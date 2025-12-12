Pronostic Metz vs PSG 13/12/2025 : les Parisiens diminués brillent quand même

On s'attend à ce que le PSG rebondisse avec une victoire face à Metz, lanterne rouge, lors de leur rencontre samedi à 19h00.

Pronostic Metz vs PSG : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Metz vs PSG

Les deux équipes marquent - non - à une cote de 2,05 sur Winamax

Plus de 3,5 buts à une cote de 1,92 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia marque ou fait une passe décisive à une cote de 2.00 surWinamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Metz 0-4 PSG

Pronostic des buteurs : PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos x2, João Neves

Metz traverse une période difficile en Ligue 1. Une brève période de succès fin octobre/début novembre leur avait donné de l'espoir. Cependant, la situation est revenue à la normale puisqu'ils ont perdu leurs trois derniers matchs. Avec 34 buts encaissés jusqu'à présent, ils ont de loin la pire défense de la division.

Le Paris Saint-Germain n'a pas été aussi dominant que d'habitude cette saison. Un match nul contre l'Athletic Club en milieu de semaine a été leur dernier faux pas. Ils ont perdu des points à six reprises depuis début octobre. Les blessures ont été un problème, mais comme l'a montré leur victoire 5-0 contre Rennes, ils peuvent encore être redoutables.

Les effectifs probables pour Metz vs PSG

Composition attendue de Metz : Fischer, Colin, Gbamin, Sané, F. Touré, Traoré, Deminguet, Sabaly, Hein, Tsitaishvili, Diallo

À la chasse au clean sheet

La campagne 2025/26 ne s'est pas déroulée comme prévu pour le PSG. Les champions en titre de la Ligue des champions se retrouvent deuxièmes en Ligue 1. Ils ont perdu bien plus de points que prévu. Défensivement, ils n'ont pas été aussi solides que la saison dernière.

Les blessures ont contribué, avec certains grands joueurs absents à différents moments. Ils se rendent à Metz avec Lucas Chevalier, Lucas Beraldo et possiblement Marquinhos rejoignant la liste des absents. D'autres comme Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont également été absents, bien que Doué soit revenu sur le banc en milieu de semaine.

Les hôtes seront privés de Pape Sy. Des incertitudes subsistent quant à Urie-Michel Mboula et Joseph Mangondo. Stéphane Le Mignan et son équipe auront fort à faire face aux Parisiens, compte tenu de leur mauvais bilan en confrontation directe. Après deux clean sheets consécutifs, le PSG devrait en obtenir un autre dans ce match et porter à 16 leur série de victoires consécutives dans cette confrontation.

Le PSG pour percer la défense poreuse de Metz

Le PSG n'a aucun mal à trouver le chemin des filets. Même avec des joueurs comme Dembélé et Doué sur la touche, ils ont réussi à le faire — juste pas aussi régulièrement. Il reste à voir qui sera titularisé au Stade Saint-Symphorien. Chaque joueur sera confiant en ses capacités. En revanche, Metz a un horrible bilan défensif et a encaissé sept buts lors de ses trois derniers matchs.

Si Auxerre et Brest peuvent en mettre trois aux Grenats, les hommes de Luis Enrique devraient pouvoir faire de même. Dembélé a manqué le match de la Ligue des champions en raison d'une maladie, mais il pourrait revenir. Des joueurs comme Doué et Bradley Barcola pourraient également être de la partie. Après que les Rouge-et-Blues ont battu Rennes 5-0 la semaine dernière, Metz pourrait subir le même sort.

De la Géorgie avec amour

Khvicha Kvaratskhelia a une fois de plus répondu présent cette saison. Le Géorgien a inscrit six buts et passes décisives lors de ses sept derniers matchs de Ligue 1. Il en a également obtenu quatre en cinq matchs de Ligue des champions. En tant qu'élément clé de l'équipe d'Enrique, Metz aura du mal à le contenir samedi.

En incluant la Coupe du Monde des Clubs, Kvaratskhelia a en moyenne un but ou une passe décisive tous les deux matchs en 2025/26. Il a été particulièrement redoutable récemment. Une grande partie du jeu offensif du PSG tourne autour de lui. Bien qu'il ne soit pas la seule menace offensive des géants français, il est certainement le joueur le plus en forme qu'ils aient actuellement.

Nous parions sur lui pour faire à nouveau la différence en Lorraine. Il sera impatient de se mesurer à une défense aussi perméable.

