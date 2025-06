Paris sur la Coupe du Monde des Clubs : À la recherche de valeur dans les huitièmes de finale

De nombreux habitués sont présents dans la phase à élimination directe de la Coupe du Monde des Clubs 2025, mais la confrontation 100% brésilienne a particulièrement retenu notre attention.

Notre expert en paris sur le football estime que le match Palmeiras contre Botafogo est mal évalué par les bookmakers, tandis que les autres équipes brésiliennes pourraient bien se défendre.

Marchés des Cotes pour les Huitièmes de Finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025 Cotes Botafogo bat Palmeiras 3.30 Chelsea bat Benfica 2.10 PSG bat Inter Miami 1.20 Flamengo fait match nul avec le Bayern Munich 3.88 Inter fait match nul avec Fluminense 3.52 Man City bat Al Hilal 1.29 Real Madrid bat Juventus 1.61 Borussia Dortmund bat CF Monterrey 1.71

Botafogo pour maintenir sa bonne forme face à Palmeiras

Selon les marchés de paris, Palmeiras est le favori pour remporter leur duel 100% brésilien des huitièmes de finale contre Botafogo. Palmeiras contre Botafogo est l'une des rivalités les plus intenses du football brésilien, Botafogo ayant remporté la Série A brésilienne en 2024. Botafogo est invaincu lors de ses cinq dernières rencontres compétitives avec Palmeiras, donc nous sommes enclins à soutenir une victoire de Botafogo ici avec une probabilité surprenante de seulement 30,30 %.

La série sans victoire de Benfica contre les équipes anglaises continue

Chelsea sera très confiant de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des Clubs 2025. Leurs adversaires portugais, Benfica, n'ont pas battu une équipe anglaise depuis 2014 et ont perdu toutes leurs confrontations précédentes avec les Blues.

Benfica ne doit pas être sous-estimé après leur victoire surprise contre le Bayern Munich, mais Chelsea dispose de plus d'armes dans son arsenal pour s'assurer la victoire.

Le PSG pour triompher sans le blessé Dembélé

Les vainqueurs de la Ligue des Champions 2024/25, le Paris Saint-Germain (PSG), seront pleins de confiance alors qu'ils se préparent à affronter l'Inter Miami dans leur duel des huitièmes de finale.

La scène est prête pour les retrouvailles du PSG avec Lionel Messi, bien que l'équipe de Luis Enrique devrait être privée de son attaquant blessé Ousmane Dembélé. Néanmoins, les faiblesses défensives de l'Inter Miami seront sûrement exposées par des joueurs comme Doue, Kvaratskhelia et compagnie.

Un Flamengo défensivement solide pour emmener le Bayern en prolongation

La défaite du Bayern face à Benfica lors de leur récent match de groupe nous a amenés à revoir nos attentes envers les géants allemands. Leur duel des huitièmes de finale contre les actuels leaders de la Série A brésilienne, Flamengo, ne sera pas facile.

Flamengo n'a concédé que quatre buts en 11 matchs de Série A, et ils n'ont concédé que deux en trois matchs de la Coupe du Monde des Clubs jusqu'à présent. Nous croyons que Flamengo peut faire suffisamment pour pousser le Bayern en prolongation, où le match devient plus aléatoire.

Fluminense pour jouer les 120 minutes complètes contre l'Inter

L'équipe brésilienne de Fluminense a fait suffisamment pour sortir de son groupe avec deux matchs nuls sans but et une victoire. Leur match nul sans but avec le Borussia Dortmund est un résultat notable, surtout que les Brésiliens ont tiré plus de fois et obtenu plus de corners que leurs homologues allemands.

Nous pensons qu'ils pourraient être des adversaires difficiles pour l'Inter, qui a eu besoin d'un carton rouge pour River Plate pour gagner leur dernier match de groupe. Soutenir un match nul dans le temps réglementaire semble être le pari de valeur ici.

Man City passe facilement Al Hilal

Al Hilal a terminé deuxième du Groupe H, devant le RB Salzburg, ce qui est un accomplissement solide pour l'équipe saoudienne. Leur temps dans la compétition devrait être écourté dans les huitièmes de finale, alors qu'ils affrontent l'équipe de Pep Guardiola, Manchester City.

Les hommes de Guardiola ont terminé la phase de groupes avec un record de 100%, marquant 13 buts et n'en concédant que deux. Ils ne rendront pas la tâche facile à Al Hilal mardi.

Le Real Madrid pour remporter une victoire éclatante contre la Juve

Après la défaite 5-2 de la Juventus par Manchester City, les géants italiens doivent se contenter de l'un des adversaires les plus difficiles des huitièmes de finale, le Real Madrid. Le Real a facilement dominé le Groupe H, remportant deux matchs et faisant un match nul, tout en n'encaissant que deux buts.

Les victoires de la Juve contre Al Ain et le Wydad AC étaient routinières, donc affronter l'équipe de Xabi Alonso sera un pas de plus en termes de qualité. La Juve a eu du mal à faire face au jeu dynamique de Man City jeudi, et nous prévoyons un résultat similaire contre le Real.

Dortmund pour être trop fort pour les Mexicains

Le Borussia Dortmund a dominé le Groupe F avec deux victoires et un match nul. Ils n'ont marqué que cinq buts en trois matchs, mais leur défense avare n'a concédé que trois. L'équipe mexicaine de CF Monterrey n'était pas attendue pour se qualifier du Groupe E, mais elle a décroché la deuxième place devant River Plate.

Monterrey n'a concédé qu'un seul but en phase de groupes, mais les joueurs de Dortmund comme Serhou Guirassy, Julian Brandt et la nouvelle recrue Jobe Bellingham devraient avoir trop de puissance et de flair pour que les Rayados puissent résister.