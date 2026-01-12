Pronostic Newcastle vs Manchester City 13/01/2026 : le test ultime pour les Magpies

Newcastle et Manchester City s’affrontent dans une double confrontation électrique pour une place en finale de l’EFL Cup. Notre expert livre ses meilleures analyses et conseils de paris pour ce match aller à St James' Park.

Pronostic Newcastle vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Newcastle vs Manchester City

Victoire de Manchester City à une cote de 2,15 sur Winamax

Man City ouvre le score à une cote de 1,78 sur Winamax

Antoine Semenyo buteur à une cote de 3,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Newcastle 1-2 Manchester City

Pronostic des buteurs : Newcastle - Wissa ; Manchester City - Semenyo, Haaland

Après avoir inscrit dix buts à Exeter en FA Cup, les hommes de Pep Guardiola débarquent dans le Tyneside avec le plein de confiance. De leur côté, les Magpies sortent d'un troisième tour de la FA Cup éreintant face à Bournemouth, conclu aux tirs au but après 120 minutes de combat.

Eddie Howe pourrait payer cher cette débauche d'énergie, d'autant que des cadres comme Nick Woltemade, Harvey Barnes et Sandro Tonali ont disputé l'intégralité de la rencontre. Si Newcastle reste sur une belle dynamique à domicile (invaincu à St James' Park depuis septembre), l'infirmerie se remplit avec l'incertitude planant sur Tino Livramento.

À l'inverse, City a vécu un week-end bien plus serein. Face à Exeter (10-1), Guardiola a pu faire tourner son effectif tout en redonnant du rythme à ses stars. Frustré par trois nuls consécutifs en Premier League, le technicien espagnol a envoyé un message clair en alignant une équipe solide ce week-end : la quête de trophées est relancée.

Les effectifs probables pour Newcastle vs Manchester City

Composition attendue de Newcastle : Ramsdale, Hall, Thiaw, Botman, Miley ; Tonali, Guimarães ; Gordon, Barnes, Woltemade, Wissa.

Composition attendue de Manchester City : Trafford, O’Reilly, Khusanov, Alleyne, Nunes, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Semenyo, Haaland.

Victoire de Manchester City : L'expérience et la fraîcheur font la différence

Malgré la solidité des Magpies chez eux (11 victoires sur leurs 13 derniers matchs toutes compétitions confondues), les Citizens semblent avoir l'avantage. L'épuisement physique des joueurs de Newcastle et une liste de blessés qui s'allonge pourraient peser lourd. Guardiola a pu gérer ses cadres : Haaland n'a joué qu'une mi-temps contre Exeter et Semenyo à peine une heure. Avec une défense de Newcastle qui n'a plus gardé sa cage inviolée face à City depuis cinq matchs, miser sur un succès visiteur (probabilité de 46,51 %) est un choix judicieux.

Pronostic 1 Newcastle vs Manchester City : Victoire de Manchester City à une cotede 2,15 sur Winamax

Man City ouvre le score : les Citizens, maîtres du coup d'envoi

Les statistiques sont parlantes : City a ouvert le score lors de 8 de ses 10 dernières confrontations face à Newcastle. Les Skyblues ont cette capacité à étouffer l'adversaire d'entrée, ce qu'ils ont fait dans 7 de leurs 8 derniers matchs. Face à des Magpies émoussés par leur marathon du week-end (120 minutes de jeu), la fraîcheur de City devrait faire la différence dès l'entame de match.

Pronostic 2 Newcastle vs Manchester City : Man City ouvre le score à une cotede 1,78 sur Winamax

Antoine Semenyo buteur : la nouvelle arme fatale de Guardiola

C'est le coup à tenter. Avec 13 contributions décisives en 20 matchs cette saison, Semenyo est en feu. City n'a pas hésité à lever sa clause libératoire cet hiver, et le Ghanéen a déjà frappé pour ses débuts (1 but, 1 passe décisive contre Exeter). Avec un ratio de 71,43 % de matchs avec une implication sur un but en 2025/26, sa cote de 2,70 pour un but à St James' Park représente une excellente "value" alors qu'il lutte pour une place de titulaire face à Doku.

Pronostic 3 Newcastle vs Manchester City : Antoine Semenyo buteur à une cotede 3,15 sur Winamax

+