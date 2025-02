Parier sur Manchester City est intéressant à ce stade !

Il y a quelques semaines, on se moquait de Manchester City. Cependant, avec leur résurgence, ils offrent soudainement une grande valeur de pari.

Alors que nous approchons de la fin de la saison, Manchester City est de nouveau en pleine forme.

Pari sur Manchester City Cotes Vainqueur 101

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les nouvelles recrues ont-elles donné un coup de fouet à Manchester City ?

Lorsqu'il s'agit de Manchester City, il n'est jamais sage de les exclure, car ils ont toujours excellé à ce stade de la saison. Si l'équipe de Pep Guardiola n'avait pas connu une chute aussi brutale en milieu de saison, nous serions probablement en train de parler d'elle comme d'un prétendant au titre à l'heure actuelle.

En l'état actuel des choses, le mieux qu'ils puissent espérer est une place parmi les deux premiers, bien qu'une simple place parmi les quatre premiers soit plus probable. Des signes récents suggèrent que City est en train de revenir à son meilleur niveau, et ce grâce à des ajouts effectués en janvier.

La perte de Rodri en septembre s'est avérée plus préjudiciable aux espoirs de titre de City que quiconque aurait pu l'imaginer. Après la période des transferts, l'équipe a dû se débrouiller sans lui et Mateo Kovacic s'est chargé de le remplacer.

En janvier, ils ont ajouté Nico Gonzalez à leurs rangs, un milieu de terrain spécialisé dans la défense, et il a fait une énorme différence. Avec l'arrivée d'Omar Marmoush et d'Abdukodir Khusanov, City est désormais une équipe redoutable.

Avec ces trois ajouts et la puissance de feu dont il dispose déjà, City semble de nouveau proche de son meilleur niveau. Ils l'ont démontré en écrasant Newcastle 4-0 à l'Etihad le week-end dernier, un résultat qui a attiré l'attention de toute la ligue.

La nouvelle recrue Marmoush a joué un rôle clé dans ce match, en inscrivant un triplé. Gonzalez et Khusanov ont tous deux participé à ce match, Gonzales se distinguant particulièrement. C'est en grande partie parce que c'est un domaine qui a posé problème à City tout au long de la saison, mais qui est désormais pris en charge par un expert.

Pendant la majeure partie de la saison, les supporters de City auraient pu dire qu'ils avaient trop de joueurs hors de leur position. Cependant, les joueurs jouant à leur poste actuel commencent à prendre de l'élan.

Où le renouveau de Manchester City pourrait-il le mener ?

Manchester City est l'une des équipes les plus imprévisibles du championnat, et bien qu'elle ait connu des difficultés, elle pourrait être prête à prendre son envol. Guardiola semble avoir enfin trouvé une équipe stable, ce qui pourrait constituer une menace sérieuse pour le reste de la division.

Étant donné que City a tendance à être redoutable en fin de saison, ses rivaux pour la place dans le top 4 auront les yeux rivés sur lui. De Nottingham Forest, troisième, à Aston Villa, neuvième, sept équipes ont des chances réalistes de terminer dans les quatre premiers, derrière Liverpool et Arsenal.

Mais City ne se contentera pas d'une simple place dans les quatre premiers, il visera bien plus haut. Le titre est hors de portée pour l'instant, mais si City enchaîne les victoires et qu'une équipe de Liverpool blasée commence à faiblir, les choses pourraient changer rapidement.

Arsenal a été durement touché par les blessures et pourrait trébucher, City étant à neuf points derrière lui. L'équipe de Guardiola peut être optimiste quant à sa capacité à combler l'écart, d'autant plus qu'elle semble généreusement cotée à 7/1 pour une place dans les deux premières places. Cela s'explique en grande partie par leur récente amélioration de la forme et par le fait que leur équipe est en train de se ressouder.

Si l'objectif de City n'est que de terminer parmi les quatre premiers, il peut toujours viser un succès en coupe. Manchester City a de grandes chances de remporter la FA Cup, Arsenal et Liverpool étant éliminés de la compétition et le cinquième tour étant favorable à Plymouth.

La plupart des supporters de City n'auraient pas accepté une place dans les quatre premiers et un triomphe en Coupe d'Angleterre si cela leur avait été proposé au mois d'août. Cependant, au vu de la tournure qu'a prise la saison, terminer sur une note positive serait le mieux qu'ils puissent espérer.

Cela dit, il n'est jamais sage d'écarter l'équipe. Ils ont prouvé à maintes reprises qu'ils ont tendance à atteindre leur apogée à ce stade de la saison. Les bookmakers les ont peut-être généreusement évalués après leur récente baisse de régime, mais ils semblent avoir franchi un cap.