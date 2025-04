Pronostic Chelsea Tottenham - Premier League 03/04/2025 : Les Blues l'emportent 2-1 contre les Spurs !

Chelsea vs Tottenham

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Chelsea Tottenham, comptant pour la 30e journée de Premier League, ce jeudi à 21h.

Pronostic Chelsea Tottenham : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Chelsea Tottenham

Chelsea gagne et les deux équipes marquent ⭐ à la cote de 2,35 avec Unibet, soit une probabilité de 42% que les Blues l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille.

que les Blues l'emportent et que les deux clubs trouvent la faille. Moins de 3,5 buts dans le match ⭐ à la cote de 1,69 avec Unibet, soit une probabilité de 59% que le match compte 3 buts maximum.

que le match compte 3 buts maximum. Chelsea gagne 2-1 ⭐ à la cote de 7,30 avec Unibet, soit une probabilité de 13% que les Blues l'emportent sur ce score exact.

🔮 Les Blues d'Enzo Maresca rebondiront de leur défaite contre Arsenal pour battre les Spurs 2-1 à Stamford Bridge.

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Chelsea et Tottenham se retrouvent cette semaine pour un derby londonien qui marque le début de la dernière ligne droite de leur saison en Premier League. Les deux équipes sont arrivées à la récente trêve internationale après des défaites décevantes en championnat.

Chelsea a remporté ses deux derniers matchs à domicile contre West Ham et Southampton, revenant dans le top 4 de la Premier League. Les hommes d'Enzo Maresca restent inconstants, avec quatre victoires et quatre défaites lors de leurs huit derniers matchs.

Maresca devrait être encouragé par le retour en pleine forme de plusieurs joueurs clés pour ce derby londonien. Nicholas Jackson, Cole Palmer et Noni Madueke sont tous prêts à donner un coup de pouce à l'équipe de Maresca, renforçant ainsi leur ligne d'attaque.

Tottenham semblait avoir retrouvé la forme en février après trois victoires consécutives. Cependant, les récentes défaites contre Manchester City et Fulham, ainsi qu'un match nul à domicile contre Bournemouth, les ont à nouveau perturbés.

Tottenham a perdu huit de ses 14 matchs à l'extérieur jusqu'à présent cette saison et n'a fait qu'un seul match nul. Cela souligne l'incapacité actuelle de l'équipe à décrocher des résultats et explique pourquoi elle reste à une modeste 14ème position.

👥 Les effectifs probables pour Chelsea Tottenham

Composition attendue de Chelsea :

Sanchez; Fofana, Cucurella, Colwill, Badiashile, James, Caicedo, Fernandez, Palmer, Madueke, Jackson.

Composition attendue de Tottenham :

Vicario; Spence, Udogie, Romero, Davies, Bentancur, Bissouma, Gray, Johnson, Tel, Solanke.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les meilleurs paris à prendre pour Chelsea Tottenham

Pronostic 1 Chelsea vs Tottenham : Chelsea gagne et les deux équipes marquent - cote de 2,35 avec Unibet

La forme de Chelsea à domicile a été le socle de leur saison de Premier League améliorée en 2024/25. Les Blues ont une moyenne de deux points par match devant leurs propres fans cette saison.

Quant à Tottenham, ils ont une moyenne de seulement 1,14 point par match à l'extérieur. Après un triplé de victoires contre Brentford, Manchester United et Ipswich, les Spurs n'ont pas gagné lors de leurs trois derniers matchs.

Bien que Chelsea ait gardé sa cage inviolée lors de ses deux derniers matchs à domicile, nous ne nous attendons pas à ce qu'ils enchaînent trois de suite. Malgré leurs défauts, Tottenham reste une menace offensive. En effet, ils marquent 1,79 but par match à l'extérieur.

Les deux équipes ont marqué dans 71% des matchs à domicile de Chelsea. Par conséquent, nous commençons nos pronostics pour Chelsea vs Tottenham en soutenant les Blues pour gagner sans clean sheet.

Pronostic 2 Chelsea vs Tottenham : Moins de 3,5 buts dans le match - cote de 1,69 avec Unibet

Selon les données, 71% des matchs à domicile de Chelsea ont présenté trois buts ou moins. En attendant, 64% des matchs à l'extérieur de Tottenham ont également comporté trois buts marqués ou moins.

Avec une probabilité de 56,50% offerte sur le pari "Moins de 3,5 buts", cela semble être une option de pari judicieuse.

Les cotes plus hautes sur "Moins de 3,5 buts" peuvent être influencées par leur match spectaculaire à sept buts chez les Spurs plus tôt cette saison. Cependant, "Plus de 3,5 buts" n'est survenu que dans trois des dix dernières rencontres entre les deux équipes à Stamford Bridge.

Pronostic 3 Chelsea vs Tottenham : Chelsea gagne 2-1 - cote de 7,30 avec Unibet

Chelsea a marqué exactement deux buts contre Tottenham dans cinq de leurs six derniers matchs compétitifs à domicile contre les Spurs.

Avec les Blues marquant en moyenne 1,93 but par match à domicile cette saison, deux buts sont très probables à nouveau ici. Loin du Tottenham Hotspur Stadium, les Spurs d'Ange Postecoglu marquent aussi en moyenne 1,79 but par match à l'extérieur, donc les visiteurs pourraient inscrire un but dans ce match.

Étant donné la corrélation des résultats historiques récents entre ces équipes, une probabilité de seulement 12,5% pour un score de 2-1 est considérablement inférieure à ce qu'elle devrait être. C'est pourquoi nous sommes heureux de prendre cela comme une option de valeur unique.

