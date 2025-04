Notre top 4 des outsiders sur lesquels miser ce week-end en Europe !

Nantes vs Toulouse

Bochum vs Union Berlin

Inter vs Roma

Leganes vs Girona

Brighton vs West Ham

Des équipes luttent pour le maintien et d'autres n'ont plus grand-chose à jouer. Nous nous penchons donc sur les outsiders qui pourraient s'imposer.

Nous approchons de la fin de la saison. Qui pourrait créer des surprises en Premier League, en Liga, en Bundesliga, en Ligue 1 et en Serie A ?

Paris Cotes West Ham ou nul v Brighton 2.03 Roma ou nul v Inter 1.96 Union Berlin bat Bochum 3.05 Nantes bat Toulouse 2.95

La chute inquiétante de Brighton

Les hommes de Fabian Hürzeler ont été inarrêtables à un moment donné, mais ils souffrent actuellement d'une certaine gueule de bois en Coupe d'Angleterre. L'élimination aux tirs au but face à Nottingham Forest le mois dernier semble avoir fait des ravages, puisque les Seagulls n'ont pas gagné un seul match depuis. Ils n'ont même pas réussi à prendre trois points contre Leicester City, leur bête noire.

West Ham, quant à lui, sait qu'un point à l'Amex Stadium lui permettrait d'assurer son maintien en Premier League pour une année supplémentaire. Les Hammers ne sont pas en grande forme, mais ils ont évité la défaite lors de cinq de leurs huit derniers matches. S'ils parviennent à faire de même, ils pourront aborder les quatre derniers matches avec sérénité.

West Ham ou match nul contre Brighton

La série d'invincibilité de la Roma se poursuit

La forme impressionnante de l'AS Roma sous la direction de Claudio Ranieri mérite d'être soulignée. C'est en décembre qu'elle a été battue pour la dernière fois en Serie A, et cette forme lui a permis de rester dans la course pour une place à l'UCL. Au cours de cette période, ils ont affronté la Lazio, la Juventus, Naples et l'AC Milan, mais aucun d'entre eux n'a réussi à prendre trois points.

L'Inter est bien sûr en lice pour le titre de champion, mais sa forme récente est inégale. Son parcours européen l'a peut-être handicapé, et sa défaite surprise contre Bologne la semaine dernière a permis à Naples de combler son retard. Les Giallorossi sont convaincus de pouvoir poser des problèmes à San Siro.

Roma ou match nul contre l'Inter

Bochum en route vers la descente

Sur les dix dernières journées, seules dix équipes de Bundesliga ont pris moins de points que Bochum (huit). De plus, les Bochumois abordent leur match contre l'Union Berlin sur une série de cinq défaites consécutives. Le barrage de relégation semble être leur seule chance de survie.

A l'inverse, les Berlinois sont en pleine forme, ce qui leur assure une place dans l'élite l'année prochaine. Avec une série de six matches sans défaite, dont un match nul très crédible contre le Bayern Munich, les Berlinois occupent la 13ème place. Même s'ils n'ont que leur fierté à défendre, ils voudront s'imposer au Vonovia Ruhrstadion.

Union Berlin bat Bochum

Toulouse en position de relégable

Les choses ne se présentent pas bien pour Toulouse en Ligue 1 en ce moment. Les Toulousains ne sont pas encore mathématiquement à l'abri et n'ont pris qu'un seul point au cours des six dernières journées. Seul Montpellier, condamné, en a pris moins.

Nantes est certes plus bas qu'eux au classement, mais il a montré des signes de vie ces derniers temps. Les victoires contre Lille et Nice ces dernières semaines ont montré que les Nantais ont encore du ressort et une victoire leur permettrait de revenir à hauteur des Violets. Une victoire leur permettrait d'égaliser avec les Violets. Trois points seraient vitaux pour leur survie.

Nantes bat Toulouse