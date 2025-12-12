Comment parier sur Liverpool et le Real alors que l'incertitude managériale grandit

Xabi Alonso pourrait être sur le point de quitter le Real Madrid après deux défaites consécutives à domicile, un retour à Anfield n'étant pas à exclure.

Slot et Alonso au bord du gouffre

Après avoir mené Liverpool à leur deuxième titre de Premier League la saison dernière, le poste d'Arne Slot semblait sécurisé en août. Cinq victoires consécutives des Reds pour commencer leur défense du titre n'ont fait que renforcer sa position.

Pendant ce temps, Xabi Alonso s'acclimatait encore à son nouveau rôle. Le coach basque était perçu comme une exception parmi les entraîneurs du Real Madrid, à qui l'on donnerait le temps de bien faire les choses.

Tout comme le Liverpool de Slot, les Merengues ont enregistré de nombreux bons résultats en début de saison. Ils ont remporté 13 de leurs 14 premiers matchs toutes compétitions confondues. Par conséquent, il est surprenant qu'en décembre, les deux entraîneurs soient apparemment proches d'être licenciés.

Il semble qu'Alonso soit en danger immédiat. Le Real Madrid a subi une défaite 2-1 contre Manchester City mercredi, marquant leur deuxième défaite à domicile en quatre jours. Ils n'ont remporté que deux de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues.

De manière inquiétante pour l'entraîneur du Real Madrid, ses joueurs seraient mécontents de lui. Initialement, Vinícius Junior a réagi avec colère après avoir été remplacé deux fois. Il n'a notamment pas mentionné son entraîneur lorsqu'il s'est excusé après le deuxième incident.

Cependant, des rapports récents suggèrent qu'un certain nombre d'autres joueurs sont également insatisfaits. L'équipe manque d'un style de jeu clair, et de nombreuses stars semblent vouloir une atmosphère plus détendue.

La situation à Madrid ne fait qu'augmenter la pression qui s'accumule sur Slot à Merseyside. Alonso a longtemps été pressenti comme un futur entraîneur de Liverpool et était le principal candidat pour le poste lorsque Jürgen Klopp a annoncé son départ.

Vaut-il la peine de parier contre ces géants européens en difficulté ?

Liverpool a perdu neuf fois au cours d'une terrible série de 12 matchs entre septembre et novembre. Ils étaient les favoris clairs pour la plupart de ces matchs, donc soutenir les outsiders s'est avéré très rentable.

La critique publique de Mohamed Salah envers le Néerlandais n'a fait qu'ajouter à ses problèmes le week-end dernier, à la suite d'un match nul 3-3 à Leeds. Une victoire 1-0 en Ligue des champions à l'extérieur contre l'Inter en milieu de semaine a légèrement allégé la pression. De plus, un changement vers un milieu de terrain en losange, avec Alexander Isak et Hugo Ekitike en duo d'attaque, semble avoir fonctionné.

Cependant, les parieurs doivent être conscients que l'Inter a constamment eu des difficultés dans les grands matchs. Ils ont perdu leurs quatre derniers matchs, où ils étaient en position de non-favoris sur le marché 1x2.

Améliorer la performance en Premier League est la priorité absolue de Slot, avec Brighton comme prochains adversaires de son équipe. Seules trois équipes peuvent mieux faire que le total de 25 buts des Seagulls dans l'élite anglaise cette saison. L'équipe de Fabian Hürzeler a déjà marqué deux fois à l'extérieur contre Man Utd, et trois fois à l'extérieur contre Chelsea.

Liverpool a concédé trois buts ou plus lors de six de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Par conséquent, parier sur Brighton pour marquer plus de 1,5 buts avec une probabilité implicite de 36,4 % semble offrir de la valeur.

Après ce match, ils joueront contre Tottenham à l'extérieur le week-end prochain. Les deux dernières performances à domicile des Spurs ont été nettement améliorées, avec des victoires confortables sans encaisser de but contre Brentford et le Slavia Prague. Parier contre les Reds en difficulté lors de ce match pourrait à nouveau être un choix judicieux.

Pendant ce temps, Alonso pourrait n'avoir qu'un match de plus en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Son équipe se rend à Alavés dimanche avec au moins six défenseurs indisponibles. Kylian Mbappé pourrait ne pas jouer, car il n'a pas participé au match contre Man City en milieu de semaine.

Alavés possède la deuxième meilleure défense de la Liga, avec seulement 15 buts encaissés en 15 matchs. Ils ont une bonne valeur pour éviter la défaite avec une probabilité implicite de 4

