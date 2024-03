Pronostic Darmstadt Bayern Munich 16/03/2024 : Les Bavarois vainqueurs avec un clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Darmstadt Bayern Munich, comptant pour la 26e journée de Bundesliga, ce samedi.

Pronostic Darmstadt Bayern Munich : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Darmstadt Bayern Munich

Bayern Munich vainqueur – ⭐ à 1,14 en pariant sur Betsson, soit 88 % de chances de voir les Munichois s’imposer.

de voir les Munichois s’imposer. Clean sheet pour le Bayern Munich – ⭐ à 1,90 en pariant sur Betsson, soit 53 % de chances de voir Manuel Neuer conserver sa cage inviolée samedi.

de voir Manuel Neuer conserver sa cage inviolée samedi. Harry Kane buteur - ⭐ à 1,34 en pariant sur Betsson, soit 75 % de chances de voir l’attaquant anglais trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les opposés se rencontrent pour la 26e journée de Bundesliga, avec le Bayern Munich qui se rend à Darmstadt, au stade Am Böllenfalltor, pour une rencontre qui pourrait, d’un côté, faire disparaître les derniers espoirs de titre des hommes de Thomas Tuchel, et de l’autre, voir s’envoler les dernières chances de maintien pour ceux de Torsten Lieberknecht. Une montagne qui paraît insurmontable pour Darmstadt, et qui pourrait réellement l’être.

Darmstadt est dos au mur. Les coéquipiers de Tim Skarke sont derniers en Bundesliga, avec 10 points de retard sur le 15e du classement. Surtout, ils n’ont remporté que deux rencontres cette saison, la dernière le 7 octobre 2023, pour un total de 7 nuls et 16 défaites, pour 24 buts inscrits et 60 encaissés. Ils n’ont jamais remporté un match face au Bayern Munich, et la rencontre de samedi pourrait avoir un air de déjà-vu.

Le Bayern Munich n’a plus rien à perdre en championnat. Distancés à 10 points du leader, les hommes de Thomas Tuchel possèdent 11 points d’avance sur le 5e et sont donc quasiment assurés de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Avec 18 victoires, 3 nuls et 4 défaites pour 73 buts inscrits et 29 encaissés, l’ogre munichois voudra effectuer une nouvelle démonstration ce week-end, après avoir écrasé Mayence 8 buts à 1 il y a une semaine.

Les compos probables pour Darmstadt Bayern Munich

La composition probable de Darmstadt en 5-4-1 :

Schuhen - Skarke, Klarer, Zimmermann, Maglica, Karić - Justvan, Kempe, Franjić, Holtmann – Polter.

La composition probable du Bayern Munich en 4-2-3-1 :

Neuer - Kimmich, De Ligt, Dier, Guerreiro – Pavlovic, Goretzka - Sané, Muller, Musiala - Kane

Darmstadt vs Bayern Munich Pari 1 : Bayern Munich vainqueur @ 1,14 avec Betsson

Le Bayern a remporté 18 des 24 rencontres disputées cette saison en championnat, à l’inverse d’une équipe de Darmstadt qui l’a fait seulement 2 fois en Bundesliga, et ne l’a plus fait depuis le 7 octobre. Lors du match aller, les Munichois s’étaient imposé 8 buts à 0. Surtout, Darmstadt n’a jamais fait mieux qu’une défaite dans son histoire contre le Bayern, et la mauvaise forme des hommes de Torsten Lieberknecht, qui restent sur 2 défaites et 8 buts encaissés lors des deux dernières rencontres ne laisse pas envisager autre dénouement samedi.

Darmstadt vs Bayern Munich Pari 2 : Clean sheet Bayern Munich @ 1,90 avec Betsson

Même si le Bayern a pris une mauvaise habitude d’encaisser des buts lors des dernières rencontres (au moins un lors des 4 derniers matches disputés en Bundesliga), les Munichois affronteront samedi une équipe qui peine à trouver le chemin des filets. Darmstadt n’a marqué que deux buts lors des 7 dernières rencontres disputées en championnat, et n’a inscrit qu’un seul but lors des 6 dernières confrontations face au Bayern Munich. Samedi après-midi, Manuel Neuer pourrait donc passer 90 minutes sans trop être inquiété.

Darmstadt vs Bayern Munich Pari 3 : Harry Kane buteur @ 1,62 avec Betsson

Qui d’autre que l’attaquant anglais pour encore une fois trouver le chemin des filets ? Harry Kane marche sur l’eau cette saison : 36 buts et 11 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, des statistiques à couper le souffle. Surtout l’ex de Tottenham a inscrit 5 buts et délivré deux passes décisives lors des 2 dernières rencontres qu’il a jouées, avec un triplé face à Mayence. Dans une rencontre qui pourrait voir le tableau d’affichage rapidement afficher des buts, il semble difficile de ne pas voir son nom samedi après-midi.

