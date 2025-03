Pronostic Croatie France - Ligue des Nations 20/03/2025 : Les Bleus vainqueurs à l'extérieur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Croatie France, quart de finale aller de la Ligue des Nations, ce jeudi à 20h45.

Pronostic Croatie France : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Croatie France

La France gagne ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 48% que les Bleus l'emportent.

que les Bleus l'emportent. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,81 sur Unibet, soit une probabilité de 55% que le match aller compte au moins 3 buts.

que le match aller compte au moins 3 buts. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 2,02 sur Unibet, soit une probabilité de 49% que les deux clubs trouvent la faille à au moins 3 reprises.

🔮 Nous prédisons une victoire de la France 2-1 contre la Croatie.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Croatie n'a pas été en grande forme récemment, n'ayant pas remporté ses trois derniers matchs. Une défaite surprenante contre l'Écosse en novembre a été suivie de nuls décevants en Ligue des Nations avec la Pologne et le Portugal. Avant ce match, ils n'ont gagné que deux de leurs neuf rencontres.

La France, quant à elle, est en bonne forme. Une impressionnante victoire 3-1 à Milan lors du dernier match la place en bonne position, et cette fois, les Bleus accueillent également Kylian Mbappé de retour. Invaincus lors de leurs cinq derniers matchs depuis septembre 2024, ils comptent l'un des attaquants les plus en forme de la planète avec Ousmane Dembélé.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

👥 Les effectifs probables pour Croatie France

Composition attendue de la Croatie :

Livakovic, Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, L. Sucic, Kramaric, Baturina, Ivanovic

Composition attendue de la France :

Maignan, Kounde, Konate, Saliba, Hernandez, Tchouameni, Zaire-Emery, Camavinga, Dembele, Mbappe, Barcola

Les meilleurs paris à prendre pour Croatie France

Pronostic 1 Croatie vs France : La France vainqueur - cote de 2,05 sur Unibet

Le football ne se décide peut-être pas sur le papier, mais en regardant l'effectif de la France - surtout en attaque - ils ont une richesse de talents. Dembélé est en pleine forme, Mbappé est l'un des meilleurs au monde, et beaucoup d'autres peuvent aussi marquer. Même si la Croatie peut les battre, on s'attendrait quand même à ce que les Français en marquent davantage.

Les hommes de Didier Deschamps ont inscrit neuf buts en quatre matchs lors des rencontres d'octobre/novembre, et c'était sans leur joueur principal. Avec la star du Real Madrid de retour dans le onze, ils seront encore plus dangereux. Choisir un onze de départ doit être une tâche ardue pour le sélectionneur des Bleus, compte tenu de l'incroyable talent à sa disposition.

Il est intéressant de noter que les Croates sont sortis victorieux lors de la dernière confrontation, gagnant 1-0 en 2022. Cependant, près de trois ans plus tard, avec l'expérience acquise, l'équipe de Zlatko Dalić n'est plus la même équipe.

⭐ Gagnez 225€ en pariant que les Bleus l'emportent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 2 Croatie vs France : Plus de 2,5 buts dans le match - cote de 1,81 sur Unibet

Malgré la forme actuelle de la Croatie qui est loin d'être idéale, une constante au cours de l'année écoulée est leur capacité à marquer des buts. Depuis le début de 2024, ils n'ont échoué à trouver le fond des filets que trois fois, même en perdant. Ils ont marqué six buts lors de leurs quatre derniers matchs.

Ils sont difficiles à battre à domicile. Une seule équipe est parvenue à les battre sur le sol croate depuis le début de la saison 2022/23, et ils sont invaincus depuis sept matchs. Les Français sont les favoris, mais ils n'auront pas la tâche facile à Split.

Étant donné ce qui précède, la France est à 2,46 pour un clean sheet, tandis que les hôtes sont à 3,48 pour le faire. Avec la forme et l'histoire des deux équipes en tête, des buts semblent probables dans ce match.

⭐ Gagnez 199€ en pariant que 3 buts au moins soient marqués avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic 3 Croatie vs France : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match - cote de 2,02 sur Unibet

Les deux équipes ont marqué lors de sept des dix derniers matchs de la Croatie, et il en va de même pour les six derniers matchs de la France. Les deux côtés ont la capacité de marquer, c'est pourquoi ce pari est à 1,66 pour ce match – ils peuvent être dangereux en attaque.

De plus, 33 buts ont été marqués dans les matchs des Bleus au cours des 12 derniers mois, contre 37 dans les matchs des Croates. Considérez la forme de certains de ces buteurs, et vous pouvez voir pourquoi même juste plus de 2,5 est également à 1,81. Nos pronostics Croatie vs France indiquent que vous pouvez trouver une meilleure valeur en les combinant.

⭐ Gagnez 222€ en pariant que les deux clubs trouvent le chemin des filets à au moins 3 reprises avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !