Cotes pour le top quatre de la Premier League : la forme de Liverpool ouvre la porte à deux rivaux

Arne Slot est sous une pression croissante. Les Reds ont déjà perdu plus de matchs que la saison dernière. D'autres clubs sentent une opportunité.

Cotes pour le Top Quatre de la Premier League Cotes Liverpool 1.53 Manchester United 3.75 Aston Villa 5.75 Newcastle United 6.95 Crystal Palace 6.95

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Liverpool

Personne ne s'attendait à ce que Liverpool soit aussi mauvais cette saison. Seuls trois clubs dans l'histoire de la Premier League ont eu moins de points à ce stade de la saison après avoir remporté le titre. Leicester (2016/17 — 12 points) a terminé 12e, Chelsea (2015/16 — 11 points) a fini 10e, tandis que Blackburn Rovers (95/96 — 14 points) a terminé 7e.

En 2022/23, lors d'un mauvais début sous Jürgen Klopp, les Reds ont obtenu 16 points en 12 matchs. C'est deux de moins qu'ils n'en ont maintenant, et ils ont quand même réussi à se ressaisir. Cependant, ils n'ont terminé qu'à la cinquième place. La saison dernière, Manchester City a été fortement critiqué pour sa forme, mais ils avaient quand même cinq points de plus que Liverpool à ce stade. Cela en dit long sur la dégringolade des Reds.

Plus inquiétant pour Liverpool, il y a peu de place pour les plaintes. Ils sont septièmes en points attendus et ont été menés à la mi-temps dans sept de leurs huit derniers matchs. De plus, seules quatre équipes ont concédé plus de buts que Liverpool. Leur rendement offensif s'est tari — ils n'ont marqué que sept buts lors de leurs sept derniers matchs.

Tout bien considéré, une place dans le top quatre semble être un énorme défi pour les Reds. Arsenal, City et Chelsea semblent assurés de trois de ces places. Cela ne laisse qu'une seule place libre. Liverpool doit impérativement s'améliorer pour rester dans la course.

Les choses sont devenues si mauvaises qu'il y a déjà des discussions sur un changement d'entraîneur. Ils pourraient avoir du mal à renverser la situation.

Manchester United

Pendant un moment, il semblait que United avait tourné la page. Les hommes de Ruben Amorim ont remporté trois victoires consécutives et sont restés invincibles pendant cinq matchs. Ils sont maintenant sans victoire en trois matchs et ont subi une défaite choquante à domicile contre Everton lundi. Ils sont également tombés à la 10e place, à égalité de points avec Liverpool. Cependant, ils ne peuvent pas égaler la qualité de leurs rivaux.

Il semble probable que United finira plus haut que la saison dernière. Cependant, une place dans le top quatre reste hors de portée.

Aston Villa

Cela leur a pris un peu de temps, mais Villa semble avoir trouvé ses marques maintenant. La défaite contre Liverpool plus tôt ce mois-ci est leur seule défaite en neuf matchs de championnat. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matchs. Pour l'instant, ils occupent la quatrième place et seront déterminés à y rester.

Unai Emery s'est révélé être un excellent entraîneur. Il a fait des merveilles dans les Midlands. Les Villans ont une véritable chance de décrocher une place dans le top quatre.

Newcastle United

L'équipe d'Eddie Howe a été excellente en Ligue des champions et moins bonne en Premier League. Cela dit, une récente victoire contre Manchester City leur a certainement donné un énorme coup de pouce et pourrait s'avérer être un tremplin. Cependant, ils doivent résoudre leurs incohérences s'ils veulent remonter de la 14e place.

Les Magpies sont censés finir beaucoup plus haut qu'ils ne le sont actuellement. Pourtant, leur effectif pourrait ne pas être assez fort pour rivaliser sur tous les fronts et assurer une place dans le top quatre.

Crystal Palace

Les Eagles ont été l'une des histoires marquantes de la Premier League cette saison. Ils ont constamment livré des performances impressionnantes.

La victoire du week-end contre Wolverhampton Wanderers les a propulsés à la cinquième place. Ils ont également le deuxième meilleur bilan défensif de la division. Cependant, alors qu'ils poursuivent leur campagne européenne, la fatigue pourrait les rattraper.

Une place dans le top quatre n'est pas hors de question. Cependant, des doutes subsistent quant à leur capacité à maintenir ce niveau de performance sur la durée.

+