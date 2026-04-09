Pronostic Pays-Bas vs Finlande 12/10/2025 : ses buts parmi nos conseils à Amsterdam

Les Néerlandais ont dominé leur dernière rencontre et, bien que ce test soit plus difficile, nous prévoyons une nouvelle victoire pour les hommes de Ronald Koeman

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Pronostic Pays-Bas vs Finlande : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Pays-Bas vs Finlande

Victoire des Pays-Bas sans encaisser de but à une cote de 1,71 sur Winamax

Première mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,89 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,87 sur Winamax

Les Pays-Bas devraient gagner 3-0 contre la Finlande.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Les Pays-Bas abordent ce match en grande forme, n'ayant pas perdu un match en 90 minutes cette année. Ils ont marqué quatre fois contre Malte en milieu de semaine et ont gardé leur troisième feuille blanche de leur campagne de qualification. Une victoire ici pourrait les rapprocher considérablement de la qualification pour la Coupe du Monde.

La Finlande, quant à elle, se débrouille raisonnablement bien. Elle n'a perdu que deux fois cette année, et la victoire contre la Lituanie jeudi a maintenu son rêve de Coupe du Monde vivant. Elle a perdu 2-0 lors du match aller et aurait bien besoin d'un résultat à Amsterdam.

Les effectifs probables pour Pays-Bas vs Finlande

Composition attendue de Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, Timber, van Dijk, van de Ven, Reijnders, Gravenberch, de Jong, Simons, Depay, Gakpo

Composition attendue de Finlande : Sinisalo, Alho, Ivanov, Koski, Lähteenmäki, Kairinen, Walta, Markhiev, Källman, Antman, Pohjanpalo

La défense expérimentée de Koeman

Peu importe la défense à quatre que Ronald Koeman choisit, il peut avoir confiance qu'elle est tout à fait capable de contenir la Finlande. Avec des joueurs comme Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Denzel Dumfries et d'autres à sa disposition, il y a beaucoup d'expérience et de qualité sur lesquelles compter. La Finlande fera face à un défi de taille pour percer cette défense, sans parler de gagner le match.

Comme mentionné précédemment, les Néerlandais ont gardé des feuilles blanches dans trois de leurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde, et viseront une autre sur leur sol ici. Koeman a des options s'il veut faire tourner l'équipe qui a démantelé Malte, mais leur défense n'a certainement pas été suffisamment sollicitée pour justifier un repos.

La Finlande n'est pas particulièrement prolifique en termes de buts non plus. Elle n'a pas pu trouver le chemin des filets contre les Néerlandais lors de leur dernière rencontre, et n'a pas marqué plus de deux fois dans un match cette année. Les hôtes seront confiants de les tenir à distance une fois de plus.

Pronostic 1 Pays-Bas vs Finlande : Victoire des Pays-Bas sans encaisser de but à une cote de 1,71 sur Winamax

Danger dès le coup d'envoi

Le meilleur buteur, Memphis Depay, a été reposé contre Malte en raison de quelques préoccupations liées à une blessure, mais il est tout de même entré en jeu et a marqué. Des joueurs comme Xavi Simons et Donyell Malen sont également frais, ayant commencé sur le banc en milieu de semaine. Les Pays-Bas ont de nombreuses façons de faire mal aux visiteurs et peuvent les attaquer dès le début.

Les Néerlandais ont marqué dans les 30 premières minutes lors de leurs cinq matchs de qualification jusqu'à présent. Il ne serait pas surprenant qu'ils fassent six d'affilée. La Finlande a concédé bien trop de buts en première mi-temps au goût de Jacob Friis, et il sera très attentif à la façon dont les Néerlandais débutent les matchs.

Pronostic 2 Pays-Bas vs Finlande : Première mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,89 sur Winamax

Professionnalisme néerlandais

Si les résultats leur sont favorables ce week-end, les Néerlandais auront pratiquement assuré leur place pour la finale de la Coupe du Monde. Une victoire leur permettrait de maintenir au moins une avance de trois points sur la Pologne, actuellement deuxième, qu'ils affronteront le mois prochain à Varsovie. Nous ne nous attendons pas à ce que les hôtes prennent des risques inutiles.

Après avoir marqué quatre buts contre Malte, les Néerlandais pourraient lever le pied cette fois-ci. Ils pourraient commencer rapidement, prendre l'avance nécessaire, puis contrôler le jeu à leur rythme. Bien que nous nous attendions à une victoire à domicile, et une confortable, nous doutons qu'il s'agisse d'une démolition complète.

Ils n'ont marqué plus de deux fois que lors de deux matchs en 2025, tous deux contre Malte. De plus, ils n'ont marqué plus de trois buts contre la Finlande qu'une seule fois lors de leurs neuf dernières rencontres. Ce devrait être pareil ce week-end.