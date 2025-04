Notre stratégie pour parier sur les 3 clubs britanniques en Ligue Europa !

Athletic Bilbao vs Rangers

Eintracht Francfort vs Tottenham

Manchester United vs Lyon

Après les quarts de finale aller de la Ligue Europa, il est fort possible que United, les Spurs et les Rangers n'atteignent pas le dernier carré.

Aucune des trois équipes britanniques encore en lice n'est en tête avant le match retour, et leurs adversaires sont en bonne forme sur le plan national.

Paris Ligue Europa Cotes Lyon bat Manchester United 4.25 Eintracht Frankfurt bat Tottenham 2.30 Athletic Bilbao bat les Rangers & Les deux équipes ne marquent 1.35

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les difficultés persistantes des Spurs, United et des Rangers

Les trois clubs britanniques présents en quarts de finale de la Ligue Europa ont connu des difficultés sur le plan national cette saison. Tottenham et Manchester United se trouvent tous deux dans la dernière moitié de la Premier League. Aucune des deux équipes n'a de chance réaliste de participer à une compétition européenne la saison prochaine si elle ne remporte pas cette compétition.

Quant aux Glasgow Rangers, ils sont loin derrière leur grand rival, le Celtic Glasgow, en première division écossaise.

En dehors des trois équipes susceptibles d'être reléguées de la Premier League, Tottenham est l'équipe qui a perdu le plus grand nombre de matches de championnat cette saison. Les hommes d'Ange Postecoglu ont perdu 17 de leurs 32 matches et n'en ont gagné que 11.

Bien qu'ils soient la 3e meilleure attaque du championnat, les Spurs ont également expédié des buts pour le plaisir. Ils ont également connu des difficultés à l'extérieur en Ligue Europa, s'inclinant face à Galatasaray et l'AZ Alkmaar et n'obtenant qu'un match nul aux Rangers.

La saison de Manchester United a été tout aussi désastreuse, malgré un changement d'entraîneur en cours de saison. Ruben Amorim n'a pas été en mesure de redresser la barre après le règne funeste d'Erik ten Hag.

Les Red Devils n'ont qu'un point d'avance sur Tottenham en Premier League. Marquer des buts est leur plus grand défi. Ils en ont marqué 38, soit cinq de plus que l'avant-dernier, Ipswich Town.

Depuis le début de la saison, United a trouvé un peu de réconfort en Ligue Europa, restant invaincu en 11 rencontres. Cependant, leurs faiblesses ont été mises à nu lors de leur quart de finale aller à Lyon, où seule une remontée de dernière minute leur a permis de rentrer à Manchester avec un score de parité.

Les Reds n'ont gardé leur cage inviolée que lors de deux de leurs onze matches de Ligue Europa. Si l'on considère que leur calendrier comprend des rencontres contre des équipes tchèques, norvégiennes et roumaines, cette situation reste préoccupante à l'approche de la fin de la compétition.

Quant aux Rangers, ils ont été contraints de regarder le Celtic s'éloigner dans la course au titre de la Premiership écossaise. L'équipe de Barry Ferguson compte actuellement 15 points de retard sur le Celtic, avec une moyenne de 1,63 point par match sur les huit dernières rencontres.

D'un point de vue défensif, le plus gros problème des Rangers est le nombre de buts encaissés. Ils ont encaissé 35 buts en 33 matches, soit seulement cinq de moins que Dundee United, quatrième, et 13 de plus que le Celtic.

Les Rangers ont également encaissé beaucoup de buts en Ligue Europa, bien qu'ils aient atteint les huit dernières places. Ils ont encaissé 13 buts en 11 matches et se sont qualifiés de justesse pour les quarts de finale à l'issue d'une séance de tirs au but tendue avec Fenerbahçe.

Des adversaires en meilleure forme avant la Ligue Europa

Malgré la série d'invincibilité de United en Ligue Europa, il est incroyable de voir que les marchés de paris estiment que Lyon n'a que 22,22 % de chances de gagner à Old Trafford.

L'équipe de Paolo Fonseca n'a perdu qu'une fois en Ligue Europa cette saison. Ils sont également en meilleure forme sur le plan national, avec une moyenne de 2,25 points par match lors de leurs huit dernières rencontres de Ligue 1.

Lyon n'est plus qu'à deux points de l'AS Monaco, deuxième de Ligue 1, et peut encore prétendre à une qualification pour la Ligue des champions. Les Lyonnais ont remporté sept de leurs neuf derniers matches de Ligue 1, et leur seule défaite en Europa League a été concédée face à Besiktas en octobre.

Tottenham aura une mission tout aussi difficile cette semaine, puisqu'il se rendra en Allemagne pour y affronter l'Eintracht Francfort. Francfort est troisième de la Bundesliga. Bien que distancé par des clubs comme le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, Francfort reste l'équipe la plus performante de la Bundesliga.

Ils ont marqué en moyenne deux buts par match en Bundesliga et ont presque égalé ce chiffre (1,91) en Ligue Europa. Francfort a également 100 % de succès à domicile dans la compétition cette saison, de sorte que les Spurs ne pourront pas tout faire à leur manière.

Enfin, l'Athletic Bilbao est un autre exemple de réussite en Liga. Le club s'est renforcé sur le plan national au fil de la saison. En fait, ils n'ont perdu qu'une seule fois depuis le 6 octobre. Ils sont désormais favoris pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Sur son terrain, Bilbao a réussi à battre le puissant Real Madrid cette saison. Comme Francfort, Bilbao a également un bilan de 100% à domicile en Ligue Europa cette saison. Ils n'ont également encaissé que deux buts en cinq matches à domicile, c'est pourquoi nous sommes prêts à les soutenir pour une victoire sans bavure à un prix plus élevé.