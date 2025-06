Pronostic Manchester City vs Wydad AC 18/06/2025 : Les hommes de Pep débutent en force

Manchester City vs WAC Casablanca

Nos pronostics pour Man City vs Wydad AC lors de la Coupe du Monde des Clubs, ce mercredi 18 juin.

Manchester City a l'occasion de se racheter après une saison décevante et devrait surmonter confortablement le Red Castle en Pennsylvanie.

Pronostic Manchester City vs Wydad AC : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Manchester City vs Wydad AC

Manchester City pour gagner et plus de 3,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Première mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,75 sur Winamax

Erling Haaland pour marquer 2+ à une cote de 2,45 sur Winamax

Nous prévoyons que Manchester City l'emportera facilement face à Wydad avec un score de 3-0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Manchester City a connu une saison 2024/25 en grande partie décevante, mais a déjà effectué de superbes mouvements sur le marché des transferts. Ils se rendent à la Coupe du Monde des Clubs après avoir remporté neuf de leurs douze derniers matchs toutes compétitions confondues, retrouvant Erling Haaland en pleine forme. En tant que champions en titre, ils chercheront à conserver le trophée, et ils ont la qualité pour le faire.

Wydad a eu une série de résultats inégaux. Ils ont remporté leurs trois derniers matchs de Botola Pro mais ont terminé à 16 points des vainqueurs, RS Berkane. Une série d'une victoire en huit matchs a récemment été source d'inquiétude, et les défaites amicales contre Séville et Porto n'ont certainement pas aidé. Ils n'ont gardé que trois feuilles propres depuis le début de mars.

Les effectifs probables pour Manchester City vs Wydad AC

⚽Composition attendue de Manchester City : Ederson, Nunes, Dias, Gvardiol, Aït-Nouri, Reijnders, Rodri, Foden, Cherki, Marmoush, Haaland

⚽Composition attendue de Wydad AC : Benabid, Moufi, Harkass, Boutouil, Boucheta, Zemraoui, Moubarik, Lorch, Mailula, Rayhi, Obeng

Wydad sous pression

Les équipes de Pep Guardiola passent rarement une saison entière sans trophée. Une mauvaise forme en Premier League les a vus céder le titre à Liverpool, et ils ont également manqué la Ligue des Champions. Bien que la Coupe du Monde des Clubs n'ait pas toujours été une priorité, elle représente désormais une opportunité précieuse.

Avec cela en tête, et en considérant les bonus financiers, ils seront motivés pour leur rencontre avec Wydad. Avec la Juventus dans leur groupe, les Cityzens seront désireux de bien commencer pour viser la première place. Haaland, Omar Marmoush et le nouveau venu, Rayan Cherki, pourraient s'amuser à Philadelphie.

Les Marocains ne seront pas des adversaires faciles - ce ne sera pas une répétition de la victoire facile du Bayern Munich sur Auckland City, mais la menace offensive de City devrait être trop forte. Il n'y a pas de valeur dans une victoire pour l'équipe de Guardiola, donc les buts sont probablement la voie à suivre. De plus, les hommes de Mohamed Amine Benhachem n'ont pas gardé beaucoup de feuilles propres récemment.



⭐Pronostic 1 Manchester City vs Wydad AC : Manchester City pour gagner et plus de 3,5 buts à une cote de 2,00 sur Winamax

Un début fort pour City

Aucune équipe de Premier League n'a marqué plus de buts en première mi-temps que Manchester City au cours de la saison 2024/25. Ils en ont inscrit 41 dans les 45 premières minutes de leurs matchs de championnat, en encaissant 22 en cours de route. Pour être encore plus précis, les 15 minutes avant la pause sont leur moment le plus redoutable.

Wydad a également marqué plus de buts en première mi-temps qu'en seconde - mais pas de beaucoup. Leur lutte est survenue dans les dernières étapes des matchs, où encaisser trop de buts a finalement nui à leurs chances de titre. City, cependant, visera à faire le travail tôt pour pouvoir se concentrer sur le deuxième match.

Étant donné l'équipe talentueuse à la disposition de Guardiola, on s'attend à ce qu'il commence fort mais qu'il fasse ensuite quelques changements de composition. Il ne serait pas surprenant de les voir sortir en trombe et mettre leurs adversaires à l'épée.



⭐Pronostic 2 Manchester City vs Wydad AC : Première mi-temps avec le plus de buts à une cote de 2,75 sur Winamax

La bonne forme de Haaland

Ce n'était peut-être pas la meilleure saison du point de vue du club, mais Haaland a tout de même réussi à inscrire 31 buts pour City en 2024/25. Il a également marqué huit buts lors de ses six derniers matchs pour la Norvège, dont deux lors de deux qualifications pour la Coupe du Monde ce mois-ci. La défense de Wydad aura fort à faire avec lui.

Le Norvégien sera confiant quant à ses chances de décrocher le Soulier d'Or aux États-Unis, et il pourrait dominer pendant la phase de groupes. Ce n'est pas la seule menace de City, mais c'est lui qui sera en tête de file. Un doublé est certainement une possibilité pour lui.