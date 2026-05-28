Un match qui s’annonce serré entre Nice et Saint-Etienne

La fin de saison nous offre une grande finale entre deux clubs qui jouent la peur ventre. Qui sortira gagnant de ce duel entre Nice et Saint-Etienne ?

Paris Cotes Match nul 3,20 Moins de 2,5 buts 1,62 Match nul à la mi-temps 2,00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Match d’accession en Ligue 1, mais match de la peur

Le match de barrage aller dans le chaudron des Verts nous a proposé un bien triste spectacle. Au total, 11 frappes entre les deux équipes, aucun tir cadré et une rencontre qui se termine sur un triste match nul (0-0). Avec 0,35 xG, ce match dispose de la statistique la plus faible depuis l’entrée d’Opta dans les statistiques du championnat de France. Une rencontre bien pauvre qui nous montre deux équipes qui jouent avec la peur.

L’enjeu est trop important. Une place en Ligue 1 pour la saison 2026/27 est à gagner sur cette double confrontation. Avec un premier match nul et deux équipes qui n’ont pas voulu se découvrir, cela nous promet une deuxième rencontre tout aussi difficile à regarder. Le match nul semble être une belle option, surtout à la mi-temps où les deux équipes vont continuer de s’observer et ne laisser aucun espace.

En cas de match nul, c’est bien les tirs aux buts qui détermineront le vainqueur et la place en Ligue 1. Une situation difficile, mais qui a des chances d’arriver. Nice n’a pas connu une grande saison à domicile avec un moyenne de 1,18 points par match. Malgré un statut de favori pour cette rencontre, la prestation s’annonce bien plus difficile qu’il n’y paraît pour une équipe avec un énorme manque de confiance.

Comme le barrage aller, peu de buts

Pour le match aller, aucun but inscrit et surtout aucun tir cadré. Et sur la saison, ce n’est pas bien mieux. Les Niçois ont marqué à 19 reprises à domicile, sur 17 matchs joués à l’Allianz Riviera. Les Stéphanois sont à 20 buts marqués à l’extérieur, mais en Ligue 2. Des statistiques qui ne mettent pas en avant deux équipes qui se ruent vers l’attaque, malgré des entraîneurs qui prônent ce schéma tactique et un effectif talentueux.

L’enjeu de la rencontre est bien trop important pour se découvrir et se ruer à corps perdu vers le but adverse. L’option de moins de 2,5 buts est intéressante, elle laisse place à la possibilité de voir Elye Wahi ou Lucas Stassin marquer, mais aussi au match nul (1-1). Un choix qui va bien avec la direction d’une rencontre aussi difficile qui pourrait avoir de gros impacts sur les deux clubs.

Le vainqueur aura la chance de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Saint-Etienne l’a déjà gagné 10 fois, et Nice 4 fois. Ce sont des clubs historiques français. Nice était présent en Ligue Europa cette saison, et malgré un parcours difficile (une victoire en huit matchs), ils disposent d’un effectif taillé pour jouer sur plusieurs tableaux. La preuve avec leur participation à la finale de Coupe de France. Malgré ces bons points, leur finale la plus importante sera bien celle de ce vendredi 29 mai.

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