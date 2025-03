Notre top stratégie pour parier sur le derby de Liverpool en Premier League !

Les buts sont la marque de fabrique de la Premier League. Cependant, ce milieu de semaine pourrait-il être marqué par un nombre moins important ?

Liverpool fait son retour après la pause internationale pour affronter Everton dans un match qui s'annonce tendu.

Liverpool vs Everton Cotes Plus de 2.5 buts dans le match 1.59 Moins de 2.5 buts dans le match 1.88

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Une tendance historique se dessine dans le derby de la Mersey

Les matches à domicile de Liverpool ont été intéressants cette saison. Six des sept dernières rencontres ont été marquées par plus de 2,5 buts. Un bon 64% des matches à domicile en Premier League cette saison ont été marqués par plus de 2,5 buts.

Il convient toutefois de noter que les matches à domicile ont tendance à être moins marqués que les matches à l'extérieur. Il y a eu en moyenne 3 buts par match à Anfield en Premier League. À l'extérieur, la moyenne est de 3,6.

Cela nous indique que les matches à Anfield sont susceptibles d'être légèrement moins riches en buts. Cela pourrait s'expliquer par le fait que l'opposition hésite à attaquer dans ce stade. Les équipes visiteuses sont bien conscientes du défi que représente Anfield et adoptent souvent une approche plus défensive. Pour preuve, Liverpool affiche en moyenne le deuxième meilleur pourcentage de possession de balle par match à domicile en Premier League (62,4 %).

Cela ne devrait pas être différent contre Everton, qui viendra pour rendre les choses difficiles. Ils disposent d'un solide palmarès qui leur permet de penser qu'ils y parviendront également. Un nombre incroyable de 11 des 15 dernières rencontres entre ces deux équipes ont vu moins de 2,5 buts. Cela peut s'expliquer par la nature tendue des derbys.

Il n'y a pas que des points en jeu, il y a aussi la fierté locale. Liverpool doit également préserver son invincibilité à domicile face à Everton. Les Toffees n'ont pas gagné à Anfield devant leur public depuis 1999.

C'est d'ailleurs à Anfield que se sont déroulées la plupart des rencontres à score réduit. Six des sept derniers face-à-face à Anfield ont vu moins de 2,5 buts. Autre élément intéressant : dans les six cas, une seule équipe a marqué.

Lors de son deuxième passage à la tête d'Everton, David Moyes avait emmené les Toffees à Anfield à 12 reprises lors de son premier règne à Goodison Park. Huit de ces 12 matches ont également été marqués par moins de 2,5 buts. Les matches d'Everton à l'extérieur en championnat cette saison se sont soldés par une moyenne de 2,07 buts par match, soit la plus faible du championnat. Il y a donc de bonnes raisons de penser que l'approche « moins » pourrait être la bonne ici.

Quels sont les autres matchs susceptibles d'offrir une valeur de moins de 2,5 buts ?

Il peut être utile de cibler les équipes qui jouent contre une équipe disposant d'un temps de récupération supplémentaire lorsque vous misez sur "Moins de 2,5 buts". Arsenal - Fulham est un match de milieu de semaine qui pourrait suivre un schéma similaire. Fulham a un match de FA Cup délicat à disputer samedi contre Crystal Palace. La plupart des joueurs se concentreront sur ce match, mais une équipe potentiellement renouvelée pourrait rendre les choses difficiles à l'Emirates.

Cela est d'autant plus vrai que les Gunners sont toujours à la recherche de renforts offensifs. Avec autant d'équipes en lice pour les places européennes, Fulham a besoin d'un résultat pour rester dans la course. Cela conduira certainement à une approche prudente. Le match retour s'est déroulé de la même manière, Fulham ayant obtenu un piteux xG de 0,14 lors d'un match nul 1:1.

Wolves vs West Ham pourrait être un autre choix de premier ordre sur le marché des paris des moins de 2,5 buts. Lors de sept des huit derniers matches de West Ham, les moins de 2,5 buts ont été marqués. C'était également le cas dans six des neuf derniers matches des Wolves. En fait, aucune équipe de Premier League n'a marqué en moyenne moins de buts que West Ham (1,75) lors de ses huit derniers matches.

Le match Nottingham Forest - Manchester United présente les caractéristiques d'un match à faible score. Seuls trois buts ont été marqués lors des trois dernières rencontres de Nottingham Forest à domicile. Cinq de ses matches à domicile cette saison ont été marqués par plus de 2,5 buts, ce qui est le taux le plus bas du championnat.

En outre, aucun de ses matches à domicile contre les traditionnels « six grands » n'a vu plus de 2,5 buts. Forest est également impliqué dans la FA Cup cette semaine.