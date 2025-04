Pronostic Arsenal PSG Ligue des Champions 29/04/2025 : Les Gunners ouvrent le score et gagnent la manche aller !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour la demi-finale aller de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG ce mardi à 21h.

Pronostic Arsenal PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Arsenal PSG

Victoire d'Arsenal ⭐ à 2,10 sur Unibet, soit une probabilité de 47% que les Gunners remportent la manche aller à Londres.

que les Gunners remportent la manche aller à Londres. Arsenal marque en premier ⭐ à 1,69 sur Unibet, soit une probabilité de 59% que les hommes d'Arteta ouvrent le score.

que les hommes d'Arteta ouvrent le score. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à 1,76 sur Unibet, soit une probabilité de 56% que 3 buts au moins soient marqués durant la rencontre.

🔮 Arsenal est attendu pour gagner 2-1 contre le PSG.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Arsenal a facilement battu le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA, avec une victoire globale de 5-1, dont une victoire 3-0 à domicile. Depuis que les Gunners se sont qualifiés pour les demi-finales, ils ont dominé Ipswich en marquant quatre fois. Ils ont fait match nul 2-2 lors de leur dernier match à l'Emirates contre Crystal Palace.

Pendant ce temps, le PSG a remporté la Ligue 1 confortablement et possède actuellement une avance de 23 points en tête. Cependant, Nice a mis fin à la série d'invincibilité de l'équipe de Luis Enrique en championnat avec une victoire 3-1 lors de leur dernier match. Les Parisiens ont à peine battu Aston Villa 5-4 au total en quart de finale de la Ligue des Champions pour progresser à l'étape suivante.

Les effectifs probables pour Arsenal PSG

Composition attendue d'Arsenal :

Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Merino, Rice, Odegaard, Martinelli, Trossard, Saka.

Composition attendue du PSG :

Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia.

Les meilleurs paris à prendre pour Arsenal PSG

⭐ Arsenal pour prendre l'avantage au premier match

Lorsque ces équipes se sont affrontées plus tôt cette saison en Ligue des Champions, Arsenal est reparti avec une victoire 2-0 à l'Emirates.

L'équipe de Mikel Arteta est actuellement sur une série de 12 matchs sans défaite, avec deux grandes victoires contre le Real Madrid. Ils n'ont perdu qu'une fois lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Pendant ce temps, la série d'invincibilité du PSG en Ligue 1 a récemment pris fin, et ils ont maintenant perdu deux de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. L'équipe d'Enrique a également perdu 3-2 à Aston Villa la dernière fois qu'ils ont visité l'Angleterre.

Le PSG n'a jamais battu Arsenal lors des six confrontations entre ces deux équipes. Les Gunners sont invaincus à domicile en Ligue des Champions, ayant remporté tous leurs matchs de phase de groupes.

1️⃣ Pronostic 1 : Victoire d'Arsenal - cote à 2,10 sur Unibet

⭐ L'équipe d'Arteta a marqué en premier récemment

Les Gunners voudront démarrer rapidement ici. Leur bilan européen à l'Emirates cette saison a été exemplaire. Ils ont gagné cinq matchs et fait un match nul avec un score combiné de 14-2.

Arsenal a marqué le premier but lors de chacun de ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues. L'équipe d'Arteta a marqué en premier à 34 reprises toutes compétitions cette saison.

Les Gunners ont été les premiers à marquer lorsqu'ils ont joué contre le PSG en octobre, et ils ont marqué en premier dans neuf des 12 matchs de Ligue des Champions cette saison.

Dans le dernier match du PSG contre Nice, où ils ont perdu 1-3, ils ont encaissé le premier but. Ils ont également concédé le premier but dans deux des quatre derniers matchs de Ligue des Champions. De plus, le PSG a encaissé en premier lors de six matchs de la Ligue des Champions.

2️⃣ Pronostic 2 : Arsenal marque en premier - cote à 1,69 sur Unibet

⭐ Attendez-vous à beaucoup de buts à l'Emirates

Jusqu'à présent cette saison en Ligue des Champions, Arsenal a la deuxième moyenne de buts marqués par match la plus élevée à 2,5. Juste derrière Barcelone et devant la moyenne du PSG de 2,1.

Malgré tout cela, les bookmakers s'attendent à un match avec peu de buts. La ligne de but est bien en dessous de 2,5, mais les données ne sont pas d'accord. Plus de 2,5 buts ont été marqués lors de chacun des huit derniers matchs d'Arsenal en Ligue des Champions.

De même que leurs adversaires, plus de 2,5 buts ont été marqués dans quatre des cinq derniers matchs du PSG. Les deux quarts de finale contre Aston Villa ont totalisé neuf buts avec un xG de 6,43.

Les deux équipes ont marqué exactement 30 buts en Ligue des Champions cette saison. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un festival de buts en milieu de semaine avec de bonnes cotes.

3️⃣ Pronostic 3 : Plus de 2,5 buts dans le match - cote à 1,78 sur Unibet

