Pronostic France Croatie - Ligue des Nations 23/03/2025 : Les Bleus gagnent chez eux !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour France Croatie, quart de finale retour de la Ligue des Nations, ce dimanche à 20h45.

Pronostic France Croatie : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour France Croatie

Victoire de la France et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,96 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que les Bleus l'emportent dans un match avec au moins 3 buts.

que les Bleus l'emportent dans un match avec au moins 3 buts. Première mi-temps avec le plus de buts ⭐ à la cote de 2,65 sur Unibet, soit une probabilité de 37% que la première période soit la plus prolifique des deux mi-temps.

que la première période soit la plus prolifique des deux mi-temps. Premier but marqué entre 16e et la 30e minute ⭐ à la cote de 3,22 sur Unibet, soit une probabilité de 31% que l'ouverture du score intervienne tôt en première période.

🔮 La France devrait battre la Croatie 3-1 et égaliser sur les deux matchs.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Croatie a créé la surprise en s'imposant 2-0 lors du quart de finale aller de la Ligue des Nations contre la France. Les Bleus ont dominé la possession et créé plus d'occasions que les Croates, mais ont quand même perdu.

Même le retour du joyau français, Kylian Mbappé, n'a pas suffi à avoir une victoire française. Ils ont été menés par un but de la tête inattendu d'Ante Budimir. Entre-temps, Ivan Perisic a profité d'une défense française approximative pour inscrire un deuxième but avant la pause.

La France n'a pas réussi à gagner lorsqu'elle a concédé le premier but en Ligue des Nations lors des trois dernières rencontres. Kylian Mbappé a enregistré six tirs au but pendant le match, et le but croate a eu de la chance de rester inviolé. Cependant, les hôtes ont tenu bon pour une victoire historique.

Toutefois, le travail n'est pas terminé. La France a toujours une seconde chance d'atteindre les demi-finales. Ils doivent gagner par au moins deux buts pour prolonger le match en prolongation ou trois buts pour gagner directement.

Le récent face-à-face de la France avec la Croatie n'est pas reluisant. Ils n'ont pas gagné lors de leurs trois dernières confrontations compétitives, ne marquant qu'un seul but dans ces trois matchs.

👥 Les effectifs probables pour France Croatie

Composition attendue de la France :

Maignan; Koundé, Digne, Konaté, Saliba, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Composition attendue de la Croatie :

Livakovic; Stanisic, Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car, Modric, Kovacic, Perisic, Kramaric, Baturina, Budimir.

Les meilleurs paris à prendre pour France Croatie

Pronostic 1 France vs Croatie : Victoire de la France et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,96 sur Unibet

Bien que le récent bilan de la France contre la Croatie ne soit pas le meilleur, il est difficile de parier contre eux dans cette rencontre retour. Ils ont trop de puissance offensive pour rester sans marquer à nouveau.

Mbappé aurait dû marquer au moins deux fois jeudi, tandis que son coéquipier attaquant Ousmane Dembélé est dans la forme de sa vie en ce moment.

Avec Mbappé, Dembélé et Randal Kolo Muani tous alignés dès le début, c'est l'équipe la plus offensive que la France puisse présenter. Avec deux buts à rattraper à Paris, nous croyons que la France peut le faire. Ils ont enregistré 1,32 xG lors du match aller, ce qui était à peine moins que la production de la Croatie (1,43 xG).

Pronostic 2 France vs Croatie : Première mi-temps avec le plus de buts - cote de 2,65 sur Unibet

Dans la campagne de Ligue des Nations de la France, 58 % de leurs buts ont été marqués en première mi-temps. Pendant ce temps, 75 % des buts concédés par la Croatie sont également arrivés dans les 45 premières minutes.

Il est difficile d'imaginer que la France joue patiemment ici. Ils voudront au moins réduire de moitié le déficit dans les premiers échanges et mettre la pression sur la Croatie.

On estime qu'il y a une chance relativement faible que les 45 premières minutes voient le plus de buts marqués. Cependant, compte tenu du onze offensif des hôtes et du besoin de buts, nous croyons que c'est plus probable. De plus, le milieu de terrain vieillissant de la Croatie pourrait être un facteur. Luka Modric et Ivan Perisic peuvent-ils jouer avec la même intensité deux fois en quatre jours ?

Pronostic 3 France vs Croatie : Un but marqué entre la 16e et la 30e minute - cote de 3,22 sur Unibet

Quatre des dix buts marqués par la Croatie dans leur campagne de Ligue des Nations sont arrivés dans la fenêtre des 16 à 30 minutes.

De même, trois des huit buts concédés par la France en Ligue des Nations se sont produits dans le même laps de temps. Parmi nos trois pronostics pour France vs Croatie, celui-ci semble être le plus soutenu par les données.

Nous envisageons que la France exerce une pression sur les Croates dans les 15 premières minutes. Les visiteurs pourraient finalement céder un but dans la période de 16 à 30 minutes. Étant donné que seulement 30 % et 25 % des buts marqués et concédés par la Croatie dans cette campagne se sont produits en seconde mi-temps, nous croyons que la première mi-temps de dimanche sera passionnante.

