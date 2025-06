Cotes du meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs : 5 joueurs à suivre aux États-Unis

Un total de 144 buts ont été inscrits à la Coupe du Monde des Clubs, mais personne n'en a marqué plus de trois. Cinq stars figurent parmi les favoris pour le Soulier d'Or.

Il reste 16 équipes dans le tournoi maintenant que les phases de groupes sont terminées. Tous sauf un des cinq co-meilleurs buteurs sont encore en lice.

Meilleur buteur de la Coupe du Monde des Clubs Cotes Michael Olise 6.00 Erling Haaland 6.00 Phil Foden 11.00 Jamal Musiala 13.00 Kenan Yildiz 13.00

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

La course au Soulier d'Or est totalement ouverte

Cinq joueurs comptent actuellement trois buts, et 20 autres en ont marqué deux. La course au meilleur buteur peut donc changer à tout moment. Un triplé ou même un doublé pourrait propulser les joueurs en tête, surtout avec une moyenne de trois buts par match.

Les premiers favoris comme Harry Kane et Kylian Mbappé ne se sont pas encore manifestés, ce dernier attendant toujours de faire son apparition. Pendant ce temps, aucun des joueurs restants dans la compétition avec trois buts n'a trouvé le chemin des filets lors du dernier tour des phases de groupes. Avec des rencontres difficiles à venir pour de nombreux clubs, tout est encore possible.

Michael Olise

Michael Olise du Bayern Munich a déjà cinq buts et passes décisives à son actif aux États-Unis, et il a été mis au repos lors du dernier match de groupe. Son équipe a perdu 1-0 contre Benfica, et il n'a pas pu augmenter son total, mais il sera de retour dans le onze contre Flamengo. Les Brésiliens ont réalisé un tournoi fantastique et sont capables de poser des problèmes, mais Die Roten auront tout de même trop de ressources pour eux.

Si les Allemands veulent progresser, Olise jouera probablement un rôle important. Avec 20 buts en 53 matchs cette saison, il réalise une première campagne impressionnante. Il est tout aussi efficace pour créer des occasions que pour les conclure. Olise pourrait certainement être impliqué dans d'autres buts aux États-Unis, mais reste à voir s'il sera celui qui marquera.

Erling Haaland

Il est l'homme dangereux de Manchester City, et le restera tant qu'il sera titulaire. Haaland a inscrit son 300e but en carrière lors de la victoire écrasante contre la Juventus, et il ne serait pas surprenant de le voir marquer contre Al-Hilal. Le Norvégien a inscrit deux buts lors de ses deux derniers matchs à la Coupe du Monde des Clubs, et il en est maintenant à 33 pour la saison sous les couleurs de City.

Haaland n'a peut-être pas eu le début fulgurant que beaucoup prédisaient, mais l'équipe de Pep Guardiola a une réelle chance d'aller jusqu'au bout. Deux buts de plus pourraient le propulser en tête, et il y a suffisamment de créativité autour de lui pour que cela se produise cette semaine. Le numéro neuf de City serait notre choix, principalement parce qu'ils sont censés continuer à progresser.

Phil Foden

Ayant marqué lors du premier match de groupe et du dernier, Foden a joué un rôle important dans la campagne de la Coupe du Monde des Clubs de City jusqu'à présent. Il a également délivré une passe décisive contre le Wydad, et a participé aux trois matchs. Cependant, il est sorti du banc lors de deux d'entre eux.

Foden pourrait être titulaire contre Al-Hilal après une autre bonne performance lors de la victoire contre la Juve, mais seul le temps le dira. Il est l'un des huit buteurs différents du club dans ce tournoi, et le temps de jeu n'est jamais garanti. L'Anglais a 19 buts et passes décisives en 2024/25 dans ce qui a été une campagne en dents de scie. Vous vous attendriez à ce que Haaland le surpasse sur le plan des buts.

Jamal Musiala

Le joueur international allemand est toujours parmi les favoris des bookmakers après son triplé lors du premier match, mais il n'a pas marqué depuis. Il a été laissé de côté pour le match contre Benfica par précaution, et il pourrait revenir contre Flamengo lors des phases finales. Cependant, son rôle dépendra de l'équipe médicale du Bayern.

Avec cela à l'esprit, on s'attendrait à voir des joueurs comme Olise et Harry Kane plus susceptibles de marquer à Miami. Musiala est un talent remarquable et pourrait encore avoir un rôle important à jouer alors que l'équipe de Vincent Kompany avance - mais il pourrait ne pas figurer parmi les meilleurs buteurs. Son temps de jeu est géré après une longue absence due à une blessure, et il pourrait ne pas avoir les minutes nécessaires pour prétendre au Soulier d'Or.

Kenan Yildiz

Un test difficile attend la Juventus alors qu'ils se préparent à affronter le Real Madrid en huitièmes de finale. Le doublé de Yildiz contre le Wydad AC l'a porté à trois buts à la Coupe du Monde des Clubs, et 12 pour la saison. Cependant, il n'a pas pu empêcher les Bianconeri de subir une lourde défaite face à Manchester City lors du dernier match.

Face aux Madrilènes après une défaite 5-2 contre City, le premier match à élimination directe pourrait être le chant du cygne pour la Juve. Les Italiens pourraient créer la surprise, et le talent turc pourrait y jouer un rôle - mais cela semble peu probable. Yildiz ne peut pas être écarté, mais il n'a pas été aussi prolifique que ses homologues cette saison.