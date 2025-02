Nos top pronostics pour la 27e journée de Premier League

Nous avons les pronostics de la 27e journée de Premier League. Les pronostics concernent les matches d'Arsenal, d'Everton et d'Aston Villa.

Nos pronostics pour la 27e journée de Premier League

Match Sélection Cotes Brighton vs Bournemouth Brighton 2.11 Crystal Palace v Aston Villa Aston Villa 2.75 Brentford v Everton Everton 3.55 Nottingham Forest v Arsenal Nottingham Forest 3.85 West Ham vs Leicester West Ham 1.61

Les cotes de Unibet sont correctes au moment de la publication.

Pronostic 1 : Brighton vs Bournemouth - Les Seagulls remportent la bataille de la côte sud

Date : 25/02/2025

Heure du coup d'envoi : 20:30

Notre conseil : Brighton @ 2.11 avec Unibet

Brighton a retrouvé la forme ces dernières semaines en remportant ses trois derniers matches. Ils ont remporté six de leurs huit derniers matches, toutes compétitions confondues, et quatre de ces victoires se sont soldées par un score nul et vierge.

Les Seagulls ont eu la mainmise sur cette rencontre récemment, remportant cinq des sept dernières confrontations entre les deux équipes. Bournemouth vit la saison de sa vie, mais après sa défaite 1-0 à domicile contre les Wolves samedi, on ne sait pas comment il va rebondir.

Pronostic 2 : Crystal Palace vs Aston Villa - La joie de la journée à l'extérieur pour Villa

Date : 25/02/2025

Heure du coup d'envoi : 20:30

Notre conseil : Aston Villa @ 2.75 avec Unibet

Ce choix peut sembler surprenant compte tenu de la forme récente de Crystal Palace, mais il convient de noter que la plupart de ses succès ont été remportés à l'extérieur. Ils ont remporté six de leurs sept derniers matches de championnat à l'extérieur, contre une seule victoire sur huit à domicile en première division.

Villa commence à intégrer ses nouvelles recrues, Marcus Rashford et Marco Asensio l'ayant aidé à battre Chelsea le week-end dernier. Le club des Midlands a remporté cinq de ses huit derniers matches de Premier League disputés le mardi

Pronostic 3 : Brentford vs Everton - Brentford s'incline devant les Toffees

Date : 26/02/2025

Heure du coup d'envoi : 20:30

Notre conseil : Everton @ 3,55 avec Unibet

Everton est le choix le plus judicieux du milieu de semaine, car les Toffees sont en plein essor sous la direction de David Moyes. Ils auraient dû battre Manchester United le week-end dernier et ont remporté leurs deux matches de championnat à l'extérieur sous la direction de Moyes.

Brentford s'est effondré à domicile ces dernières semaines, perdant cinq de ses six derniers matches dans l'ouest de Londres. Les Bees n'ont pas non plus gagné en six matches de Premier League en milieu de semaine depuis le début de la saison dernière, tandis qu'ils n'ont pas battu Everton en cinq rencontres.

Pronostic 4 : Nottingham Forest vs Arsenal - Les Gunners à nouveau dans l'impasse

Date : 26/02/2025

Heure du coup d'envoi : 20:30

Notre conseil : Nottingham Forest @ 3,85 avec Unibet

Les récentes difficultés de Nottingham Forest sont évidentes, avec trois défaites lors des quatre derniers matches de Premier League. Un match contre Arsenal peut sembler inopportun, mais compte tenu de la terrible crise de blessures des Gunners, Forest pourrait retrouver le chemin de la victoire.

Arsenal a semblé usé et battu lors de sa défaite 1-0 le week-end dernier contre West Ham et compte désormais 11 points de retard dans la course au titre. Les Gunners n'ont remporté qu'un seul match de championnat à l'extérieur contre une équipe qui débute cette semaine dans la première moitié du classement. Liverpool est la seule équipe à avoir empêché Forest de gagner à domicile lors de ses six derniers matches.

Pronostic 5 : West Ham vs Leicester - Un nouveau coup dur pour Leicester

Date : 27/02/2025

Heure du coup d'envoi : 21:00

Notre conseil : West Ham @ 1.61 avec Unibet

West Ham commence à retrouver sa forme sous la houlette de Graham Potter, après une impressionnante victoire 1-0 à l'extérieur contre Arsenal le week-end dernier. Ils ne devraient pas avoir de mal à vaincre la lanterne rouge Leicester, qui a perdu 10 de ses 11 derniers matches de championnat.

Les Hammers n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matches de Premier League contre des équipes promues. West Ham a joué six matches historiques de Premier League un jeudi et n'a perdu qu'un seul d'entre eux.

Conclusion

Brighton, Everton, Aston Villa et Nottingham Forest présentent tous une valeur impressionnante pour ce tour de Premier League en milieu de semaine.

Les quatre équipes ont la forme de leur côté, ce qui suggère qu'elles sont surévaluées. West Ham est le pari le plus sûr en milieu de semaine, mais les quatre autres équipes représentent toutes un excellent rapport qualité-prix. Comme toujours, n'oubliez pas de placer vos paris sur la Premier League de manière responsable.