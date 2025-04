Pronostic Athletic Bilbao Man United Ligue Europa 01/05/2025 : Bilbao remporte la première manche à domicile !

Athletic Bilbao vs Manchester United

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale de Ligue Europa entre l'Athletic Bilbao et Man United ce jeudi à 21h.

Pronostic Athletic Bilbao Man Utd : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Athletic Club Man Utd

Victoire de l'Athletic Bilbao ⭐ à 1,96 sur Unibet, soit une probabilité de 51% que les Basques l'emportent à domicile.

que les Basques l'emportent à domicile. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,76 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que les deux clubs trouvent la faille dans ce match aller en Espagne.

que les deux clubs trouvent la faille dans ce match aller en Espagne. Deuxième mi-temps la plus prolifique ⭐ à 1,98 sur Unibet, soit une probabilité de 50% que la rencontre se débloque après la pause.

🔮 L'Athletic Bilbao est attendu pour battre Man Utd 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Cette compétition est la principale priorité de Manchester United pour le reste de la saison. Cependant, ce n'est pas le cas pour l'Athletic Bilbao.

Les deux équipes ont eu des saisons nationales très différentes. Bilbao se bat pour une place dans le top cinq de la Liga. United est plus proche de la zone de relégation que du top cinq en Premier League.

L'Athletic Bilbao est actuellement quatrième en Liga et bien placé pour sécuriser une place en Ligue des Champions la saison prochaine, que ce soit par leur classement en championnat ou en remportant cette compétition. De plus, ils n'ont pas été battus depuis janvier.

Pendant ce temps, United a souvent perdu, ce qui explique leur position basse en Premier League. Gagner cette compétition est leur seule chance de jouer en Europe la saison prochaine. De plus, ils n'ont pas gagné en 90 minutes sur leurs sept derniers matchs.

Les effectifs probables pour Athletic Bilbao Man Utd

Composition attendue de l'Athletic Bilbao :

Agirrezabala, De Marcos, Vivian, Yeray, Lekue, De Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, N. Williams, I. Williams.

Composition attendue de Man Utd :

Onana, Mazraoui, Maguire, Yoro, Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Fernandes, Zirkzee, Garnacho.

Les meilleurs paris à prendre pour Bilbao Man United

⭐ L'Athletic Bilbao prend l'avantage au match aller

Il est difficile de parier contre l'Athletic Bilbao dans ce match. Ils ont gagné tous leurs six matchs à domicile en Ligue Europa cette saison. À domicile, ils sont forts, n'ayant perdu qu'une seule fois depuis septembre 2024. Pendant ce temps, ils ont remporté 15 de leurs 21 matchs durant cette période.

En Liga, ils n'ont subi qu'une défaite à domicile depuis août 2023. Cela montre leur force à long terme à domicile. De plus, ils ont un bon bilan contre United, ayant gagné trois de leurs quatre précédentes rencontres, y compris les deux matchs à domicile.

L'Athletic a gagné quatre fois sur huit matchs à domicile contre les Anglais. Ils n'ont été battus qu'une seule fois durant cette série. Cependant, United n'a remporté que 23% de ses matchs européens à l'extérieur en Espagne. Ils ont aussi joué le week-end, tandis que les Lions ont eu une pause.

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire de l'Athletic Bilbao - cote à 1,96 sur Unibet

⭐ Les deux équipes marquent

Malgré la solide forme à domicile de l'Athletic, United a marqué dans chaque match de Ligue Europa cette saison, ils devraient donc probablement marquer.

Dans 10 des 12 matchs de Ligue Europa de United cette saison, les deux équipes ont marqué. Cela montre à quel point l'action a souvent lieu aux deux extrémités. De plus, United a trouvé le filet dans 11 de ses 12 derniers matchs à l'extérieur en Ligue Europa.

Bien que l'Athletic ait marqué à chaque match à domicile dans cette compétition depuis 2017, ils ont concédé contre des équipes anglaises dans quatre des six derniers matchs de ce type. De plus, ils ont gardé quatre feuilles propres lors de leurs six matchs à domicile en Ligue Europa cette saison. Cependant, aucune n'était contre des adversaires avec un classement UEFA proche de celui de United.

2️⃣ Pronostic 2 : Les deux équipes marquent - cote à 1,76 sur Unibet

⭐ Plus de buts après la pause

La première mi-temps d'une demi-finale aller en deux manches est toujours tendue. Les deux équipes savent qu'il est peu probable que le match soit décidé dans les 45 premières minutes du match aller.

C'est quelque chose que United fait souvent. Non seulement plus de buts ont été marqués en deuxième mi-temps lors de trois de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur en Ligue Europa, mais les quatre ont vu au moins deux buts en deuxième mi-temps également.

L'action après la pause ne serait rien de nouveau pour ces deux équipes, car elles ont toutes deux marqué et concédé plus de buts en Ligue Europa après la mi-temps cette saison. Les quatre confrontations directes ont également eu plus de buts en deuxième mi-temps.

3️⃣ Pronostic 3 : Deuxième mi-temps la plus prolifique - cote à 1,98 sur Betway

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !