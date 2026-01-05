Pronostic Nigeria vs Mozambique 05/01/2026 : les Super Eagles prêts à assumer leur statut

Notre expert en paris sportifs mise sur une qualification du Nigeria. Portés par leur excellente forme en phase de groupes, les Super Eagles devraient écarter le Mozambique pour s'offrir un nouveau quart de finale.

Pronostic Nigeria vs Mozambique : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Nigeria vs Mozambique

Résultat (1N2) : Victoire du Nigeria à 1.30 sur Winamax

: Victoire du Nigeria à Les deux équipes marquent (BTTS) : Oui à 2.15 sur Winamax

: Oui à Buteur à tout moment : Ademola Lookman à 3.15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Nigeria 3-1 Mozambique

Pronostic des buteurs : Nigeria - Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze ; Mozambique - Faisal Bangal

Le Nigeria a abordé cette CAN 2025 dans un climat de doute, marqué par l’échec de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Bien que toujours considérés comme des prétendants sérieux, les Super Eagles ne semblaient pas être les premiers sur la liste pour soulever leur quatrième trophée continental.

Pourtant, les hommes d'Eric Chelle ont fait taire les critiques avec un sans-faute en poules : trois matches, trois victoires. Si les statistiques suggèrent une phase de groupes facile, elles font désormais du Nigeria l'un des grands favoris au sacre final.

Toutefois, une analyse plus fine de leurs victoires révèle des failles défensives que leurs adversaires pourraient exploiter. Malgré cela, le Nigeria partira avec un avantage psychologique certain face au Mozambique, qualifié de troisième parmi les meilleurs.

De leur côté, les "Mambas" ont écrit l’histoire en décrochant leur toute première victoire en phase finale de la CAN contre le Gabon (3-2). Ce succès a permis aux hommes de Chiquinho Conde d’atteindre les matchs à élimination directe pour la première fois de leur histoire.

C'est un saut dans l'inconnu pour cette nation d'Afrique australe. Défier l'un des géants du continent sera une montagne à gravir, mais la magie des matches couperets laisse toujours place à l'imprévu.

Les effectifs probables pour Nigeria vs Mozambique

Composition attendue du Nigeria : Nwabali, Onyemaechi, Bassey, Ajayi, Osayi-Samuel, Ndidi, Iwobi, Onyeka, Lookman, Osimhen, Chukwueze.

Composition attendue du Mozambique : Siluane, Calila, Mexer, Mandava, Langa, Guima, Amade, Catamo, Domingues, Witi, Bangal.

L’expérience des grands rendez-vous

Le Nigeria affiche une forme étincelante avec 8 victoires sur ses 11 dernières sorties internationales (pour seulement 2 défaites). Rompus à ces joutes, les Super Eagles ont franchi ce cap des 8es lors de deux des trois dernières éditions.

Contrairement au Mozambique, le Nigeria ne devrait pas être intimidé par l'enjeu. Les hommes de Conde sont prêts, mais ils découvrent les phases finales. Face à la puissance de frappe nigériane, le poids de l'événement pourrait être lourd à porter.

Les Mambas manquent de régularité : leur victoire contre le Gabon est la seule de leur histoire en CAN et leur unique succès sur leurs six derniers matchs. Durant cette période, ils ont concédé quatre défaites, dont une face au Cameroun en poules. De plus, le bilan historique plaide largement pour les Super Eagles, invaincus en cinq confrontations (dont quatre victoires consécutives).

Pronostic 1 Nigeria vs Mozambique : Victoire du Nigeria à 1.30 sur Winamax

Une défense qui plie mais ne rompt pas

Si les troupes de Chelle ont fini en tête de leur groupe avec 100 % de victoires, tout n'a pas été parfait. Le Nigeria a remporté deux de ses matches par un seul but d'écart, sans jamais réussir à garder sa cage inviolée.

À deux reprises, après avoir mené 3-0, les Super Eagles ont levé le pied, permettant à leurs adversaires de réduire le score. C'est précisément cette baisse d'intensité qui pourrait donner de l'espoir au Mozambique.

Avec quatre buts inscrits lors de leurs deux derniers matches, les Mambas ont les armes pour bousculer l'arrière-garde nigériane. Ils ont d'ailleurs trouvé le chemin des filets lors de leurs deux derniers duels face au Nigeria. Les statistiques sont parlantes : les six derniers matches du Nigeria et quatre des cinq derniers du Mozambique ont vu les deux équipes marquer.

Pronostic 2 Nigeria vs Mozambique : Les deux équipes marquent à 2.15 sur Winamax

Des cadres frais et affamés

Eric Chelle a eu le luxe de faire tourner son effectif lors du dernier match de poule. Déjà qualifiés, Victor Osimhen et Ademola Lookman ont pu souffler lors de la victoire 3-1 contre l'Ouganda.

Lookman réalise un début de tournoi exceptionnel avec deux buts et deux passes décisives lors des deux premières journées. Ayant marqué lors de ses deux dernières titularisations, l'attaquant de l'Atalanta visera la passe de trois lundi soir. Il est l'homme en forme côté nigérian, et si les Super Eagles veulent aller loin, cela passera par un grand Lookman.

Pronostic 3 Nigeria vs Mozambique : Buteur Ademola Lookman à 3.15 sur Winamax

+