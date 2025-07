Comment s'opposer aux challengers fatigués de la Coupe du Monde des Clubs lors de la première journée

Chelsea est la meilleure équipe du monde après avoir remporté le trophée de la Coupe du Monde des Clubs ; le PSG a perdu son élan. Cela peut-il affecter leurs débuts en championnat ?

Aujourd'hui, nous examinons comment les trois demi-finalistes européens de la CWC pourraient connaître un début lent alors qu'ils reprennent l'action en championnat. Ils ont à peine eu le temps de se reposer.

Beaucoup de football, très peu de repos

Chelsea et le Paris Saint-Germain sont entrés dans la Coupe du Monde des Clubs après des saisons longues et exigeantes. Les deux équipes ont tout donné dans les compétitions européennes, et le résultat final a été une surprise, le 65e — oui, 65e — match de la saison du PSG s'avérant être de trop.

Les Blues ont ajouté un autre trophée à leur collection grandissante, mais ils n'ont que quelques semaines avant de reprendre l'action. L'équipe de Luis Enrique a manqué cette opportunité, même après avoir écrasé le Real Madrid de Xabi Alonso — et maintenant, tous les trois doivent se concentrer sur le championnat.

Toutes les équipes ont des joueurs qui ont joué beaucoup de football l'année dernière. Maresca, Enrique et Alonso pourraient décider de gérer les minutes de jeu avec soin lors du retour du football compétitif.

Bradley Barcola, par exemple, a joué son 64e match de l'année le week-end dernier — Fede Valverde a joué son 65e en demi-finales. Chelsea, quant à elle, a cinq joueurs qui ont tous fait plus de 50 apparitions en 2024/25, sans compter leurs sorties internationales.

Ce sont des équipes solides, comme prouvé aux États-Unis, mais elles pourraient ne pas être à leur meilleur niveau lorsque la Premier League, la Ligue 1 et la Liga reprendront. Ici, nous examinons comment vous pourriez vous opposer à elles lors de la première journée dans quelques semaines. Elles n'ont pas beaucoup de temps pour récupérer.

Le jour d'ouverture n'est pas loin

Les joueurs de Chelsea, du PSG et du Real Madrid n'auront pas beaucoup de repos avant d'être rappelés pour le début de la pré-saison. Beaucoup de leurs joueurs ont joué plus de 50 matchs pour leurs clubs respectifs en 2024/25, et on s'attend à ce qu'ils fassent de même lors de la prochaine campagne. Naturellement, une telle charge de travail a un impact.

Les Blues de Maresca ouvrent leur saison de Premier League avec un match à domicile contre les vainqueurs de la FA Cup, Crystal Palace. Ils sont favoris pour gagner, comme on pourrait s'y attendre des champions du monde, mais ils pourraient rencontrer des difficultés. Dans des circonstances normales, on pourrait s'attendre à une victoire confortable à domicile — mais cette fois-ci, Palace pourrait bien avoir des chances de marquer.

Pendant ce temps, l'équipe d'Enrique a fait face à une réalité difficile au MetLife Stadium. Après des mois de domination en tant que champions d'Europe, Chelsea est venue leur infliger un coup sévère. Ils devraient toujours battre Nantes, mais cela pourrait leur prendre du temps pour retrouver leurs marques — une meilleure deuxième mi-temps pourrait s'avérer cruciale.

La campagne 2024/25 de Los Blancos a été difficile à digérer. Ils ont manqué tous les trophées disponibles, malgré le fait d'avoir joué un impressionnant total de 68 matchs au cours de la saison. Ils ouvrent leur nouvelle campagne contre Osasuna, et cinq de leurs huit dernières rencontres se sont terminées avec les deux équipes marquant. Un Real fatigué pourrait à nouveau être vulnérable en défense.

Bien qu'une défaite semble peu probable compte tenu de leurs forces et de leurs adversaires, la fatigue est un facteur réel, et leurs concurrents sentiront une opportunité.