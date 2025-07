Isak, Ekitike, Wissa : Analyse de l'attaque de Newcastle United et de Liverpool

Liverpool dispose de nombreuses options offensives, mais souhaite signer Hugo Ekitike. Newcastle United aura besoin de plus qu'Alexander Isak pour poser un défi.

Les Magpies ont connu un mercato estival difficile, tandis que les Reds prospèrent. Nous examinerons les forces offensives des deux équipes.

Meilleur buteur de la Premier League Cotes Mo Salah 5.00 Alexander Isak 5.00 Yoane Wissa 51.0

Cotes fournies par Unibet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.

Liverpool et Newcastle - le contexte

Liverpool souhaite signer Alexander Isak, et on comprend pourquoi. Le Suédois a été phénoménal pour Newcastle la saison dernière. Il ajouterait certainement une qualité significative à l'équipe d'Arne Slot. Cependant, Newcastle a ses propres ambitions et ne veut clairement pas le vendre.

Pendant ce temps, Eddie Howe a intensifié ses efforts pour signer Hugo Ekitike de l'Eintracht Francfort alors qu'ils cherchent à renforcer leurs rangs avec un autre buteur confirmé. Cependant, Liverpool souhaite également signer Ekitike car ils ne parviendront probablement pas à obtenir Isak, ce qui pourrait signifier que les Toon Army passent à côté une fois de plus.

Ainsi, résigné à ne pas obtenir le Français maintenant, Newcastle aurait tourné son attention vers Yoane Wissa - un homme qui a beaucoup marqué pour Brentford. Est-il l'homme qui leur donnera ce dont ils ont besoin pour franchir cette étape supplémentaire alors qu'ils reviennent en Ligue des Champions ?

Aujourd'hui, nous examinons l'importance d'Isak pour les Magpies et où Ekitike s'intégrerait à Anfield. Wissa, quant à lui, pourrait être exactement ce dont Howe a besoin avant une campagne chargée.

Isak, Ekitike, Wissa

Peu d'équipes ont été plus dépendantes d'un seul buteur que Newcastle la saison dernière. Isak a marqué 23 buts en Premier League, soit presque 34 % des 68 inscrits par les Toon Army. Seul Chris Wood, de Nottingham Forest, a contribué davantage (34,5 %) - c'est pourquoi ils sont si réticents à vendre l'international suédois.

Sa contribution en pourcentage était légèrement meilleure que celle de Mo Salah à Liverpool, et sensiblement plus que celle de Harry Kane (Bayern Munich). Il a également surpassé Mateo Retegui de l'Atalanta, et n'était pas loin de la star du Real Madrid, Kylian Mbappé. Il n'est pas surprenant que les clubs veuillent le signer, mais il n'est pas non plus surprenant que Newcastle veuille lui offrir un nouveau contrat lucratif.

Le joueur de 25 ans a dépassé son xG de 0,64 lors de la campagne de la ligue de la saison dernière, et a obtenu 33 buts et passes décisives toutes compétitions confondues. Il est un véritable cauchemar pour les défenses, et l'équipe de Howe est sans aucun doute plus forte avec lui.

Mais ils ont besoin de plus de profondeur alors qu'ils se lancent dans leur dernière aventure européenne, c'est là que Wissa entre en jeu. Le joueur de 28 ans a principalement joué comme avant-centre pour les Bees la saison dernière, et a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues. Il a également contribué avec quelques passes décisives tout en marquant presque 29 % des buts de Brentford en Premier League.

Wissa ajouterait une autre corde excellente à l'arc de Newcastle, et bien que son xG ait montré qu'il sous-performait légèrement, il était en hausse sur son xA. Ils pourraient devoir agir rapidement, cependant, car si Manchester United obtient Bryan Mbuemo, alors Brentford ne vendra probablement pas son partenaire d'attaque.

Newcastle s'est tourné vers l'international congolais après qu'une offre de 70 millions de livres pour Ekitike ait été refusée par Francfort. Liverpool, semble-t-il, est prêt à améliorer cette offre pour signer l'attaquant français - mais où s'intégrerait-il ?

Il est devenu clair que Slot doit faire partir des joueurs, Darwin Nunez et Luis Diaz ayant tous deux été liés à un départ. Mais comment Ekitike s'en sortirait-il aux côtés de Salah, Florian Wirtz et Cody Gakpo est un débat intéressant…

À 23 ans, le Français est impressionnant, et ses 34 buts et passes décisives la saison dernière ajoutent à sa valeur. En fin de compte, il finirait par être intégré dans une rotation, et est probablement considéré comme une option à long terme en attaque. Avec Liverpool en compétition sur plusieurs fronts, ils auront besoin de profondeur, et Salah, Diaz, Gakpo et Nunez ont tous joué plus de 47 matchs la saison dernière.

Quiconque obtiendra Ekitike, s'il quitte effectivement l'Allemagne, aura un joueur de qualité entre les mains. Et si c'est Slot qui parvient à sécuriser sa signature, alors il trouvera certainement un moyen de tirer le meilleur parti de lui.