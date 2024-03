Pronostic Espagne Brésil 26/03/2024 : Victoire du Brésil et Vinicius junior buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Espagne Brésil, match amical préparatif pour l'Euro 2024, ce mardi.

Pronostics Espagne - Brésil : paris, contexte et compos

L’Espagne reçoit le Brésil à Santiago Bernabeu pour conclure sa trêve internationale de mars. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Espagne - Brésil, avec une victoire du Brésil (3,20 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Espagne - Brésil

Victoire du Brésil ⭐ à 3,20 sur Betsson soit 31% de chances que les Brésiliens l'emportent.

que les Brésiliens l'emportent. Score exact 0-1 ⭐ à 8,55 sur Betsson soit 11% de chances que le Brésil l'emporte sur un score serré.

que le Brésil l'emporte sur un score serré. Vinicius Jr buteur ⭐ à 3,80 sur Betsson soit 26% de chances que l'attaquant du Real Madrid marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Deux déçus de la Coupe du monde 2022 se rencontrent en amical, pour préparer leurs échéances continentales de l’été prochain. Demi-finaliste de l’Euro 2020 mais pas mieux que huitième de finaliste en Coupe du monde depuis 2010, l’Espagne espère retrouver ses repères lors de l’Euro 2024 allemand en juin prochain. Battu à domicile en finale de la Copa America sur ses terres contre le rival argentin en 2021, le Brésil espère reconquérir le titre qu’il avait gagné en 2019, aussi à la maison. Ces deux géants du football mondial s’affrontent donc, en pleine reconquête de confiance.

Vainqueur de la Ligue des Nations 2023 et 1ere du Groupe A des éliminatoires de l’Euro devant l’Ecosse, la Norvège, la Géorgie et Chypre, l’Espagne débute une belle opération reconquête. La Roja restait sur 8 victoires de rang (dont la finale de Ligue des Nations aux tirs au but contre la Croatie (0-0, 4-5)), mais est tombée en amical à domicile contre la Colombie, au London Stadium vendredi dernier (0-1). Brisée par des passements de jambes de Luis Diaz côté gauche, la Roja a été percée par une reprise acrobatique de Daniel Munoz, dans un match ou elle n’a que cadré et 3 de ses 13 tirs.

Egalement en déplacement à Londres le week-end dernier, le Brésil est ressorti victorieux de son affrontement contre l’Angleterre à Wembley (1-0). Après une mauvaise relance de Lewis Dunk, le local Andreas Pereira (Fulham) a lancé Vinicius en profondeur, qui a buté sur Pickford avant que la pépite Endryck (17 ans) ne marque son premier but en sélection. La première victoire de la Seleção depuis 5 matchs, elle qui avait été tenue en échec par le Venezuela (1-1) et battue par l’Uruguay (0-2), la Colombie (1-2) et l’Argentine (0-1).

Les compos probables pour Espagne Colombie

Espagne : Raya – Porro, Vivian, Laporte, Grimardo – Rodri, Merino – Williams, Moreno, Oyarzabal – Morata.

Brésil : Bento – Wendell, Beraldo, Bremer, Danilo – Guimaraes, Paqueta, Gomes – Rodrygo, Vinicius Jr, Raphinha.

Pari 1. Victoire du Brésil à 3,20 avec Betsson

La Seleção retrouve de la vitesse en préparant sa Copa America, grâce à sa victoire contre l’Angleterre, et à ses nouveaux leaders comme Paqueta, Bruno Guimaraes, Vinicius ou Rodrygo. Face à une Espagne dont on voit les faiblesses et la force offensive diminuée, on voit le Brésil enchainer avec un deuxième succès.

Pari 2. Score exact 0-1 à 8,55 avec Betsson

Inoffensive contre la Colombie, l’Espagne n’affiche pas une armada offensive convaincante, à trois mois de l’Euro. Face à un Brésil qui a signé un clean sheet en deplacement contre l’Angleterre, on voit la Roja signer un deuxieme match sans marquer.

Pari 3. Vinicius buteur à 3,80 avec Betsson

En l’absence d’un Neymar qui pourrait manquer une nouvelle Copa America comme en 2019, Vinicius est le nouveau leader de la Seleção. Ca s’est vu contre l’Angleterre ou il a été directement impliqué sur le seul but du match, bien qu’il ait buté sur Pickford. Contre l’Espagne, on voit le numéro 7 du Real avoir plus de succès et être l’homme décisif de la rencontre.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !