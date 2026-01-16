Pronostic Égypte vs Nigeria 17/01/2026 : les Super Eagles favoris pour le bronze

Notre expert en paris sportifs s'attend à un match disputé, mais voit le Nigeria s'imposer en s'appuyant sur ses statistiques récentes.

Pronostic Égypte vs Nigeria : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Égypte vs Nigeria

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Égypte 0-1 Nigeria

Pronostic des buteurs : Victor Osimhen (Nigeria)

Initialement parmi les grands favoris pour soulever le trophée, l'Égypte doit se contenter de la "petite finale" pour la médaille de bronze. Certains observateurs estiment que les Pharaons ont été chanceux d’atteindre ce stade, tant leur parcours a manqué de fluidité. Bien qu’ils aient remporté leurs deux premiers matchs, ils ont dû s'en remettre à un but tardif et à un penalty pour s'en sortir.

Les hommes de Hossam Hassan ont eu besoin des prolongations pour écarter le Bénin, avant de battre de justesse la Côte d'Ivoire (3-2) en quart de finale. Leur défaite 1-0 face au Sénégal les a finalement envoyés vers ce match pour la troisième place.

Face à eux se dresse un autre géant : le Nigeria. Les Super Eagles ont réalisé un parcours presque parfait dans cette CAN, restant invaincus durant les 90 minutes réglementaires de chaque match. Meilleure attaque de la phase de poules, ils semblaient lancés vers un nouveau titre continental. Cependant, les hommes d'Éric Chelle sont tombés sur un os en demi-finale : le Maroc, pays hôte. Devant un public acquis à sa cause, la nation ouest-africaine a tenu tête aux Lions de l'Atlas pendant 120 minutes avant de céder aux tirs au but.

Malgré la cruauté de cette élimination, où l'on regrettera l'absence d'Ademola Lookman et d'Alex Iwobi lors de la séance fatidique, les Nigérians peuvent sortir la tête haute et viser le podium.

Les effectifs probables pour Égypte vs Nigeria

Composition attendue d'Égypte : El Shenawy, Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh, Attia, Fathi, Adel, Salah, Marmoush, Trezeguet.

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Osayi-Samuel, Ajayi, Bassey, Onyemaechi, Onyeka, Onyedika, Iwobi, Lookman, Osimhen, Adams.

Offensive en berne côté Pharaons

Malgré la présence de stars comme Omar Marmoush et Mohamed Salah, l'Égypte peine à trouver le chemin des filets. Les Pharaons sont restés muets lors de deux de leurs quatre dernières sorties, semblant buter dès que l'opposition défensive monte en gamme.

De son côté, le Nigeria sera frustré de ne pas avoir marqué contre le Maroc, mais son bilan reste solide avec 12 buts inscrits lors des cinq matchs précédents. La défense d'Éric Chelle est également un atout majeur, avec trois "clean sheets" sur leurs trois dernières rencontres. Historiquement, trois des quatre dernières confrontations directes n'ont vu qu'une seule équipe marquer.

Pronostic 1 Égypte vs Nigeria : Les deux équipes marquent (BTTS) - Non : cote de 1,76 sur Unibet

L'ascendant psychologique des Eagles

Le Nigeria arrive avec une dynamique supérieure. N’avoir perdu aucun match dans le temps réglementaire durant tout le tournoi est une preuve de solidité. À l'inverse, l'Égypte a vu sa série d'invincibilité de six matchs s'arrêter brutalement contre le Sénégal, ce qui pourrait avoir entamé le moral des troupes.

Le précédent de la CAN 2021, où le Nigeria s'était imposé face aux Égyptiens, pèse également dans la balance. Au vu de la forme actuelle, les Super Eagles semblent les mieux armés pour décrocher cette troisième place.

Pronostic 2 Égypte vs Nigeria : Résultat (1x2) - Nigeria : cote de 2,20 sur Unibet

Un duel qui se joue au détail

Si le Nigeria a été prolifique en poules, il a eu plus de mal à briser les verrous des grosses écuries (Algérie, Maroc). Il est intéressant de noter que cinq de leurs sept derniers matchs se sont soldés par une victoire avec un seul but d'écart.

Ce scénario est une constante dans cette affiche : trois des quatre derniers duels entre ces deux nations se sont terminés sur le score de 1-0. Compte tenu de la qualité des deux effectifs et de l'enjeu, on peut s'attendre à une rencontre tactique et fermée, potentiellement débloquée par un éclair de Victor Osimhen.

Pronostic 3 Égypte vs Nigeria : Marge de victoire - Nigeria par un but d'écart : cote de 3.72 sur Unibet

+