiesa.

Pari 1. Match nul à 2,84 avec Betsson

Ces deux équipes n’ont enregistré que cinq victoires à elles deux depuis début février. En manque de confiance et privées d'éléments comme Dusan Vlahovic côte juventini, on voit ces deux équipes délivrer une rencontre peu emballante au Stadio Olimpico, avec un match nul.

Pari 2. Moins de 2,5 buts à 2,23 avec Betsson

Avec Vlahovic suspendu, on voit la Juve inoffensive dans ce match, sans son buteur serbe qui a inscrit 15 de ses 44 buts en Serie A cette saison. On voit donc une rencontre peu prolifique avec deux buts maximum.

Pari 3. Valentin Castellanos buteur à 3,85 avec Betsson

Auteur d’un quadruplé contre le Real Madrid la saison dernière avec Gerone, Valentin Castellanos a été double buteur pour la Lazio dans la victoire des Romains sur le terrain de Frosinone avant la trêve. Homme en forme cette saison, on voit l’Argentin récidiver avec au moins un but contre la Juve ce week-end.

