Notre top des cotes pour le Soulier d'or de la Ligue des champions : qui soutenir avant les demi-finales ?

La course au Soulier d'or s'intensifie. Avec deux leaders incontestés, qui serait le meilleur buteur de la Ligue des champions ?

Nous en sommes aux demi-finales de la Ligue des champions de l'UEFA, et le vainqueur de la compétition n'est plus très loin.

Paris meilleur buteur Ligue des Champions Cotes Raphinha 2.10 Serhou Guirassy 2.30 Robert Lewandowski 3.25 Lautaro Martinez 26

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

La course au Soulier d'or s'intensifie

Avec 13 buts, Serhou Guirassy est l'actuel leader de la course au Soulier d'or de la Ligue des champions. Bien qu'il ait réalisé un triplé en quarts de finale, son parcours s'est arrêté lors de l'élimination du Borussia Dortmund par le FC Barcelone.

Juste derrière Guirassy dans la course au Soulier d'or, on trouve Raphinha et Robert Lewandowski. Ils ont marqué respectivement 12 et 11 buts. De plus, Raphinha a marqué une fois et Lewandowski a fait un doublé lors du quart de finale aller contre Dortmund.

Harry Kane était le favori pour terminer meilleur buteur, avec 11 réalisations. Cependant, le Bayern Munich ayant été éliminé par l'Inter en quarts de finale, il ne pourra pas continuer à augmenter son compteur.

Le meilleur buteur de la Ligue des champions pourrait être Lautaro Martinez, de l'Inter. L'international argentin a inscrit huit buts jusqu'à présent, et il a marqué lors des deux matches du quart de finale contre le Bayern. Il affiche également une impressionnante moyenne de 1,11 but par 90 minutes, l'une des plus élevées de la compétition.

Martinez compte encore cinq buts de retard sur le leader Guirassy, mais il pourrait en marquer davantage puisque son club est encore dans la compétition avec un minimum de deux matches à disputer. Malgré cela, il lui faudra encore marquer six buts pour battre l'attaquant de Dortmund, ce qui est très improbable.

Qui sera le meilleur buteur de la Ligue des champions ?

La plupart des bookmakers considèrent Raphinha comme le favori dans la course au Soulier d'or, puisqu'il n'est qu'à un but du leader actuel.

L'ailier brésilien a encore au moins deux matches à disputer, voire trois si Barcelone bat l'Inter, alors que Guirassy ne peut pas augmenter son compteur.

Raphinha affiche une moyenne de 1,06 but par 90 minutes, ce qui laisse présager quelques buts supplémentaires. Le joueur de 28 ans dépasse ses 5,5 xG et tire le meilleur parti de sa moyenne de 1,4 tir cadré par 90 minutes.

Alors que la plupart des bookmakers estiment que Raphinha remportera le Soulier d'or à un prix légèrement inférieur au pair, ce pari a encore beaucoup de valeur. Les statistiques actuelles du numéro 11 du Barca suggèrent que nous pouvons nous attendre à quelques buts supplémentaires.

Lewandowski étant désormais écarté pour une période non divulguée, il est possible qu'il manque les demi-finales et l'occasion d'ajouter à son palmarès.

Le Barça s'en remettra à Raphinha pour marquer, ce qui lui donnera de nombreuses occasions de remporter le Soulier d'or.

Dans cette optique, l'ailier devrait marquer plus de 13 buts et battre Guirassy. À un prix légèrement inférieur au pair, il est très intéressant de miser sur Raphinha pour remporter le Soulier d'or de la Ligue des champions. Bien que Guirassy soit le leader actuel, Raphina a beaucoup de temps et potentiellement trois matches pour marquer plus de buts.