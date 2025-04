Pronostic Aston Villa PSG - Ligue des Champions 15/04/25 : Le PSG proche de son premier titre européen

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Aston Villa PSG, pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce mardi.

Aston Villa - PSG : pronostic, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Aston Villa - PSG

Double chance PSG et les deux équipes marquent ⭐à une cote de 3.48 sur Unibet, soit une probabilité de 28% que les Parisiens l'emportent malgré un ou plusieurs buts d'Aston Villa.

que les Parisiens l'emportent malgré un ou plusieurs buts d'Aston Villa. Plus de 2,5 buts ⭐à une cote de 1,53 sur Unibet, soit une probabilité de 65% que le match soit riche en buts.

que le match soit riche en buts. Un but marqué entre la 76e et la 90e minute ⭐à une cote de 1,80 sur Parions Sport, soit une probabilité de 55% qu'un but soit marqué dans les 15 dernières minutes de la rencontre.

🔮Le PSG devrait battre Aston Villa 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Obtenez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

📊 Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Aston Villa et le PSG se retrouvent pour le quart de finale retour après un court délai.

Le PSG a remporté le match aller 3-1 et arrive avec un pied déjà en demi-finale. Cependant, Villa espère encore pouvoir renverser la situation.

La défaite de Villa à Paris a mis fin à leur série de sept victoires consécutives. Ils n'ont pas encore été battus à domicile en Ligue des Champions cette saison. Cependant, ils n'ont pas encore affronté une équipe du calibre du PSG - et ce record est sérieusement menacé.

Avec le titre de champion déjà acquis, le PSG a pu se permettre de reposer des joueurs clés le week-end dernier. Toute leur attention sera portée sur cette compétition - qu'ils n'ont jamais remportée auparavant. Ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gagner sur le sol anglais, ayant battu Liverpool 1-0 à Anfield lors du tour précédent.

👥 Compositions probables pour Aston Villa vs PSG

Composition attendue d'Aston Villa :

Martinez, Cash, Konsa, Disasi, Digne, Kamara, Tielemans, Rashford, Rogers, Asensio, Watkins

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Neves, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Les meilleurs paris à prendre pour Aston Villa - PSG

⚽Le PSG avance avec style

Le football offensif incessant fait partie de l'ADN du PSG. Leur style frénétique signifie qu'il est peu probable qu'ils viennent ici pour défendre leur avance.

Nous avons vu à quel point ils peuvent être dangereux lors du match aller, et sur les deux matchs contre Liverpool. Bien qu'ils aient eu besoin des tirs au but pour battre Liverpool, ils ont gagné à Anfield. Ils ont également complètement dominé le match aller à Paris.

Avec la puissance offensive dont dispose le PSG, il est difficile d'imaginer qu'ils s'éloignent de cet état d'esprit offensif maintenant.

Alors que Villa cherche à marquer des buts pour se remettre dans le match, le PSG pourrait exploiter les espaces laissés de l'autre côté. Villa n'a pas d'autre choix que d'aller de l'avant - et il serait surprenant qu'ils ne marquent pas.

Cependant, mettre fin à la série de quatre victoires consécutives à l'extérieur du PSG dans cette compétition serait une surprise encore plus grande. Le record d'invincibilité de Villa à domicile en Ligue des Champions cette saison rend le double chance un pari plus sûr.

Pronostic 1 - Double chance PSG et les deux équipes marquent - cote de 3,48 sur Unibet

⚽ L'approche tout ou rien de Villa pourrait déclencher des buts

L'équation est simple pour Aston Villa ici - ils doivent gagner par au moins deux buts d'écart. Pour compléter le retour dans le temps réglementaire, ils devront le faire avec une marge de trois.

Les deux derniers matchs à domicile de Villa en Ligue des Champions ont vu une moyenne de 4,5 buts par match. Leur besoin désespéré de buts pourrait mener à une autre rencontre divertissante.

Pour revenir dans le match, ils devront prendre des risques et aller de l'avant. Cela les rend à leur tour vulnérables aux contre-attaques. Cela joue en faveur du PSG, qui a marqué 3+ buts lors de six de ses huit derniers matchs de Ligue des Champions.

La seule exception lors des six derniers matchs à l'extérieur du PSG était leur match retour contre Liverpool, qui n'a pas dépassé 2,5 buts. De même, six des huit derniers matchs à domicile de Villa ont vu au moins trois buts au total.

Pronostic 2 - Plus de 2,5 buts - cote de 1,53 sur Unibet

⚽Potentiel de but tardif

Les enjeux sont beaucoup plus élevés dans ce match retour, avec 90 minutes pour décider qui avance.

Villa était réticent à pousser dans les dernières étapes du match aller, mais ils ne le seront pas ici. S'ils sont encore menés de deux buts au total dans les dernières étapes, ils n'auront pas d'autre choix que d'aller de l'avant à la recherche d'un but.

Cela signifie deux choses : Villa sera plus dangereux en attaque, mais aussi plus ouvert en défense. Avec leur menace en contre-attaque, le PSG pourrait exploiter cette faiblesse.

Un but tardif dans ce match ne serait certainement pas une surprise. Il y a eu un but dans le temps additionnel lors du match aller également. De plus, il y a eu au moins un but après la 85e minute dans cinq des six derniers matchs à l'extérieur du PSG. Le PSG a marqué un but dans chacun de ces cinq matchs, prouvant qu'ils sont dangereux dans les dernières étapes.

Pronostic 3 : Résultat MT - Un but marqué entre la 76e et la 90e minute - cote de 1,80 sur Parions Sport

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !