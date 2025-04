Pourquoi parier sur Lewandowski pour être meilleur buteur de Liga ?

Lewandowski a 3 buts d'avance sur Mbappé. Avec des rencontres favorables à venir, l'attaquant polonais offre encore de la valeur dans les paris.

Après avoir battu le record de buts en Liga de Ferenc Puskas, Robert Lewandowski a bien l'intention de terminer meilleur buteur de la Liga cette saison.

Paris meilleur buteur Liga Cotes Robert Lewandowski 1.65 Kylian Mbappé 2.35 Ante Budimir 81 Raphinha 101 Julian Alvarez 151

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Lewandowski bat le record de Ferenc Puskas

Il est remarquable de voir Lewandowski continuer à battre des records de buts à l'âge de 36 ans. Ses deux buts lors de la récente victoire 4-1 du Barça sur Gérone lui ont permis de dépasser Ferenc Puskas en tant que meilleur buteur de la Liga âgé de 36 ans ou plus.

Toutes compétitions confondues, Lewandowski a inscrit 38 buts en 42 apparitions, sans oublier un triplé de passes décisives.

Rien qu'en championnat, Lewandowski a inscrit 25 buts en 28 matches. Ce chiffre dépasse les 19 buts qu'il a marqués en 35 matches la saison dernière, ainsi que les 23 buts en 34 matches lors de sa première saison au Barça en 2022/23.

Il est très rare de voir un joueur améliorer son ratio de buts jusqu'à la trentaine, mais Lewandowski est fier d'aller à l'encontre de la tendance.

Les prochains matches du Barça devraient profiter à Lewandowski

Lewandowski bénéficie du fait qu'il fait partie d'une équipe du Barça qui domine la Liga en ce moment. Le Barça est sur une série de neuf victoires consécutives et a marqué 30 buts au cours de ces neuf victoires.

Lewandowski a marqué près d'un tiers (9) de ces buts. Le Barça étant largement favori lors de ses cinq prochains matches de Liga, Lewandowski sera impatient d'en faire plus.

Les cinq prochains matches du Barça sont contre une équipe du Betis qui a du mal à s'imposer à l'extérieur. Il sera suivi par Leganes, qui se trouve désormais dans la zone de relégation. Ils accueilleront ensuite le Celta Vigo et Majorque, qui ont eux aussi du mal à prendre des points en déplacement. Cette série de rencontres se termine par un déplacement chez la lanterne rouge, le Real Valladolid.

Si l'on considère les rencontres aller contre ces équipes plus tôt dans la saison, Lewandowski a inscrit trois buts au cours de ces cinq matches.

S'il devait répéter cette performance, le Polonais en serait à 31 buts à quatre matches de la fin de la saison. Lewandowski n'a marqué plus de 31 buts par saison qu'à trois reprises dans sa carrière, toujours sous le maillot du Bayern.

Il est fort possible qu'il marque plus de trois buts au cours de cette série de matches. Après tout, Leganes a dégringolé au classement avec 0,50 point par match lors de ses huit dernières rencontres.

De son côté, le Real Valladolid pourrait déjà être relégué lors de la visite du Barça le 4 mai. Le Celta Vigo a également encaissé 1,93 but par match à l'extérieur cette saison.

Dans une récente interview accordée à Diario SPORT, Lewandowski s'est montré enthousiaste à l'idée d'atteindre les 100 buts sous le maillot du FC Barcelone. Il a décrit cela comme un « rêve », mais c'est bel et bien une réalité : il ne lui manque que trois buts pour entrer dans ce club exclusif.

C'est un combat de tête avec Mbappé

D'un point de vue réaliste, la lutte pour le titre de meilleur buteur de la Liga se joue désormais dans un face-à-face. Ante Budimir, d'Osasuna, en troisième position, est à dix buts de Lewandowski. Par conséquent, nous nous concentrons sur Kylian Mbappé, deuxième, pour évaluer si le Français peut inquiéter Lewandowski pour le trophée Pichichi.Mbappé a joué un match de moins que Lewandowski cette saison et a marqué 22 fois en Liga. Avec une moyenne de 0,85 but par 90 minutes, il est légèrement derrière Lewandowski (1,01). Lewandowski s'avère également plus tueur devant le but. Le Polonais a inscrit 25 buts en 101 tentatives, soit un taux de conversion de 25 %. Mbappé a marqué 22 buts sur 122 tentatives de tir, soit un taux de conversion de 18 %. Le Real n'a en aucun cas un parcours difficile. En fait, la valeur moyenne des points par match (PPG) de ses adversaires restants n'est que de 1,22, contre 1,39 pour le Barça. Le match le plus difficile pour le Real est son déplacement au Camp Nou pour y affronter le Barça et Lewandowski en mai.Toutefois, si les deux joueurs maintiennent le même rendement d'ici au mois de mai, il est difficile de voir Mbappé dépasser Lewandowski pour prendre la tête du classement des buteurs. Les bookmakers donnent à Lewandowski 60 % de chances de remporter le trophée Pichichi cette saison.