Pronostic Brentford Manchester United - Premier League - 30/03/2024 : Les Red Devils vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Brentford Manchester United, comptant pour la 29e journée de Premier League.

Pronostic Brentford Manchester United : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Brentford vs Manchester United

Victoire pour Manchester United ⭐ avec des cotes de 2,25 sur Betsson, soit une chance de 44,4 % que les visiteurs l'emportent.

que les visiteurs l'emportent. Les deux équipes marqueront et plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 1,79 sur Betsson, soit une chance de 55,9 % que chaque équipe trouve le chemin des filets.

que chaque équipe trouve le chemin des filets. Manchester United gagne et les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 3,70 sur Betsson, donnant une probabilité de 27 % à United de gagner et de concéder.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'équipe à domicile vise à mettre fin à sa période sans victoire lorsqu'elle affronte Manchester United ce week-end. Les visiteurs ont également désespérément besoin de points alors qu'ils tentent de rattraper Tottenham et Aston Villa.

Brentford risque d'être entraîné dans une lutte pour le maintien. Ils n'ont pas été dans cette situation depuis leur promotion de Championship. Cependant, cette mauvaise série de résultats pourrait les faire tomber dans les trois derniers, malgré les déductions de points pour Everton et Nottingham Forest. L'équipe de Thomas Frank n'a remporté que deux victoires lors de ses 15 derniers matchs de Premier League. Le retour d'Ivan Toney dans l'équipe était censé apporter une amélioration des résultats, mais ce n'a pas été le cas. L'attaquant a réussi à trouver le chemin des filets, mais les problèmes défensifs de l'équipe ont rendu les victoires difficiles.

Manchester United a également eu ses difficultés cette saison. Ils font face à une bataille difficile pour se qualifier pour la Ligue des champions et des questions subsistent sur l'avenir d'Erik Ten Hag. INEOS a pris en charge les opérations footballistiques à United et des rumeurs circulent depuis plusieurs mois. Les Red Devils se sont qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup en battant Liverpool lors de leur dernier match. La performance de l'équipe dans ce match a montré une amélioration significative et ils espèrent capitaliser là-dessus ici. United a remporté des victoires cette année civile, mais la qualité de jeu dans la plupart de ces matchs laisse à désirer.

Les compositions probables pour Brentford vs Manchester United

Les composition probable de Brentford :

Flekken; Collins, Ajer, Zanka; Lewis-Potter; Janelt, Jensen, Onyeka, Roeslev; Mbeumo, Toney.

Les composition probable de Manchester United :

Onana; Dalot, Martinez, Varane, Wan-Bissaka; Mainoo, McTominay, Fernandes; Rashford, Hojlund, Garnacho.

Pronostic 1 : Victoire pour Manchester United @ 2,25 avec Betsson

Brentford a perdu cinq de ses six derniers matchs en Premier League. Leur unique point lors de cette série est venu d'un match nul 2-2 contre Chelsea. Les Bees ont été battus 2-1 par Manchester United plus tôt dans la saison. Nous soutenons donc l'équipe d'Erik Ten Hag pour l'emporter à nouveau.

Les Red Devils ont surpris beaucoup en éliminant Liverpool lors des quarts de finale de la FA Cup avant la trêve internationale. United a livré une performance améliorée avec le retour de certains joueurs clés de blessure. Lisandro Martinez devrait également être de retour pour celui-ci, ce qui devrait encore renforcer la capacité de l'équipe de Ten Hag à dicter le tempo. United a remporté six de ses sept derniers matchs à l'extérieur dans toutes les compétitions. Le seul revers a été la défaite 3-1 à l'Etihad.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent & plus de 2,5 Buts @ 1,79 avec Betsson

Les clean sheets ont été difficiles à obtenir pour l'équipe d'Erik Ten Hag cette saison. Certains ont pointé du doigt la tactique mise en place et d'autres ont blâmé le personnel. Cependant, ce qui est clair, c'est que United a accordé beaucoup trop d'opportunités à l'adversaire.

Par conséquent, le deuxième de nos pronostics pour Brentford vs Manchester United est que les deux équipes marqueront plus de 2,5 buts dans le match. Ce pari a été gagnant lors des cinq derniers matchs à l'extérieur de United en Premier League. Sur cette période, il y a eu une moyenne de quatre buts par match.

Brentford n'a pas semblé aussi solide que la saison dernière et encaisse beaucoup de buts. Leur moyenne de 1,86 buts encaissés par match est la quatrième plus élevée de la division. GG et plus de 2,5 buts ont été gagnants lors de leurs sept derniers matchs à domicile en Premier League.

Pronostic 3 : Manchester United gagne & les deux équipes marquent @ 3,70 avec Betsson

Le dernier de nos pronostics pour Brentford vs Manchester United est que les visiteurs l'emportent et que les deux équipes marquent dans le match. L'équipe de Thomas Frank n'a manqué de marquer que dans l'un de ses matchs à domicile en Premier League cette saison. Lors de ces 14 matchs, ils ont marqué en moyenne 1,71 buts, mais en ont encaissé 2,07. L'équipe de Ten Hag a remporté trois de ses quatre matchs de championnat à l'extérieur en 2024. Ils ont remporté deux victoires 2-1 et une autre 4-3. United n'a pas réussi à garder sa cage inviolée à Brentford depuis que les Bees ont été promus de Championship.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !