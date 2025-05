Pronostic Milan vs Bologne 14/05/2025 : Les Rossoneri en route vers une sixième Coupe d'Italie

Milan AC vs Bologne

3 pronostics et conseils de paris pour Milan vs Bologne avant la finale de la Coupe d'Italie, le 14 mai à 21h00, par notre expert foot.

Pronostic Milan vs Bologne : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Milan vs Bologne

Milan gagne avec une cote de 2,55 chez Unibet

Les deux équipes marquent (Oui) avec une cote de 1,70 chez Unibet

2e mi-temps (mi-temps avec le plus de buts) avec une cote de 1,84 chez Unibet

Les Rossoneri devraient s'imposer 2-1 à Rome pour décrocher la Coupe d'Italie.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

La finale de la Coupe d'Italie cette semaine oppose Milan à Bologne. Bien que ces deux clubs aient une riche histoire dans le football italien, ils n'ont pas été des vainqueurs fréquents de cette compétition.

Milan a remporté la Coupe d'Italie à cinq reprises, mais leur dernier triomphe date de 2003. Sous la direction de Sergio Conceição, l'équipe a récemment affiché une excellente forme en championnat, avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs de Serie A, relançant ainsi les espoirs de qualification européenne.

Un indicateur clé pour la finale de mercredi est le match précédent de Milan contre Bologne, où Milan s'est imposé 3-1 après une première mi-temps nulle et vierge, se rapprochant ainsi de Bologne en huitième position. Cela pourrait renforcer leur confiance mercredi soir.

Bologne a remporté la Coupe d'Italie à deux reprises, mais leur dernier succès remonte à 1974. Leur forme en championnat a légèrement fléchi ces dernières semaines, avec une moyenne de seulement 1,50 point par match lors de leurs huit derniers matchs de Serie A.

Néanmoins, Bologne reste l'une des équipes les plus difficiles à battre en Serie A, avec seulement six défaites cette saison. Cependant, leur série actuelle de trois matchs sans victoire a été aggravée par une défaite 3-1 contre Milan vendredi dernier.

Les effectifs probables pour Milan vs Bologne

Composition attendue de Milan : Maignan ; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Felix, Pulisic, Gimenez

Composition attendue de Bologne : Ravaglia ; De Silvestri, Lykogiannis, Beukema, Pobega, Moro, Freuler, Orsolini, Cambiaghi, Ferguson, Dallinga

Deux victoires consécutives sur Bologne pour Milan

En se basant sur la forme récente, il est difficile de ne pas envisager une victoire de Milan dans le temps réglementaire. Avec quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, les Rossoneri ont retrouvé leur habitude de gagner au moment crucial de la saison.

Leur victoire en championnat contre Bologne la semaine dernière offre un bon aperçu de ce à quoi s'attendre mercredi. Les deux équipes ont aligné leurs meilleurs joueurs en vue de la finale de la Coupe d'Italie, compte tenu de l'enjeu de la qualification européenne.

Étant donné que Bologne n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs de Serie A, il y a des signes que l'équipe de Vincenzo Italiano pourrait être en perte de vitesse. De plus, leur parcours jusqu'à la finale a été relativement plus facile, avec une victoire contre Empoli. Pendant ce temps, Milan a fait preuve de détermination pour surmonter ses rivaux de l'Inter en demi-finale.

Pronostic 1 Milan vs Bologne : Milan gagne avec une cote de 2,55 chez Winamax

Bologne trouve le chemin des filets

Les données historiques montrent que lors de quatre de leurs cinq dernières confrontations directes, les deux équipes ont marqué. Bologne n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses six derniers matchs contre les Rossoneri.

De plus, Bologne a inscrit 54 buts en 36 matchs de championnat, ce qui est plus que l'AS Roma et la Juventus cette saison.

C'est pourquoi nous pensons que les deux équipes marqueront dans ce match. Bien que les deux équipes aient tendance à débuter prudemment, elles possèdent une puissance offensive suffisante pour se hisser à la hauteur de l'événement.

Pronostic 2 Milan vs Bologne : Les deux équipes marquent (Oui) avec une cote de 1,70 chez Winamax

Attendez-vous à plus d'action de buts en deuxième mi-temps

Bologne a marqué près de 70 % de ses buts en seconde mi-temps cette saison. De même, 59 % des buts de Milan ont été inscrits en deuxième période.

En fait, Milan a marqué 16 de ses 58 buts en Serie A dans les 15 dernières minutes des matchs, prouvant qu'ils savent jouer jusqu'au coup de sifflet final.

Parmi nos pronostics pour Milan vs Bologne, celle-ci semble être l'option la plus sûre. Aucun des deux camps ne voudra prendre du retard tôt, mais des ouvertures se créeront sûrement à mesure que le match avance.