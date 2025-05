Comment parier sur les finales européennes avant les trois grands matchs ?

Entre premières mi-temps calmes et prolongations, divers angles de paris sont à envisager pour les finales européennes.

Nous expliquons pourquoi des prolongations pourraient être nécessaires lors des finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, et pourquoi la finale de la Ligue Europa Conference de cette année pourrait déjouer les tendances récentes.

Paris LDC/Ligue Europa/UECL Cotes Match nul (PSG vs Inter) 3.35 Les deux équipes ne marquent pas (PSG vs Inter) 1.83 Tottenham gagne aux tirs au but (Tottenham vs Manchester United) 9.65 Manchester United gagne aux tirs au but (Tottenham vs Manchester United) 9.65 Chelsea soulève le trophée de la Ligue Europa Conference (Real Betis vs Chelsea) 1.37 Plus de 2,5 buts dans le match (Real Betis vs Chelsea) 2.10

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Tendances de paris à surveiller pour la finale de la Ligue des Champions

Avec le Paris Saint-Germain (PSG) à la poursuite de son premier trophée en Ligue des Champions dans l'histoire du club et l'Inter cherchant son deuxième triomphe en Ligue des Champions en 60 ans, il y a beaucoup d'intérêt neutre pour la finale de cette saison. Si vous envisagez de parier sur le match, plusieurs angles sont à considérer basés sur les tendances historiques de l'ère moderne de la Ligue des Champions.

Lors des six dernières finales consécutives de la LDC, les matchs se sont terminés avec deux buts ou moins marqués. En fait, l'option "Les Deux Équipes Marquent (Non)" s'est imposée dans tous ces matchs.

Aucune équipe n'a marqué plus d'un but en première mi-temps lors d'une finale de la Ligue des Champions depuis la finale de 2017 entre le Real Madrid et la Juventus. Avec la pression pesant lourdement sur les joueurs dans les premières minutes, parier sur une seconde mi-temps plus prolifique pourrait être une stratégie judicieuse.

Les prolongations et les tirs au but sont également courants. Quatre des dix dernières finales de la LDC sont allées en prolongations, et trois des 19 dernières finales ont été décidées par une séance de tirs au but. Si vous trouvez des cotes où la probabilité d'un match nul après 90 minutes est inférieure à 40 %, cela pourrait aussi être un pari de valeur.

Angles de paris pour la finale de la Ligue Europa

La finale de la Ligue Europa 2024/25 a suscité plus d'intérêt que d'habitude puisqu'elle implique deux équipes de Premier League. Malgré leurs saisons respectives désastreuses en championnat, Manchester United et Tottenham ont une chance de remporter un trophée à Bilbao et de s'assurer une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

Depuis que la Ligue Europa a remplacé la Coupe UEFA en 2009, il y a eu trois finales entre équipes d'un même pays. Dans l'ensemble, ces rencontres ont été largement déséquilibrées. L'Atlético Madrid a balayé Bilbao 3-0 en 2012, tandis que Chelsea a écrasé ses rivaux londoniens d'Arsenal 4-1 en 2019. La finale de 2011 entre les rivaux portugais Porto et Braga a été une affaire plus tactique, décidée par un seul but.

Il semble également y avoir une tendance croissante pour les finales de la Ligue Europa à aller jusqu'en prolongations et aux tirs au but. Cinq des dix dernières finales ont été en prolongation, et les trois dernières finales consécutives ont été réglées par des tirs au but.

Les statistiques montrent également que le nombre de buts dans les finales de la Ligue Europa diminue. Alors que 70 % des finales comportaient trois buts ou plus entre 2009 et 2018, 80 % se sont terminées avec moins de 2,5 buts.

Quelle est la meilleure approche pour parier sur la finale de la Ligue Europa Conference ?

La troisième division des compétitions européennes est relativement nouvelle, ayant été créé en 2021/22. Cependant, il y a quelques tendances intéressantes à considérer pour parier sur la finale de l'UECL cette saison entre le Betis et Chelsea.

Premièrement, les trois précédentes finales de la Conference League se sont toutes terminées sans but à la mi-temps. Ce n'est pas surprenant, compte tenu de la participation d'équipes italiennes et grecques connues pour leurs systèmes structurés et défensifs.

Cependant, les finalistes de cette saison ont été deux des équipes les plus divertissantes de l'UECL. 65 % de leurs matchs se sont terminés avec trois buts ou plus marqués, dépassant la moyenne de la compétition de 53 %. Près des trois quarts (70 %) de leurs matchs ont vu les deux équipes marquer également, ce qui est bien au-dessus de la moyenne de la compétition de 47 %.

La finale à Wroclaw pourrait être une exception, et nous pourrions assister à un match plus ouvert et dynamique. Il est également intéressant de noter que deux des précédents vainqueurs de la Conference League avaient une expérience majeure des coupes européennes.

Tant Rome que West Ham ont bénéficié d'entraîneurs ou de joueurs expérimentés avec une vaste connaissance du football européen ou international. Cela pourrait jouer en faveur de Chelsea, puisqu'ils ont déjà six titres européens contre zéro pour le Betis.